Nach ihrer schweren Beinverletzung bei Olympia hat Lindsey Vonn (42) ihren Rücktritt nicht erklärt. Rainer Salzgeber von ihrem Ausrüster Head vermutet, dass die US-Skirennfahrerin zurückkehrt.

Darum gehts Lindsey Vonn erlitt bei der Olympia-Abfahrt komplexe Verletzungen

Sie wurde zuletzt operiert – Vertraute würden Comeback begrüssen

Head-Rennleiter Rainer Salzgeber denkt sogar an Olympia 2030

Mathias Germann Reporter Sport

Lindsey Vonn liegt im Schnee. Ihr linkes Bein ist zertrümmert. Verzweifelte Schreie sind zu hören. So geschieht es vor knapp 300 Tagen bei der Olympia-Abfahrt in Cortina (It). Und heute?

Zunächst ging es darum, ihr Bein zu retten – eine Amputation stand im Raum. Die Diagnose: komplexer Bruch des Schienbeins, des Schienbeinkopfs und des Wadenbeinköpfchens. Dazu ein Kompartmentsyndrom. Der Eingriff gelang. Vor zwei Wochen legte sich Vonn erneut unters Messer. Auch diese OP war erfolgreich. Danach zeigte sie einen Beutel mit drei Platten und mehr als zehn Schrauben. «Der ganze Mist ist endlich aus meinem Bein raus», schrieb sie auf Instagram.

Vonn ist 42 Jahre alt. Ihren Rücktritt gibt die Speed-Queen aus den USA (45 Abfahrts- und 23 Super-G-Siege im Weltcup) nicht bekannt. Was, wenn Vonn ein Comeback wagt? Blick fragt Rainer Salzgeber, Rennleiter ihres Ski-Ausrüsters Head. «Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung», sagt er. «Ich vermute schon, dass sie noch einmal zurückkommt.»

«Hoffe sehr, dass sie es noch einmal versucht»

Vonn wieder auf den gefährlichsten Abfahrtspisten der Welt? Kaum vorstellbar. Wobei: Das war es auch 2024, als sie nach siebenjähriger Pause in St. Moritz GR wieder am Start stand. «Die entscheidende Frage ist natürlich, wie es ihr geht. Aber nun ist alles draussen.» Ob Vonn 2027 noch eine Operation braucht, um das vor Olympia in Crans-Montana VS beschädigte Kreuzband zu richten, ist offen. In der Theorie könnte sie 2027/28 wieder am Start stehen.

«Einige Paar Ski haben wir jedenfalls noch im Keller für sie», sagt Salzgeber. Er kann sich sogar vorstellen, dass Vonn 2030 nochmals bei Olympia fährt. Dann wäre sie 45. «Warum nicht? Wenn man sieht, wie sie vor der Operation trainiert hat … Lindsey ist eine positiv Besessene. Wenn sie fit wird, tut sie sicher noch einmal irgendwas.»

Auch Robert Trenkwalder glaubt an Vonns Comeback-Willen. Der ehemalige Red-Bull-Alpin-Chef kennt sie seit Jahrzehnten. Er holte sie einst zu Red Bull, förderte und trainierte sie. «Ich hoffe sehr, dass sie es noch einmal versucht. Es wäre sehr, sehr schön. Lindsey kann Dinge tun, die andere nicht können. Entscheidend ist aber, dass ihr Körper mitmacht. Vom Kopf her traue ich ihr sowieso alles zu.»

Schweizer Coach hat Kontakt zu ihr

Ähnlich denkt Stefan Abplanalp, Cheftrainer der Schweizer Skicrosser. Der Berner Oberländer coachte Vonn im Weltcup und stand jüngst mit ihr in Kontakt. Über das Thema gesprochen haben sie nicht. «Aber Lindsey hat bewiesen, dass sie um Kristallkugeln und Medaillen fahren kann. Und man darf nicht vergessen: Sie hat sich nicht wegen ihres Alters verletzt.» Auch Abplanalp traut ihr einen Olympia-Start 2030 zu. «Entscheidend ist ihre Liebe zum Skisport.»

Ob Vonn tatsächlich nochmals zurückkehrt, ist offen. Anders als bei ihrem ersten Comeback dürfte sie diesmal kaum ein Experte oder eine ehemalige Ski-Grösse belächeln oder gar beleidigen.