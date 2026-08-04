Ski-Exotin verletzt sich bei Sturz in Saas-Fee schwer

Auf den Schweizer Gletschern will Elvedina Muzaferija für den kommenden Winter trainieren. Doch dann passierts. Die Bosnierin stürzt und verletzt sich schwer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Elvedina Muzaferija hat sich schwer verletzt

Sie ist im Riesenslalom-Training gestürzt und hat sich das Bein gebrochen

Für die Ski-Exotin gibts zahlreiche Genesungswünsche

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Zahlreiche Weltcup-Athletinnen und -Athleten weilen derzeit in der Schweiz. Der Grund: das Sommertraining auf Schnee. Auch Elvedina Muzaferija (26) ist nach Saas-Fee VS gereist. Für die Bosnierin endete das Training allerdings abrupt. Sie stürzt und verletzt sich dabei schwer.

2:29 Trotz Hitze auf Gletschern: Brignone, Colturi und Co. trainieren in der Schweiz

«Leider sind das nicht die Neuigkeiten, die ich euch gerne mitgeteilt hätte», schreibt sie auf Instagram. Auf dem Foto, welches sie dazu postet, trägt sie am linken Fuss einen medizinischen Gehstiefel und stützt sich auf Krücken ab. «Ich bin im Riesenslalom-Training gestürzt und habe mir dabei das Bein gebrochen.» Das Lächeln hat sie dennoch nicht verloren. Denn es gibt trotz Verletzungsschock auch gute Nachrichten. Wie Muzaferija verrät, ist keine Operation nötig und die Genesung schreitet gut voran.

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Die Bosnierin gibt sich kämpferisch. «Ich arbeite bereits daran, wieder laufen zu lernen, und werde schneller wieder auf den Skiern stehen, als ihr denkt.» Die Saison sei zum Glück noch ein paar Monate entfernt, deswegen konzentriert sich Muzaferija auf die kleinen Fortschritte und hält sich an den Genesungsplan. Gleichzeitig nutzt sie die Gelegenheit und dankt ihrer Familie, dem Team und dem medizinischen Personal, die seit dem Sturz besonders für sie da sind. «Eure Unterstützung bedeutet mir alles und motiviert mich jeden Tag.»

Genesungswünsche aus der Schweiz

Zahlreiche Ski-Kolleginnen kommentieren den Beitrag. «Ich wünsche dir eine schnelle Genesung», schreibt Delia Durrer. Auch Nina Ortlieb, Isabella Wright oder Nadia Delago schliessen sich dem an.

Muzaferija ist als Athletin aus Bosnien und Herzegowina eine Ski-Exotin. In der letzten Saison ist die Speed-Spezialistin zweimal in die Punkte gefahren. Die beste Phase ihrer bisherigen Karriere erlebte sie in der Saison 2023/24, als Muzaferija in sieben Rennen hintereinander gepunktet hat. Dabei hat sie als Vierte in der Abfahrt von Crans-Montana VS das Podest um nur elf Hundertstel verpasst.