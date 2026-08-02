Macht sie weiter, oder hört sie auf? Diese Frage beschäftigte in den vergangenen Monaten die Fans von Elena Curtoni. Nun hat die italienische Speed-Spezialistin eine Entscheidung gefällt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Elena Curtoni kündigt auf Instagram an, 2026/27 ihre letzte Saison zu fahren

Die Italienerin bestritt bisher 291 Weltcuprennen und feierte vier Siege

In ihrer letzten Saison will sie jeden Moment geniessen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Erstmals seit über drei Jahren hat Elena Curtoni (35) im vergangenen Winter wieder ein Weltcuprennen gewonnen. Beim Super-G in Val di Fassa (It) feierte sie ihren vierten Sieg. Trotzdem liess die italienische Speed-Spezialistin nach der Saison ihre sportliche Zukunft offen. Bis jetzt.

Auf Instagram teilt Curtoni mit, dass sie eine Entscheidung gefällt hat. «Für manche mag sie offensichtlich sein, für mich war sie alles andere als das», beginnt sie. Die Entscheidung sei schwierig, sie habe sie «reichlich abgewogen, immer wieder hinterfragt und schliesslich getroffen». Und das, obwohl ihr Sommer schwierig war. Wie Curtoni verrät, hat sie sich gleich zu Beginn der Vorbereitung eine kleine Verletzung zugezogen.

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Trotz Rückschlag habe sie sich wieder ins Spiel gebracht. Und das nicht nur voller neuer Zweifel, sondern auch voller neuer Ziele. «Jetzt kann ich gelassen sagen: Ich werde in der Saison 2026/27 am Start stehen», lässt Curtoni die Katze aus dem Sack. Und fügt an: «Es wird meine letzte Saison sein.» Eine Saison, die noch einmal ein Highlight bereithält: die Weltmeisterschaft in Crans-Montana VS.

Schon einmal Gold in Crans-Montana

Mit dem Walliser Wintersportort verbindet Curtoni eine besondere Erinnerung. 2011 krönte sie sich dort zur Juniorenweltmeisterin im Super-G. Obs zum Abschluss in Crans-Montana für die erste Medaille bei der Elite reicht? Diese hat Curtoni bei zwei Olympia- und sieben WM-Teilnahmen bisher verpasst. Einmal als Vierte (WM-Kombi 2021) und zweimal als Fünfte (WM-Super-G 2017 und Olympia-Abfahrt 2022) hat allerdings nicht viel gefehlt.

Bisher hat Curtoni 291 Weltcuprennen bestritten. Ihr Feuer für den Skirennsport brennt noch immer – wenn auch nur noch für einen weiteren Winter. «Ich kann es kaum erwarten, jeden einzelnen Moment davon zu geniessen», schreibt sie abschliessend.