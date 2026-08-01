Ski-Ikone Riesch turtelt mit ihrem Freund am Ende der Welt

Viele Ortschaften hat Maria Riesch während ihrer Ski-Karriere besucht. Nun hat sie ein weiteres Reiseziel auf ihrer Bucketlist abgehakt. Begleitet wird sie von ihrem Freund Johann Schrempf – und ihren Eltern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ex-Ski-Star Maria Riesch reist mit Partner Johann Schrempf ans Nordkap

Kreuzfahrt mit MS Europa, begleitet von ihren Eltern

Sie postet Fotos vorm Globus, Rentier-Burger und Thunfisch auf dem Schiff

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Vor zwei Jahren ist die Ehe von Maria Riesch (41) in die Brüche gegangen. Nach 13 Ehejahren liessen sie und ihr einstiger Manager Marcus Höfl (52) sich scheiden. Schon kurz darauf hat die deutsche Ski-Ikone ihr Herz neu vergeben – an Johann Schrempf (65). Die beiden teilen eine grosse Leidenschaft: das Reisen.

Während ihrer Karriere hat Riesch viel von der Welt gesehen. Das gilt auch für ihren Partner, der als General Manager auf einem Kreuzfahrtschiff arbeitet. Nun geniessen sie das Reisen gemeinsam. Denn die dreifache Olympiasiegerin begleitet ihren Partner oft aufs Schiff. Meist gehts in tropische Gefilde. Dieses Mal haben sich die beiden für ein anderes Ziel entschieden: den hohen Norden.

Riesch und Schrempf sind mit der MS Europa ans Nordkap gereist. Ob Schrempf die Zeit mit seiner Partnerin voll geniessen kann oder daneben arbeiten muss, geht aus Rieschs Instagramposts nicht hervor. Aber das Turteln kommt auf der Reise ans nördliche Ende der Welt nicht zu kurz.

Haken auf der Bucketlist

Offenbar wollte Riesch schon lange diesen Teil der Welt erkunden, an dem von Mitte Mai bis Ende Juli nie die Sonne untergeht. Zu einem Foto des weltberühmten Globus-Monuments schreibt sie das Wort «Bucketlist» und setzt einen grünen Haken dahinter. Das obligate Erinnerungsfoto direkt vor dem Globus darf dann auch nicht fehlen. Dafür posiert Riesch nicht nur mit Schrempf, sondern auch mit ihren Eltern. Denn Monika und Siegfried Riesch begleiten die beiden auf ihrer Reise.

Auf dem Weg zum Nordkap geniesst Riesch den Zwischenstopp im norwegischen Tromsö. Der Himmel ist grau und wolkenverhangen, doch die Stadt hat es ihr angetan. «Trotz bisschen ungemütlichem Wetter haben wir den Ausblick sehr genossen!», schreibt sie.

Auch auf dem Schiff wird dem Reise-Quartett nie langweilig. Es besucht die White Night oder das Street-Food-Festival an Deck. Kulinarisch gibt es da einiges auszuprobieren. Etwa fangfrischen Thunfisch, den ein Koch vor Rieschs Augen aufschneidet, oder einen Rentier-Burger, den sie als «absoluten Renner» bezeichnet. Die besonderen Ferien scheinen rundum gelungen.