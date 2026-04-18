Nach dem Weltcupfinale 2026 wechselte Jörg «Yoyo» Roten vom Trainerjob mit Wendy Holdener zum Luzerner Skihersteller Stöckli. Doch was hat ihn dazu eigentlich bewogen? Unter anderem Henrik Kristoffersen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jörg Roten ist Marc Gisins Nachfolger als Rennchef bei Stöckli

Der Jobwechsel wurde durch Erfahrungen mit Kristoffersen und Ski-Technik beeinflusst

Roten begann direkt nach dem Weltcupfinale und lobt Teamgeist War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Vor eineinhalb Monaten hätte kaum jemand mit diesem Schritt gerechnet. Bis vor kurzem stand Jörg «Yoyo» Roten noch als Trainer an der Seite von Slalom-Ass Wendy Holdener (32), nun ist er bereits seit mehreren Wochen mittendrin in seiner neuen Aufgabe als Rennchef beim Schweizer Skihersteller Stöckli – und damit auf der Seite von Odermatt.

Doch warum wagte der 51-Jährige diesen Jobwechsel eigentlich? Die Antwort auf diese Frage liefert Roten im Rahmen einer Pressekonferenz am Hauptsitz seines neuen Arbeitgebers – und sie ist eng mit seiner langjährigen Faszination für den Skisport verknüpft.

Obwohl er seinen Job als Trainer mochte, möchte er nun «eine andere Seite dieses Sports ebenfalls noch intensiver kennenlernen», sagt er Blick.

Rotens Jobwechsel hängt auch mit Henrik Kristoffersen zusammen

Geprägt wurde dieser Entscheid unter anderem auch durch seine Zeit als Coach von Odermatt-Rivale Henrik Kristoffersen (31). Als dessen Wechsel auf Marcel Hirschers Skimarke Van Deer im Sommer 2022 für Diskussionen sorgte, war Roten als Trainer des Norwegers mittendrin.

Die Frage, «ob Leistung am Fahrer oder am Ski liegt», wurde für ihn alltäglich. «Das hat den Blickwinkel geöffnet», erklärt Roten. Eine Erfahrung, die nun direkt in seine neue Rolle einfliesst.

Stöckli-Einstieg erfolgte für «Yoyo» direkt nach dem Weltcupfinale

Von diesem grossen Erfahrungsschatz konnte der Walliser beim Luzerner Skihersteller bereits Gebrauch machen. Rotens erste Wochen im neuen Umfeld verliefen nämlich intensiv. Nach dem Weltcupfinale in Lillehammer (No) war er bereits bei den Skitests im benachbarten Trysil vor Ort.

Sein Eindruck davon ist durchwegs positiv: «Man merkt, dass hier ein guter Spirit herrscht.» Vieles sei ohnehin schon vertraut. Denn: «Die Skifamilie ist ja klein», sagt Roten.

Gisins Zukunft ist noch offen

Eine zentrale Rolle beim Einstieg spielt zudem auch sein Vorgänger Marc Gisin. Der 37-Jährige unterstützt Roten noch bis Mitte Juni und sorgt damit für einen fliessenden Übergang. «Marc macht das hervorragend», sagt Roten. «Ich bin sehr glücklich, dass er noch da ist und ich von seinem Wissen profitieren kann.»

Und Gisin selbst? Der Engelberger hatte seinen Rücktritt mit dem Wunsch nach einer neuen Herausforderung begründet. Konkrete Pläne für seine Zukunft sind bislang aber noch keine bekannt.