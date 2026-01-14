DE
FR
Abonnieren
So reagiert Murisier auf die Helm-Designs
1:02
Von Kindern gemacht:So reagiert Murisier auf die Helm-Designs

Kinder zeichneten das Design bei Blick-Wettbewerb
Murisier präsentiert seine neuen Helme für Wengen

Justin Murisier hat vor den Lauberhorn-Rennen Kinderkunst auf seinen Helmen verewigen lassen. Die Werke werden nach dem Olympiawinter zugunsten der Kinderkrebshilfe Schweiz versteigert.
Publiziert: 18:59 Uhr
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
Kommentieren
1/5
Dieses Monster lehrt die Gegner von Justin Murisier am Lauberhorn das Fürchten! Es war die Zeichnung des siebenjährigen Levin, die auf dem Helm verewigt wurde.
Foto: Screenshots

Darum gehts

  • Justin Murisier wählte Kinderzeichnungen für seine Rennhelme bei Lauberhorn-Rennen
  • Ein grünes Monster und ein Schmetterling sind Hauptdesigns der Helme
  • Helme werden nach Olympiawinter zugunsten Krebs-Stiftung ARFEC versteigert
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1182 (1).JPG
Marcel W. PerrenReporter Sport

Justin Murisier (34) musste vor der Anreise nach Wengen eine ziemlich schwierige Entscheidung treffen. Warum? Der letztjährige Beaver Creek-Champion hat im Hinblick auf die Lauberhorn-Rennen via Wettbewerb bei Blick Kinder dazu aufgerufen, Zeichnungen für seine beiden Rennhelme einzureichen.

Diese Aktion führte bei Murisier zu einem regelrechten Luxusproblem: «Ich habe so viele coole Zeichnungen erhalten, dass es mir enorm schwergefallen ist, mich auf zwei zu beschränken!»

Murisier hat jetzt ein grünes Monster auf dem Kopf

Letztendlich hat sich der Walliser aber für den prächtig gefärbten Schmetterling von Nachwuchszeichnerin Julia aus Sursee LU und das grüne Monster vom siebenjährigen Levin als Hauptsujets entschieden.

Hier wird für eine perfekte Lauberhorn-Piste geschuftet
1:12
Hunderte für Piste im Einsatz:Jetzt gilt es am Lauberhorn ernst

«Zudem habe ich noch drei weitere Zeichnungen ausgesucht, die ich auf der linken und rechten Seite meiner Helme platziert habe», schildert Murisier seine Auswahl. Die Waadtländer Designer Andre und Alex Marty haben die Kunstwerke der Wettbewerbsgewinner-Kids auf Murisiers Helme verewigt. Die Kopfbedeckungen werden nach diesem Olympiawinter zu Gunsten der Krebs-Stifung ARFEC und der Kinderkrebshilfe Schweiz versteigert.

Mehr zum Ski-Weltcup
Abfahrer kämpfen in Wengen mit weicher Piste
Erstes Training am Lauberhorn
Abfahrer kämpfen in Wengen mit weicher Piste
Verewige dich auf Murisiers Helm und gewinne Wengen-Tickets
Wettbewerb für Kinder
Ausmalen und Daumen drücken
Verewige dich auf Murisiers Helm und gewinne Wengen-Tickets
Sorgt Odermatt auch auf dem Lauberhorn für Schweizer Jubel?
Weltcupprogramm in Wengen
Sorgt Odermatt auch auf dem Lauberhorn für Schweizer Jubel?
Janka entthront Herminator – Tennis-Legende patzt
Mit Video
Viel Gaudi bei Promi-Ski-Event
Janka entthront Herminator – Tennis-Legende patzt
Strikte Geschlechterregel für Olympia ärgert Skiverbände
Erst vier Frauen qualifiziert
Geschlechterregel für Olympia ärgert Skiverbände
Kilde verzichtet zwei Jahre nach Sturz auf Start am Lauberhorn
«Noch ein bisschen zu früh»
Kilde verzichtet zwei Jahre nach Sturz auf Start am Lauberhorn
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen