Justin Murisier hat vor den Lauberhorn-Rennen Kinderkunst auf seinen Helmen verewigen lassen. Die Werke werden nach dem Olympiawinter zugunsten der Kinderkrebshilfe Schweiz versteigert.

Murisier präsentiert seine neuen Helme für Wengen

Murisier präsentiert seine neuen Helme für Wengen

Darum gehts Justin Murisier wählte Kinderzeichnungen für seine Rennhelme bei Lauberhorn-Rennen

Ein grünes Monster und ein Schmetterling sind Hauptdesigns der Helme

Helme werden nach Olympiawinter zugunsten Krebs-Stiftung ARFEC versteigert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marcel W. Perren Reporter Sport

Justin Murisier (34) musste vor der Anreise nach Wengen eine ziemlich schwierige Entscheidung treffen. Warum? Der letztjährige Beaver Creek-Champion hat im Hinblick auf die Lauberhorn-Rennen via Wettbewerb bei Blick Kinder dazu aufgerufen, Zeichnungen für seine beiden Rennhelme einzureichen.

Diese Aktion führte bei Murisier zu einem regelrechten Luxusproblem: «Ich habe so viele coole Zeichnungen erhalten, dass es mir enorm schwergefallen ist, mich auf zwei zu beschränken!»

Murisier hat jetzt ein grünes Monster auf dem Kopf

Letztendlich hat sich der Walliser aber für den prächtig gefärbten Schmetterling von Nachwuchszeichnerin Julia aus Sursee LU und das grüne Monster vom siebenjährigen Levin als Hauptsujets entschieden.

1:12 Hunderte für Piste im Einsatz: Jetzt gilt es am Lauberhorn ernst

«Zudem habe ich noch drei weitere Zeichnungen ausgesucht, die ich auf der linken und rechten Seite meiner Helme platziert habe», schildert Murisier seine Auswahl. Die Waadtländer Designer Andre und Alex Marty haben die Kunstwerke der Wettbewerbsgewinner-Kids auf Murisiers Helme verewigt. Die Kopfbedeckungen werden nach diesem Olympiawinter zu Gunsten der Krebs-Stifung ARFEC und der Kinderkrebshilfe Schweiz versteigert.