Darum gehts
- Justin Murisier wählte Kinderzeichnungen für seine Rennhelme bei Lauberhorn-Rennen
- Ein grünes Monster und ein Schmetterling sind Hauptdesigns der Helme
- Helme werden nach Olympiawinter zugunsten Krebs-Stiftung ARFEC versteigert
Justin Murisier (34) musste vor der Anreise nach Wengen eine ziemlich schwierige Entscheidung treffen. Warum? Der letztjährige Beaver Creek-Champion hat im Hinblick auf die Lauberhorn-Rennen via Wettbewerb bei Blick Kinder dazu aufgerufen, Zeichnungen für seine beiden Rennhelme einzureichen.
Diese Aktion führte bei Murisier zu einem regelrechten Luxusproblem: «Ich habe so viele coole Zeichnungen erhalten, dass es mir enorm schwergefallen ist, mich auf zwei zu beschränken!»
Murisier hat jetzt ein grünes Monster auf dem Kopf
Letztendlich hat sich der Walliser aber für den prächtig gefärbten Schmetterling von Nachwuchszeichnerin Julia aus Sursee LU und das grüne Monster vom siebenjährigen Levin als Hauptsujets entschieden.
«Zudem habe ich noch drei weitere Zeichnungen ausgesucht, die ich auf der linken und rechten Seite meiner Helme platziert habe», schildert Murisier seine Auswahl. Die Waadtländer Designer Andre und Alex Marty haben die Kunstwerke der Wettbewerbsgewinner-Kids auf Murisiers Helme verewigt. Die Kopfbedeckungen werden nach diesem Olympiawinter zu Gunsten der Krebs-Stifung ARFEC und der Kinderkrebshilfe Schweiz versteigert.