Wie schlagen sich Russi, Rigozzi und Co. im Promi-Rennen?

Die Teams
Die Challenge steht im Zeichen des Duells Schweiz gegen Österreich. Die Teams können dabei nur aus einer Nation bestehen – oder auch durchmischt sein. Die Staatsbürgerschaft des Ex-Profis bestimmt, für welches Land das Team antritt. Das sind die Teams:
- Sonja Nef und Julian le Play (Sz)
- Hans Knauss und Johann Lafer (Ö)
- Dominique Gisin und Aaron Karl (Sz)
- Nicole Hosp und Nico Langmann (Ö)
- Daniel Albrecht und Nina Hartmann (Sz)
- Fritz Strobl und «Ö3 Superfan» (Ö)
- Paul Accola und Gabi Hiller (Sz)
- Michaela Kirchgasser und Philipp Hansa (Ö)
- Michael von Grünigen und Marina Hoermanseder (Sz)
- Anna Veith und Andreas Herzog (Ö)
- Bernhard Russi und Christa Rigozzi (Sz)
- Franz Klammer und Valerie Huber (Ö)
- Carlo Janka und Anna Strigl (Sz)
- Hermann Maier und Thomas Muster (Ö)
So funktioniert die Star Challenge
Die Hermann Maier Star Challenge bietet packende Duelle auf der Piste – und das für den guten Zweck. Ein Promi und ein Ex-Ski-Star bilden ein Team. Der ehemalige Profi fährt die Piste zuerst hinunter, danach folgt der Promi. Dieser legt vor dem Start fest, wie viel langsamer er sein wird als der Teamkollege oder die Teamkollegin. Ziel ist es, dass die Zeiten von Ex-Profi und Promi möglichst nahe beieinander liege – die geringste Abweichung gewinnt. Das Siegerteam gewinnt 30'000 Euro für den guten Zweck.
Willkommen
Am Dienstagabend zeigen die Slalom-Spezialistinnen ihr Können in Flachau (Ö). Schon heute Abend gibts aber Spektakel auf der Piste. Stars aus Musik, Sport und Showbusiness fahren gemeinsam mit Ex-Ski-Stars für den guten Zweck. Los gehts um 20.15 Uhr.