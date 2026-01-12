Wie schlagen sich Russi, Rigozzi und Co. im Promi-Rennen?

So funktioniert die Star Challenge

Die Hermann Maier Star Challenge bietet packende Duelle auf der Piste – und das für den guten Zweck. Ein Promi und ein Ex-Ski-Star bilden ein Team. Der ehemalige Profi fährt die Piste zuerst hinunter, danach folgt der Promi. Dieser legt vor dem Start fest, wie viel langsamer er sein wird als der Teamkollege oder die Teamkollegin. Ziel ist es, dass die Zeiten von Ex-Profi und Promi möglichst nahe beieinander liege – die geringste Abweichung gewinnt. Das Siegerteam gewinnt 30'000 Euro für den guten Zweck.