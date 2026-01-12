2024 ist Aleksander Aamodt Kilde im Ziel-S gestürzt und hat sich schwer verletzt. Letzten November gab er sein Comeback, die Rennen in Wengen kommen nun aber noch zu früh für ihn.

Aleksander Kilde (33) verzichtet auf einen Start in Wengen BE. Mit emotionalen Worten teilt der Norweger via Instagram mit, dass das Rennwochenende für ihn zwei Jahre nach seinem schweren Sturz noch zu früh kommt.

«Es ist schwer in Worte zu fassen, was dieses Wochenende für mich bedeutet», schreibt Kilde. «Wengen ist immer eines der schönsten Rennen, unabhängig vom Sturz. Die Atmosphäre, die Geschichte ,die Fans...» Aber dieses Jahr sei es «einfach noch ein bisschen zu früh» für ihn. Er wolle sich lieber aufs Training konzentrieren.

«Eine Comeback-Saison ist nie einfach», so Kilde weiter. «Nach zwei Jahren Pause von diesem unglaublichen und einzigartigen Sport ist es noch viel schwieriger. Das macht Downhill-Rennen so besonders und deshalb liebe ich diesen Sport so sehr.» Der Skirennsport verlange Respekt und Vorbereitung – selbst von erfahrenen Leuten wie ihm. Kilde meint weiter, dass die grössten Siege oft lange vor dem Renntag stattfinden – «im Training, wenn jede Runde Lust auf die nächste macht und dich noch hungriger auf diesen besonderen Moment beim Start des Rennens macht.»

Schwerer Sturz im Ziel-S

Im Januar 2024 stürzte Kilde im Ziel-S der Lauberhorn-Abfahrt heftig. Nachdem er die Kontrolle über seine Ski verloren hatte, prallte er heftig in die Fangnetze. Dabei zog er sich eine tiefe Schnittwunde an der Wade zu und verletzte sich an der Schulter. Eine Infektion verlangsamte in der Folge den Heilungsverlauf zusätzlich.

Ende November 2025 hat Kilde beim Super-G in Copper Mountain (USA) sein Comeback gegeben. Seither hat er insgesamt sechs Rennen bestritten. In der Abfahrt von Copper Mountain hat er als Elfter die Top 10 nur knapp verpasst.