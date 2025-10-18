DE
Trainingslager vor Comeback:Kilde trainiert in Chile mit Shiffrin

Ski-Star Kilde über intimen Moment mit Shiffrin
«In dem Moment wusste ich: Das ist die Frau meines Lebens»

Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde gehen gemeinsam durch Höhen und Tiefen. Seit 2024 ist das Ski-Traumpaar verlobt. Kilde verrät Details zum Heiratsantrag.
Publiziert: vor 10 Minuten
Anhören
Aleksander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin sind das Ski-Traumpaar.
Foto: Instagram/mikaelashiffrin

Darum gehts

  • Aleksander Aamodt Kilde spricht über Heiratsantrag an Mikaela Shiffrin
  • Entscheid fällt, als er schwer verletzt im Spital liegt
  • Die beiden kennen sich seit Teenagertagen, verliebten sich erst Jahre später
Hinter Aleksander Aamodt Kilde (33) liegt die schwierigste Zeit seiner Karriere. Nach seinem Sturz am Lauberhorn im Januar 2024 schuftet er fürs Comeback. Das grosse Ziel: bei der ersten Abfahrt des Winters am 4. Dezember in Beaver Creek (USA) am Start stehen.

Immer an seiner Seite: Mikaela Shiffrin (30). Nach seinem Sturz reist sie sofort nach Bern, sitzt am Spitalbett. «Es war eine interessante Situation», blickt Kilde im Interview mit der «Krone» zurück. Einerseits sei das, was passiert ist, sehr schlimm gewesen. Andererseits sei es so schön gewesen, dass Shiffrin da war. «Wir beide waren zu zweit im Zimmer, haben die ganze Nacht da verbracht», erinnert er sich. «Ich war zwar schwer verletzt und doch fühlte es sich so speziell an.»

Es ist auch der Moment, in dem Kilde klar wird: Sie will ich nicht mehr missen. «Im Spital habe ich entschieden: Das ist die Frau meines Lebens, ich muss sie einfach fragen, ob sie mich heiraten will.» Lange wartet er nicht, um die Frage aller Fragen zu stellen. Wie er sich dabei gefühlt hat? «Als ich um Mikaelas Hand angehalten habe, war ich nervöser als vor dem Start in Kitzbühel», verrät Kilde mit einem Schmunzeln. Im April 2024 hat das Ski-Traumpaar seine Verlobung bekanntgegeben.

Wann die Hochzeitsglocken läuten, ist immer noch offen. Sie hätten dafür aktuell nicht so viel Zeit, meint Kilde. Und fügt an: «Vielleicht nach Olympia, wenn einer von uns aufhört oder so, dann haben wir Zeit, um Party zu machen.»

Shiffrin gefällt Kilde auf Anhieb

Ihrer Liebe wird das keinen Abbruch tun. Kennengelernt haben sich die beiden als Teenager in einem Trainingslager. Sie habe ihm auf Anhieb super gefallen, verriet Kilde einst Blick. «Aber weil sie damals erst 16 und ich 19 war, war die Zeit noch nicht reif für eine Liebesbeziehung». Um dennoch in Kontakt zu bleiben, schickte er ihr eine Freundschaftsanfrage auf Facebook.

Als Shiffrins Vater 2020 stirbt, schreibt er ihr, dass er immer für sie da sei. Der Kontakt wird immer intensiver und Kilde wird schnell klar, dass «ich mit dieser wunderbaren Frau eine Liebesbeziehung führen möchte». Aber er geht davon aus, dass sie nicht will. Doch dann gesteht sie ihm, dass es ihr nicht anders geht. Sie werden ein Paar und machen ihre Liebe 2021 öffentlich.

