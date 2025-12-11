DE
FR
Abonnieren
Gisin wird von der Corviglia heftig abgeworfen
0:37
Schwerer Sturz im Training:Gisin wird von der Corviglia heftig abgeworfen

Gisin nicht die Erste
Über unseren Ski-Frauen hängt ein Verletzungsfluch

Schock für Swiss-Ski: Michelle Gisin stürzt in St. Moritz und wird per Helikopter ins Spital gebracht. Die Verletzungsserie im Schweizer Frauen-Speedteam setzt sich damit fort.
Publiziert: 12:36 Uhr
Kommentieren
Michelle Gisin wird abtransportiert. Es ist der nächste Rückschlag für das Schweizer Frauen-Team.
Foto: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott
Benjamin-Gwerder.jpg
Benjamin GwerderRedaktor Sport

Wie ein Fluch: Schon wieder schlägt die Verletzungshexe bei den Swiss-Ski Frauen zu. Mit Michelle Gisin verletzt sich neben Lara Gut-Behrami und Corinne Suter bereits die dritte Schweizer-Speedfahrerin schon früh in der aktuellen Saison.

Lara Gut-Behrami (21. November)

In Copper Mountain erwischt es Lara Gut-Behrami: Bei hohem Tempo bleibt sie im Training in Copper Mountain an einem Tor hängen, überschlägt sich im flachen Licht und verletzt sich schwer am linken Knie. Die Untersuchungen bestätigen Kreuzband-, Innenband- und Meniskusriss. Damit ist ihre Saison beendet – und auch die erhofften Olympischen Spiele in Italien muss die Tessinerin abschreiben.

Lara Gut-Behramis Zukunft ist ungewiss.
Foto: Getty Images

Corinne Suter (4. Dezember)

Corinne Suter stürzt wie Michelle Gisin im Training auf der «Corviglia» in St. Moritz. Bei der Schwyzerin passiert das Unglück jedoch noch vor den offiziellen Trainings für das Weltcupwochenende. Die Untersuchungen ergaben einen Muskelfaserriss im linken Unterschenkel, eine Knieprellung sowie eine Fraktur im rechten Rückfuss. Die Speed-Spezialistin muss rund vier Wochen pausieren, kann aber immerhin konservativ behandelt werden.

Suter ist ebenfalls Opfer der «Corviglia»
Foto: Sven Thomann

Michelle Gisin (11. Dezember)

Jetzt trifft es also auch noch Michelle Gisin, die wegen den Ausfällen von Gut-Behrami unverhofft zur Speed-Leaderin im Swiss-Ski Team der Frauen wurde. Im zweiten Training von St. Moritz am Donnerstag stürzt sie im unteren Streckenabschnitt nach einem Verschneider heftig. Per Helikopter wird sie ins Spital gebracht. Über ihre Verletzungen ist noch nichts bekannt. 

Hier wird Michelle Gisin abtransportiert.
Foto: keystone-sda.ch
Mehr zum Verletzungspech
Ski-Star Gisin stürzt im Abfahrtstraining heftig
Mit Video
Sorge in St. Moritz
Ski-Star Gisin stürzt im Abfahrtstraining heftig
Ski-Legende Russi über seine Beziehung zu Gut-Behrami
2:32
«Ich muss nicht mit ihr reden»
Ski-Legende Russi über seine Beziehung zu Gut-Behrami
Schweizerinnen holen ohne Gut-Behrami mehr Punkte
Von wegen trauriger Winter
Schweizerinnen holen ohne Gut-Behrami mehr Punkte
Gisin ist jetzt Leaderin des Schweizer Speed-Teams
«Das wäre ich lieber nicht»
Gisin ist jetzt Leaderin des Schweizer Speed-Teams
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen