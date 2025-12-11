«Ich muss nicht mit Lara telefonieren» Ski-Legende Russi über seine Beziehung zu Gut-Behrami

Für Lara Gut-Behrami ist die Saison gelaufen. Nach einem Trainingssturz in Copper Mountain hat sie sich eine schwere Knieverletzung zugezogen. Bernhard Russi habe bisher noch nicht mit ihr telefoniert. Im Podcast erklärt er, weshalb.