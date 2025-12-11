Ski-Legende Russi über seine Beziehung zu Gut-Behrami
Für Lara Gut-Behrami ist die Saison gelaufen. Nach einem Trainingssturz in Copper Mountain hat sie sich eine schwere Knieverletzung zugezogen. Bernhard Russi habe bisher noch nicht mit ihr telefoniert. Im Podcast erklärt er, weshalb.
Die Highlights des Ski-Podcasts «Après-Ski» – Folge 17