In rund 100 Tagen beginnt mit den beiden Riesenslaloms in Sölden (Ö) die neue Skisaison. Die Athletinnen und Athleten haben längst wieder mit dem Training angefangen. Trotzdem bleibt noch Zeit, sich anderen Dingen zu widmen.

Darum gehts Die Skistars geniessen die Zeit abseits der Piste

Den Sommer verbringen sie mit Reiten, Flittern oder Surfen

Bei mehreren haben die Hochzeitsglocken geläutet

Corinne Suter

Nach Ferien in Griechenland geniesst Corinne Suter (30) die Schweiz in vollen Zügen. Die Abfahrtsolympiasiegerin ist mit dem Velo oder in den Bergen unterwegs. Und lässt sich auch die aktuell stattfindende Fussball-EM nicht entgehen. Sie besucht mit ihrem Freund Angelo Alessandri (36) das Auftaktspiel der Nati gegen Norwegen (1:2). Und trifft im St. Jakob-Park die portugiesische Fussballlegende Luis Figo (52).

Foto: Instagram/corinnesuter_official

Wendy Holdener

Bei Slalomvizeweltmeisterin Wendy Holdener (32) ist in diesem Sommer einiges los. Sie ist in ihre neue Wohnung umgezogen, war mit dem Camper unterwegs und hat die Tour de Suisse besucht. Zuletzt hat Holdener für einmal die Unterlage getauscht: Anstatt auf Schnee war sie im Sand unterwegs – und hat in Gstaad BE Volleyball gespielt. «Wer hat die Skifahrerin auf den Platz gelassen?», fragt sie auf Instagram. Und fügt an: «Hat aber sehr viel Spass gemacht!»

Henrik Kristoffersen

Beim norwegischen Slalomstar Henrik Kristoffersen (30) haben Ende Juni die Hochzeitsglocken geläutet. Er und seine Jugendliebe Tonje (30) sagten in ihrer Wahlheimat Salzburg (Ö) Ja zueinander. Die Feier mit Familie und Freunden dauerte drei Tage. Nun sind die Frischvermählten in den Flitterwochen. Seychellen, Malediven oder Mauritius? Keine dieser Destinationen ist das Ziel des Ehepaars Kristoffersen, sondern Italien. Dort gibts leckeres Essen, guten Wein und ganz viel Amore.

0:39 Eine Trauung mal anders: An Kristoffersen-Hochzeit wird ein Fass geöffnet

Loïc Meillard

Ende Juni hat Loïc Meillard (28) eine Woche in Österreich verbracht. Der Grund: unter anderem die Einladung zu Kristoffersens Hochzeit. Gemeinsam mit Freundin Zoé Chastan (32) hat er daran teilgenommen. Daneben hielt der Abstecher in unser Nachbarland abgesehen vom Konditionstraining ein weiteres Highlight für den Slalomweltmeister bereit: Er besuchte das Formel-1-Rennen in Spielberg.

Lindsey Vonn

Im Weltcup braust Lindsey Vonn (40) die steilsten Abfahrtspisten hinunter. Nun setzt sie auf nur eine Pferdestärke und geniesst den Sommer als Cowgirl. Und beweist: Auch hoch zu Ross mags die amerikanische Speedqueen rasant.

Katharina Liensberger

«Weiterentwicklung beginnt da, wo man Neues wagt», schreibt Katharina Liensberger (28) auf Instagram. Und spielt damit auf ihren Abstecher in den Borussia-Park an. Wer sich nun wundert, was die österreichische Technikspezialistin mit Fussball am Hut hat, bekommt von ihr die Erklärung geliefert: Sie ist im Rahmen ihrer Managementausbildung im CAS Sportmanagement St. Gallen nach Mönchengladbach gereist. Und hat nicht nur einen Einblick ins Sportmarketing bekommen, sondern auch selber die Fussballschuhe geschnürt.

Marco Odermatt und Gino Caviezel

Bei Marco Odermatt (27) und Gino Caviezel (33) ist Wasser Trumpf – egal, in welchem Aggregatzustand. Das beweisen die beiden auch in den Ferien. Gemeinsam mit ihren Freundinnen sind sie nach Kroatien gereist. Und sorgen nicht nur mit ihrem Können auf dem E-Foil für Aufsehen, sondern auch mit der Wahl ihrer Badehose.

1:01 Ferien-Videos aus Kroatien: Odermatt-Badehose gibt zu reden

Priska Ming-Nufer

Die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina (It) sind das grosse Highlight der kommenden Skisaison. Priska Ming-Nufer (33) fiebert ihnen schon entgegen. Für einmal hat sie die Strecke schon im Sommer besichtigt. Und das nicht allein: Auch ihre Teamkolleginnen Corinne Suter (30), Michelle Gisin (31), Malorie Blanc (21), Jasmina Suter (30) und Jasmine Flury (31) waren dabei.

Lucas Braathen

Im Winter hat Lucas Braathen (25) im Zielraum Samba getanzt, nun tut es sein Herz. Der Grund dafür heisst Isadora Cruz (27) und ist die neue Freundin des brasilianischen Technikspezialisten. Die beiden geniessen ihre junge Liebe in vollen Zügen – zunächst in Kitzbühel (Ö), aktuell sind sie in Mailand unterwegs. Und erkunden die italienische Metropole stilecht auf einer Vespa.

Foto: instagram/pinheiiiroo

0:17 Erstes Podest für Brasilien: Pinheiro Braathen tanzt Samba nach historischem Tag

Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde

Wochenlang waren sie getrennt, nun haben sich Mikaela Shiffrin (30) und Aleksander Aamodt Kilde (32) wieder. Das Skitraumpaar ist in Oslo (No) vereint. Beim Wiedersehen sind die Follower der beiden ebenso dabei wie bei gemeinsamen Trainingseinheiten. Auch daneben gibts Einblicke in die gemeinsame Zeit.

0:48 Nach 3 Monaten Fernbeziehung: Ski-Traumpaar sieht sich erstmals wieder

Franjo von Allmen

Abfahrtsweltmeister Franjo von Allmen (23) mags schnell – das ist längst bekannt. Im Winter gibt er auf den Ski Gas, im Sommer auf dem Motocrosstöff. Oder wie in seinem jüngsten Instagram-Post auf dem Velo. Von Allmen beweist, dass er auch ohne Motor auf zwei Rädern schnell unterwegs ist.

Anna Swenn-Larsson

Zeit mit ihrem Freund, joggen am Strand, Krafttraining und gutes Essen – so verbringt Anna Swenn-Larsson (34) ihre Ferien in Portugal. Noch sind die Tage an der Sonne nicht gezählt, eine Woche bleibt ihr, bevor es «Zeit ist, in die Realität zurückzukehren», wie die Schwedin auf Instagram schreibt.

Marco Schwarz, Manuel Feller und Co.

Österreichs Technikgruppe um Marco Schwarz (29) und Manuel Feller (32) weilte jüngst im Trainingslager. Und das ausgerechnet während der Hitzewelle. Die Skicracks wussten sich zu helfen – und kühlten sich mit einem Sprung in den See, einer Eisdusche oder einer Glace ab. Zwei von ihnen sind von einem privaten Highlight beflügelt eingerückt: Sowohl bei Manuel Feller als auch bei Stefan Brennsteiner (33) haben die Hochzeitsglocken geläutet.