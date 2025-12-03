DE
FR
Abonnieren

Abfahrt neu am Donnerstag
Das komplette Programm in Beaver Creek mit allen Startzeiten

Geplant waren für Beaver Creek gleich vier Rennen, doch wegen Schneemangels wurde eine Abfahrt gestrichen. Dennoch verbleibt für die Fahrer ein straffes Programm – und für die Zuschauer viel Action.
Publiziert: 19:00 Uhr
|
Aktualisiert: 19:14 Uhr
Kommentieren
1/4
Justin Murisier und andere Speedfahrer freuen sich auf die erste Abfahrt des Jahres.
Foto: U.S. Ski and Snowboard/Getty Images
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

In Beaver Creek findet der Nordamerika-Trip nach den Rennen in Copper Mountain von letzter Woche seine Fortsetzung, wobei zum ersten Mal in dieser noch jungen Weltcupsaison ausschliesslich die Männer im Skiort in Colorado im Starttor stehen werden. Die Frauen rasen dieses Wochenende im kanadischen Mont-Tremblant die Piste herunter.

Eine Abfahrt weniger und trotzdem gleich drei Rennen

Zusammen mit dem Weltcupfinale im norwegischen Lillehammer wäre Beaver Creek der einzige Austragungsort mit vier Männerrennen gewesen. Wäre, denn weil im unteren Teil der legendären Birds of Prey zu wenig Schnee liegt, wird auf die Abfahrt vom Donnerstag verzichtet.

DatumKategorieStartzeit
Dienstag, 2. Dezember1. Training Abfahrt19.15 Uhr
Mittwoch, 3. Dezember2. Training Abfahrt19.15 Uhr
Donnerstag, 4. DezemberAbfahrt19 Uhr
Samstag, 6. DezemberSuper-G18.30 Uhr
Sonntag, 7. Dezember1. Lauf Riesenslalom18 Uhr
Sonntag, 7. Dezember2. Lauf Riesenslalom21 Uhr

Am Mittwoch folgte dann jedoch die nächste Änderung: Die Abfahrt vom Freitag musste wetterbedingt verschoben werden und findet neu am Donnerstag statt, allerdings in gekürzter Form. Gleiches gilt auch für den Super-G vom Samstag.

Mehr Ski Alpin
Odermatts Coiffeur ist unsere neue Abfahrts-Hoffnung
Top-Talent Miggiano
Odermatts Coiffeur ist unsere neue Abfahrts-Hoffnung
Beaver-Creek-Abfahrt wird vorverlegt
Ski-News
Programmänderung bestätigt
Beaver-Creek-Abfahrt wird vorverlegt
«Als Mama wünsche ich mir, dass sie aufhört»
Mit Video
«Ich will, dass sie aufhört»
Brignones Mutter sorgt sich um Tochter
Ex-Ski-Ass freut sich über verfrühtes Weihnachtsgeschenk
«Stolzer Papa»
Ex-Ski-Ass freut sich über verfrühtes Weihnachtsgeschenk
Ski-Pechvogel Kohler wechselte wegen Odermatt den Wohnsitz
Startet er nun durch?
Ski-Pechvogel Kohler wechselte wegen Odermatt den Wohnsitz
Shiffrin gönnt sich Belohnung nach Machtdemonstration
Mit Video
Skistar macht Ankündigung wahr
Shiffrin gönnt sich Belohnung nach Machtdemonstration
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen