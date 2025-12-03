In Beaver Creek findet der Nordamerika-Trip nach den Rennen in Copper Mountain von letzter Woche seine Fortsetzung, wobei zum ersten Mal in dieser noch jungen Weltcupsaison ausschliesslich die Männer im Skiort in Colorado im Starttor stehen werden. Die Frauen rasen dieses Wochenende im kanadischen Mont-Tremblant die Piste herunter.
Eine Abfahrt weniger und trotzdem gleich drei Rennen
Zusammen mit dem Weltcupfinale im norwegischen Lillehammer wäre Beaver Creek der einzige Austragungsort mit vier Männerrennen gewesen. Wäre, denn weil im unteren Teil der legendären Birds of Prey zu wenig Schnee liegt, wird auf die Abfahrt vom Donnerstag verzichtet.
|Datum
|Kategorie
|Startzeit
|Dienstag, 2. Dezember
|1. Training Abfahrt
|19.15 Uhr
|Mittwoch, 3. Dezember
|2. Training Abfahrt
|19.15 Uhr
|Donnerstag, 4. Dezember
|Abfahrt
|19 Uhr
|Samstag, 6. Dezember
|Super-G
|18.30 Uhr
|Sonntag, 7. Dezember
|1. Lauf Riesenslalom
|18 Uhr
|Sonntag, 7. Dezember
|2. Lauf Riesenslalom
|21 Uhr
Am Mittwoch folgte dann jedoch die nächste Änderung: Die Abfahrt vom Freitag musste wetterbedingt verschoben werden und findet neu am Donnerstag statt, allerdings in gekürzter Form. Gleiches gilt auch für den Super-G vom Samstag.