In Mont-Tremblant konzentriert sich zum ersten Mal in dieser Saison die gesamte Aufmerksamkeit der Fans vor Ort ausschliesslich auf die Fahrerinnen, die bei den beiden Riesenslaloms am Samstag und Sonntag um die Tore kurven. Denn: Odermatt und Co. sind nicht vor Ort, sie tragen ihre Rennen in Beaver Creek aus.
Zweifacher Riesen zur Blockbusterzeit
Bereits vergangene Woche gabs von der FIS grünes Licht, nachdem die Schneekontrolle alle Kriterien erfüllte. Anders als noch letztes Jahr, als die beiden geplanten Riesen wegen Schneemangel abgesagt werden mussten, dürften die Rennen heuer planmässig über die Bühne gehen – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.
|Datum
|Kategorie
|Startzeit (Schweizer Zeit)
|Samstag, 6. Dezember
|1. Lauf Riesenslalom
|17 Uhr
|Samstag, 6. Dezember
|2. Lauf Riesenslalom
|20 Uhr
|Sonntag, 7. Dezember
|1. Lauf Riesenslalom
|16 Uhr
|Sonntag, 7. Dezember
|2. Lauf Riesenslalom
|19 Uhr
Bei den Wettkämpfen im Südosten Kanadas handelt es sich um die zweite und gleichzeitig letzte Weltcupstation des Rennkalenders 2025/26 ausserhalb von Europa. Nächster Halt von kommender Woche ist St. Moritz, wo mit zwei Abfahrten und einem Super-G dann endlich auch die Frauen-Speedsaison eröffnet wird.