Während die Speedfahrerinnen weiter auf ihren Saisonauftakt warten, werden dieses Wochenende in Mont-Tremblant die Riesenslaloms Nummer 3 und 4 der laufenden Saison gefahren. Schweizer Fans kommen in den Genuss bester Abendunterhaltung.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

In Mont-Tremblant konzentriert sich zum ersten Mal in dieser Saison die gesamte Aufmerksamkeit der Fans vor Ort ausschliesslich auf die Fahrerinnen, die bei den beiden Riesenslaloms am Samstag und Sonntag um die Tore kurven. Denn: Odermatt und Co. sind nicht vor Ort, sie tragen ihre Rennen in Beaver Creek aus.

Zweifacher Riesen zur Blockbusterzeit

Bereits vergangene Woche gabs von der FIS grünes Licht, nachdem die Schneekontrolle alle Kriterien erfüllte. Anders als noch letztes Jahr, als die beiden geplanten Riesen wegen Schneemangel abgesagt werden mussten, dürften die Rennen heuer planmässig über die Bühne gehen – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

Datum Kategorie Startzeit (Schweizer Zeit) Samstag, 6. Dezember 1. Lauf Riesenslalom 17 Uhr Samstag, 6. Dezember 2. Lauf Riesenslalom 20 Uhr Sonntag, 7. Dezember 1. Lauf Riesenslalom 16 Uhr Sonntag, 7. Dezember 2. Lauf Riesenslalom 19 Uhr

Bei den Wettkämpfen im Südosten Kanadas handelt es sich um die zweite und gleichzeitig letzte Weltcupstation des Rennkalenders 2025/26 ausserhalb von Europa. Nächster Halt von kommender Woche ist St. Moritz, wo mit zwei Abfahrten und einem Super-G dann endlich auch die Frauen-Speedsaison eröffnet wird.