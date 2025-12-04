DE
Doppel-Riesen in Kanada
Das komplette Programm zum Weltcup-Wochenende in Mont-Tremblant

Während die Speedfahrerinnen weiter auf ihren Saisonauftakt warten, werden dieses Wochenende in Mont-Tremblant die Riesenslaloms Nummer 3 und 4 der laufenden Saison gefahren. Schweizer Fans kommen in den Genuss bester Abendunterhaltung.
In Abwesenheit der verletzten Lara Gut-Behrami ist Camille Rast die stärkste Schweizer Riesen-Fahrerin.
In Mont-Tremblant konzentriert sich zum ersten Mal in dieser Saison die gesamte Aufmerksamkeit der Fans vor Ort ausschliesslich auf die Fahrerinnen, die bei den beiden Riesenslaloms am Samstag und Sonntag um die Tore kurven. Denn: Odermatt und Co. sind nicht vor Ort, sie tragen ihre Rennen in Beaver Creek aus.

Zweifacher Riesen zur Blockbusterzeit

Bereits vergangene Woche gabs von der FIS grünes Licht, nachdem die Schneekontrolle alle Kriterien erfüllte. Anders als noch letztes Jahr, als die beiden geplanten Riesen wegen Schneemangel abgesagt werden mussten, dürften die Rennen heuer planmässig über die Bühne gehen – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

DatumKategorieStartzeit (Schweizer Zeit)
Samstag, 6. Dezember1. Lauf Riesenslalom17 Uhr
Samstag, 6. Dezember2. Lauf Riesenslalom20 Uhr
Sonntag, 7. Dezember1. Lauf Riesenslalom16 Uhr
Sonntag, 7. Dezember2. Lauf Riesenslalom19 Uhr

Bei den Wettkämpfen im Südosten Kanadas handelt es sich um die zweite und gleichzeitig letzte Weltcupstation des Rennkalenders 2025/26 ausserhalb von Europa. Nächster Halt von kommender Woche ist St. Moritz, wo mit zwei Abfahrten und einem Super-G dann endlich auch die Frauen-Speedsaison eröffnet wird.

