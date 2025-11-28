In Copper Mountain stehen diese Woche gleich vier Rennen an. Wann und wo jagen Marco Odermatt und Co diesen Winter sonst noch den Sieg? Hier gibts den gesamten Weltcup-Kalender.

Darum gehts Ski-Weltcup-Saison 2025/26 mit Olympischen Spielen und zahlreichen Klassikern

Frauen fahren 37 Rennen, Männer bestreiten 38 Wettkämpfe

Copper-Mountain-Rückkehr nach Jahrzehnten ohne Rennen

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Der Kalender der Ski-Weltcup-Saison 2025/26

Nach dem letzten Winter sind die Schweizer Männer die Gejagten. Von den total 64 Schweizer Weltcup-Podestplätzen haben sie 44 (17 Siege) herausgefahren. Allen voran Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt (28) war mit seinen 17 Podestplätzen (8 Siege) massgeblich daran beteiligt. Ob die Schweizer Ski-Stars an diese magische Saison anknüpfen können?

Die Fans können sich hierzulande auf insgesamt elf Heimrennen freuen. Die Männer fahren in Adelboden BE, Wengen BE und Crans-Montana VS und die Frauen in St. Moritz GR und Crans-Montana VS. Zudem ist schon jetzt klar, dass sie nach diesem Winter von einer grossen Athletin Abschied nehmen müssen. Lara Gut-Behrami (34) bestreitet ihre letzte Saison, beendet danach ihre Karriere.

Auch in diesem Winter wartet ein grosses Highlight auf die Athletinnen und Athleten. Im Februar finden die Olympischen Spiele in Italien statt.

Rennen der Frauen

Traditionell wurde die Saison mit dem Riesenslalom in Sölden eröffnet. Es war für die Frauen das erste von zehn Rennen in dieser Disziplin. Daneben bestreiten sie gleich viele Slaloms, neun Abfahrten und acht Super-Gs.

Datum Ort Rennen Uhrzeit (MEZ) 25. Oktober Sölden (Ö) Riesenslalom 10 Uhr / 13 Uhr 15. November Levi (Fi) Slalom 10 Uhr / 13 Uhr 23. November Gurgl (Ö) Slalom 10.30 Uhr / 13.30 Uhr 29. November Copper Mountain (USA) Riesenslalom 18 Uhr / 21 Uhr 30. November Copper Mountain (USA) Slalom 18 Uhr / 21 Uhr 6. Dezember Mont-Tremblant (Ka) Riesenslalom 17 Uhr / 20 Uhr 7. Dezember Mont-Tremblant (Ka) Riesenslalom 16 Uhr / 19 Uhr 12. Dezember St. Moritz (Sz) Abfahrt 10.15 Uhr 13. Dezember St. Moritz (Sz) Abfahrt 10.45 Uhr 14. Dezember St. Moritz (Sz) Super-G 10.45 Uhr 16. Dezember Courchevel (Fr) Slalom 17.45 Uhr / 20.45 Uhr 20. Dezember Val d'Isère (Fr) Abfahrt 10.30 Uhr 21. Dezember Val d'Isère (Fr) Super-G 11 Uhr 27. Dezember Semmering (Ö) Riesenslalom 10 Uhr / 13 Uhr 28. Dezember Semmering (Ö) Slalom 14.15 Uhr / 17.45 Uhr 3. Januar Kranjska Gora (Sln) Riesenslalom 10 Uhr / 13 Uhr 4. Januar Kranjska Gora (Sln) Slalom 9.30 Uhr / 12.15 Uhr 10. Januar Zauchensee (Ö) Abfahrt 11.30 Uhr 11. Januar Zauchensee (Ö) Super-G 12 Uhr 13. Januar Flachau (Ö) Slalom 17.45 Uhr / 20.45 Uhr 17. Januar Tarvisio (It) Abfahrt 10.45 Uhr 18. Januar Tarvisio (It) Super-G 11.15 Uhr 20. Januar Kronplatz (It) Riesenslalom 10.30 Uhr / 13.30 Uhr 24. Januar Spindlermühle (Tsch) Riesenslalom 10 Uhr / 13.30 Uhr 25. Januar Spindlermühle (Tsch) Slalom 9.30 Uhr / 12.15 Uhr 30. Januar Crans-Montana (Sz) Abfahrt 10 Uhr 31. Januar Crans-Montana (Sz) Super-G 11 Uhr 7. bis 18. Februar Mailand und Cortina (It) Olympische Spiele – 28. Februar Soldeu (And) Abfahrt 10.15 Uhr 1. März Soldeu (And) Super-G 10.15 Uhr 7. März Val di Fassa (it) Abfahrt 10.45 Uhr 8. März Val di Fassa (It) Super-G 10.45 Uhr 14. März Are (Sd) Riesenslalom 10 Uhr / 13 Uhr 15. März Are (Sd) Slalom 9.30 Uhr / 12.30 Uhr 21. März Lillehammer (No) Abfahrt 12.30 Uhr 22. März Lillehammer (No) Super-G 10.45 Uhr 24. März Lillehammer (No) Slalom 10.30 / 13.30 Uhr 25. März Lillehammer (No) Riesenslalom 9.30 Uhr / 12.30 Uhr

Rennen der Männer

Auch bei den Männern begann die Saison mit dem Riesenslalom in Sölden. Für sie war es der erste von neun in diesem Winter. Daneben fahren sie elf Slaloms sowie je neun Abfahrten und Super-Gs.

Datum Ort Rennen Uhrzeit (MEZ) 26. Oktober Sölden (Ö) Riesenslalom 10 Uhr / 13 Uhr 16. November Levi (Fi) Slalom 10 Uhr / 13 Uhr 22. November Gurgl (Ö) Slalom 10.30 Uhr / 13.30 Uhr 27. November Copper Mountain (USA) Super-G 19 Uhr 28. November Copper Mountain (USA) Riesenslalom 18 Uhr / 21 Uhr 4. Dezember Beaver Creek (USA) Abfahrt 19 Uhr 5. Dezember Beaver Creek (USA) Abfahrt 19 Uhr 6. Dezember Beaver Creek (USA) Super-G 18.30 Uhr 7. Dezember Beaver Creek (USA) Riesenslalom 18 Uhr / 21 Uhr 13. Dezember Val d'Isère (Fr) Riesenslalom 9.30 Uhr / 13 Uhr 14. Dezember Val d'Isère (Fr) Slalom 9.30 Uhr /13 Uhr 19. Dezember Gröden (It) Super-G 11.45 Uhr 20. Dezember Gröden (It) Abfahrt 11.45 Uhr 21. Dezember Alta Badia (It) Riesenslalom 10 Uhr / 13.30 Uhr 22. Dezember Alta Badia (It) Slalom 10 Uhr / 13.30 Uhr 27. Dezember Livigno (It) Super-G 11.30 Uhr 7. Januar Madonna di Campiglio (It) Slalom 18 Uhr / 21 Uhr 10. Januar Adelboden (Sz) Riesenslalom 10.30 Uhr / 13.30 Uhr 11. Januar Adelboden (Sz) Slalom 10.30 Uhr / 13.30 Uhr 16. Januar Wengen (Sz) Super-G 12.30 Uhr 17. Januar Wengen (Sz) Abfahrt 12.30 Uhr 18. Januar Wengen (Sz) Slalom 10 Uhr / 13 Uhr 23. Januar Kitzbühel (Ö) Super-G 11.30 Uhr 24. Januar Kitzbühel (Ö) Abfahrt 11.30 Uhr 25. Januar Kitzbühel (Ö) Slalom 10.30 Uhr / 13.30 Uhr 27. Januar Schladming (Ö) Riesenslalom 17.45 Uhr / 20.45 Uhr 28. Januar Schladming (Ö) Slalom 17.45 Uhr / 20.45 Uhr 1. Februar Crans-Montana (Sz) Abfahrt 11 Uhr 7. bis 18. Februar Mailand und Cortina (It) Olympische Spiele – 28. Februar Garmisch-Partenkirchen (De) Abfahrt 11.45 Uhr 1. März Garmisch-Partenkirchen (De) Super-G 11.45 Uhr 7. März Kranjska Gora (Sln) Riesenslalom 9.30 Uhr / 12.30 Uhr 8. März Kranjska Gora (Sln) Slalom 9.30 Uhr / 12.30 Uhr 14. März Courchevel (Fr) Abfahrt 11 Uhr 15. März Courchevel (Fr) Super-G 10.45 Uhr 21. März Lillehammer (No) Abfahrt 10.45 Uhr 22. März Lillehammer (No) Super-G 12.30 Uhr 24. März Lillehammer (No) Riesenslalom 9.30 Uhr / 12.30 Uhr 25. März Lillehammer (No) Slalom 10.30 Uhr / 13.30 Uhr

Zahlreiche Klassiker

Auch in dieser Saison macht der Ski-Zirkus an vielen Orten Halt, die schon lange dabei sind. Dazu zählen Wengen BE, Adelboden BE, Kitzbühel, Levi, Are oder Sölden.

Eine Station fällt allerdings in diesem Winter weg. Die Speedrennen in Bormio (It), die traditionell zwischen Weihnachten und Neujahr über die Bühne gehen, finden nicht statt. Der Grund ist simpel. Denn auf der Stelvio wird im Februar um Olympiagold gefahren.

Eine Rückkehr gibt es nach Copper Mountain. Die Männer fahren erstmals seit 1976 dort wieder Rennen, die Frauen waren letztmals 2001 im US-Skiort. Zudem ist der Abstecher nach Livigno (It) für die Männer neu.