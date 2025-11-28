Darum gehts
- Ski-Weltcup-Saison 2025/26 mit Olympischen Spielen und zahlreichen Klassikern
- Frauen fahren 37 Rennen, Männer bestreiten 38 Wettkämpfe
- Copper-Mountain-Rückkehr nach Jahrzehnten ohne Rennen
Der Kalender der Ski-Weltcup-Saison 2025/26
Nach dem letzten Winter sind die Schweizer Männer die Gejagten. Von den total 64 Schweizer Weltcup-Podestplätzen haben sie 44 (17 Siege) herausgefahren. Allen voran Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt (28) war mit seinen 17 Podestplätzen (8 Siege) massgeblich daran beteiligt. Ob die Schweizer Ski-Stars an diese magische Saison anknüpfen können?
Die Fans können sich hierzulande auf insgesamt elf Heimrennen freuen. Die Männer fahren in Adelboden BE, Wengen BE und Crans-Montana VS und die Frauen in St. Moritz GR und Crans-Montana VS. Zudem ist schon jetzt klar, dass sie nach diesem Winter von einer grossen Athletin Abschied nehmen müssen. Lara Gut-Behrami (34) bestreitet ihre letzte Saison, beendet danach ihre Karriere.
Auch in diesem Winter wartet ein grosses Highlight auf die Athletinnen und Athleten. Im Februar finden die Olympischen Spiele in Italien statt.
Rennen der Frauen
Traditionell wurde die Saison mit dem Riesenslalom in Sölden eröffnet. Es war für die Frauen das erste von zehn Rennen in dieser Disziplin. Daneben bestreiten sie gleich viele Slaloms, neun Abfahrten und acht Super-Gs.
|Datum
|Ort
|Rennen
|Uhrzeit (MEZ)
|25. Oktober
|Sölden (Ö)
|Riesenslalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|15. November
|Levi (Fi)
|Slalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|23. November
|Gurgl (Ö)
|Slalom
|10.30 Uhr / 13.30 Uhr
|29. November
|Copper Mountain (USA)
|Riesenslalom
|18 Uhr / 21 Uhr
|30. November
|Copper Mountain (USA)
|Slalom
|18 Uhr / 21 Uhr
|6. Dezember
|Mont-Tremblant (Ka)
|Riesenslalom
|17 Uhr / 20 Uhr
|7. Dezember
|Mont-Tremblant (Ka)
|Riesenslalom
|16 Uhr / 19 Uhr
|12. Dezember
|St. Moritz (Sz)
|Abfahrt
|10.15 Uhr
|13. Dezember
|St. Moritz (Sz)
|Abfahrt
|10.45 Uhr
|14. Dezember
|St. Moritz (Sz)
|Super-G
|10.45 Uhr
|16. Dezember
|Courchevel (Fr)
|Slalom
|17.45 Uhr / 20.45 Uhr
|20. Dezember
|Val d'Isère (Fr)
|Abfahrt
|10.30 Uhr
|21. Dezember
|Val d'Isère (Fr)
|Super-G
|11 Uhr
|27. Dezember
|Semmering (Ö)
|Riesenslalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|28. Dezember
|Semmering (Ö)
|Slalom
|14.15 Uhr / 17.45 Uhr
|3. Januar
|Kranjska Gora (Sln)
|Riesenslalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|4. Januar
|Kranjska Gora (Sln)
|Slalom
|9.30 Uhr / 12.15 Uhr
|10. Januar
|Zauchensee (Ö)
|Abfahrt
|11.30 Uhr
|11. Januar
|Zauchensee (Ö)
|Super-G
|12 Uhr
|13. Januar
|Flachau (Ö)
|Slalom
|17.45 Uhr / 20.45 Uhr
|17. Januar
|Tarvisio (It)
|Abfahrt
|10.45 Uhr
|18. Januar
|Tarvisio (It)
|Super-G
|11.15 Uhr
|20. Januar
|Kronplatz (It)
|Riesenslalom
|10.30 Uhr / 13.30 Uhr
|24. Januar
|Spindlermühle (Tsch)
|Riesenslalom
|10 Uhr / 13.30 Uhr
|25. Januar
|Spindlermühle (Tsch)
|Slalom
|9.30 Uhr / 12.15 Uhr
|30. Januar
|Crans-Montana (Sz)
|Abfahrt
|10 Uhr
|31. Januar
|Crans-Montana (Sz)
|Super-G
|11 Uhr
|7. bis 18. Februar
|Mailand und Cortina (It)
|Olympische Spiele
|–
|28. Februar
|Soldeu (And)
|Abfahrt
|10.15 Uhr
|1. März
|Soldeu (And)
|Super-G
|10.15 Uhr
|7. März
|Val di Fassa (it)
|Abfahrt
|10.45 Uhr
|8. März
|Val di Fassa (It)
|Super-G
|10.45 Uhr
|14. März
|Are (Sd)
|Riesenslalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|15. März
|Are (Sd)
|Slalom
|9.30 Uhr / 12.30 Uhr
|21. März
|Lillehammer (No)
|Abfahrt
|12.30 Uhr
|22. März
|Lillehammer (No)
|Super-G
|10.45 Uhr
|24. März
|Lillehammer (No)
|Slalom
|10.30 / 13.30 Uhr
|25. März
|Lillehammer (No)
|Riesenslalom
|9.30 Uhr / 12.30 Uhr
Rennen der Männer
Auch bei den Männern begann die Saison mit dem Riesenslalom in Sölden. Für sie war es der erste von neun in diesem Winter. Daneben fahren sie elf Slaloms sowie je neun Abfahrten und Super-Gs.
|Datum
|Ort
|Rennen
|Uhrzeit (MEZ)
|26. Oktober
|Sölden (Ö)
|Riesenslalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|16. November
|Levi (Fi)
|Slalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|22. November
|Gurgl (Ö)
|Slalom
|10.30 Uhr / 13.30 Uhr
|27. November
|Copper Mountain (USA)
|Super-G
|19 Uhr
|28. November
|Copper Mountain (USA)
|Riesenslalom
|18 Uhr / 21 Uhr
|4. Dezember
|Beaver Creek (USA)
|Abfahrt
|19 Uhr
|5. Dezember
|Beaver Creek (USA)
|Abfahrt
|19 Uhr
|6. Dezember
|Beaver Creek (USA)
|Super-G
|18.30 Uhr
|7. Dezember
|Beaver Creek (USA)
|Riesenslalom
|18 Uhr / 21 Uhr
|13. Dezember
|Val d'Isère (Fr)
|Riesenslalom
|9.30 Uhr / 13 Uhr
|14. Dezember
|Val d'Isère (Fr)
|Slalom
|9.30 Uhr /13 Uhr
|19. Dezember
|Gröden (It)
|Super-G
|11.45 Uhr
|20. Dezember
|Gröden (It)
|Abfahrt
|11.45 Uhr
|21. Dezember
|Alta Badia (It)
|Riesenslalom
|10 Uhr / 13.30 Uhr
|22. Dezember
|Alta Badia (It)
|Slalom
|10 Uhr / 13.30 Uhr
|27. Dezember
|Livigno (It)
|Super-G
|11.30 Uhr
|7. Januar
|Madonna di Campiglio (It)
|Slalom
|18 Uhr / 21 Uhr
|10. Januar
|Adelboden (Sz)
|Riesenslalom
|10.30 Uhr / 13.30 Uhr
|11. Januar
|Adelboden (Sz)
|Slalom
|10.30 Uhr / 13.30 Uhr
|16. Januar
|Wengen (Sz)
|Super-G
|12.30 Uhr
|17. Januar
|Wengen (Sz)
|Abfahrt
|12.30 Uhr
|18. Januar
|Wengen (Sz)
|Slalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|23. Januar
|Kitzbühel (Ö)
|Super-G
|11.30 Uhr
|24. Januar
|Kitzbühel (Ö)
|Abfahrt
|11.30 Uhr
|25. Januar
|Kitzbühel (Ö)
|Slalom
|10.30 Uhr / 13.30 Uhr
|27. Januar
|Schladming (Ö)
|Riesenslalom
|17.45 Uhr / 20.45 Uhr
|28. Januar
|Schladming (Ö)
|Slalom
|17.45 Uhr / 20.45 Uhr
|1. Februar
|Crans-Montana (Sz)
|Abfahrt
|11 Uhr
|7. bis 18. Februar
|Mailand und Cortina (It)
|Olympische Spiele
|–
|28. Februar
|Garmisch-Partenkirchen (De)
|Abfahrt
|11.45 Uhr
|1. März
|Garmisch-Partenkirchen (De)
|Super-G
|11.45 Uhr
|7. März
|Kranjska Gora (Sln)
|Riesenslalom
|9.30 Uhr / 12.30 Uhr
|8. März
|Kranjska Gora (Sln)
|Slalom
|9.30 Uhr / 12.30 Uhr
|14. März
|Courchevel (Fr)
|Abfahrt
|11 Uhr
|15. März
|Courchevel (Fr)
|Super-G
|10.45 Uhr
|21. März
|Lillehammer (No)
|Abfahrt
|10.45 Uhr
|22. März
|Lillehammer (No)
|Super-G
|12.30 Uhr
|24. März
|Lillehammer (No)
|Riesenslalom
|9.30 Uhr / 12.30 Uhr
|25. März
|Lillehammer (No)
|Slalom
|10.30 Uhr / 13.30 Uhr
Zahlreiche Klassiker
Auch in dieser Saison macht der Ski-Zirkus an vielen Orten Halt, die schon lange dabei sind. Dazu zählen Wengen BE, Adelboden BE, Kitzbühel, Levi, Are oder Sölden.
Eine Station fällt allerdings in diesem Winter weg. Die Speedrennen in Bormio (It), die traditionell zwischen Weihnachten und Neujahr über die Bühne gehen, finden nicht statt. Der Grund ist simpel. Denn auf der Stelvio wird im Februar um Olympiagold gefahren.
Eine Rückkehr gibt es nach Copper Mountain. Die Männer fahren erstmals seit 1976 dort wieder Rennen, die Frauen waren letztmals 2001 im US-Skiort. Zudem ist der Abstecher nach Livigno (It) für die Männer neu.