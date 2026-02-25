Schweizerinnen suchen in Soldeu Gut-Behrami-Nachfolgerin

Auf die Olympia-Schlussfeier vom vergangenen Sonntag folgen keine Woche später die nächsten Speedrennen im Weltcup. Zuletzt war es Lara Gut-Behrami, die in Soldeu überzeugte, nun jedoch verletzt fehlt. Kann eine Schweizerin die Lücke füllen?

Malorie Blanc einzige Schweizerin in aktuellen Top-15 der Speedrennen

14 Schweizer Podien in Andorra, die letzten drei durch Gut-Behrami

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Während im laufenden Weltcupwinter mit Lara Gut-Behrami, Wendy Holdener, Malorie Blanc und Camille Rast vier Schweizerinnen bislang aufs Podest fuhren, verliess die Olympischen Winterspiele in Milano und Cortina bloss Rast mit einer Medaille im Gepäck. Höchste Zeit also für ein kollektives Comeback, wobei die Speedfrauen nicht erst seit Olympia Mühe haben.

Datum Event Startzeit Mittwoch, 25. Februar 1. Training Abfahrt 11 Uhr Donnerstag, 26. Februar 2. Training Abfahrt 11 Uhr Freitag, 27. Februar Abfahrt 11 Uhr Samstag, 28. Februar Super-G (Ersatz für Zauchensee) 10.15 Uhr Sonntag, 1. März Super-G 10.15 Uhr

Blanc bislang einzige Podestfahrerin

Stand die Schweiz in vergangenen Jahren vor allem dank Lara Gut-Behrami regelmässig ganz oben auf dem Podium von Frauen-Speedrennen, hatte sie diese Position in diesem Winter bisher nur ein einziges Mal inne. Malorie Blanc krönte sich in Crans-Montana in der letzten Abfahrt vor Olympia zur Siegerin, konnte ihren Exploit in Norditalien dann aber nicht bestätigen.

Und so ist die Walliserin die einzige Speedfahrerin in der aktuellen Top-15 (Abfahrt und Super-G). Natürlich ist dies zu einem Teil auch den Verletzungen von Gut-Behrami, Gisin und Suter geschuldet, die in vergangenen Jahren Punktegarantinnen waren. Dennoch ist schon länger augenscheinlich: Es geht um mehr als nur Verletzungen.

(Von wem) wird Gut-Behrami in Soldeu beerbt?

Dieses Wochenende nun also drei Speed-Rennen in Soldeu (And). In der Schweizer Bilanz stehen aus 14 Rennen sechs Podien zu Buche. Die letzten drei gingen aufs Konto der aktuell verletzten Gut-Behrami, die das erste Weltcup-Rennen nach Olympia nur von abseits der Piste aus verfolgen kann. Und dabei wohl darauf hofft, dass wieder einmal ein anderer Schweizer Name vom Podest aus grüsst.