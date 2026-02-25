Schweizerinnen suchen in Soldeu Gut-Behrami-Nachfolgerin

Darum gehts
- Schweizerinnen kämpfen in Soldeu um Speed-Erfolge bei drei Rennen
- Malorie Blanc einzige Schweizerin in aktuellen Top-15 der Speedrennen
- 14 Schweizer Podien in Andorra, die letzten drei durch Gut-Behrami
Während im laufenden Weltcupwinter mit Lara Gut-Behrami, Wendy Holdener, Malorie Blanc und Camille Rast vier Schweizerinnen bislang aufs Podest fuhren, verliess die Olympischen Winterspiele in Milano und Cortina bloss Rast mit einer Medaille im Gepäck. Höchste Zeit also für ein kollektives Comeback, wobei die Speedfrauen nicht erst seit Olympia Mühe haben.
|Datum
|Event
|Startzeit
|Mittwoch, 25. Februar
|1. Training Abfahrt
|11 Uhr
|Donnerstag, 26. Februar
|2. Training Abfahrt
|11 Uhr
|Freitag, 27. Februar
|Abfahrt
|11 Uhr
|Samstag, 28. Februar
|Super-G (Ersatz für Zauchensee)
|10.15 Uhr
|Sonntag, 1. März
|Super-G
|10.15 Uhr
Blanc bislang einzige Podestfahrerin
Stand die Schweiz in vergangenen Jahren vor allem dank Lara Gut-Behrami regelmässig ganz oben auf dem Podium von Frauen-Speedrennen, hatte sie diese Position in diesem Winter bisher nur ein einziges Mal inne. Malorie Blanc krönte sich in Crans-Montana in der letzten Abfahrt vor Olympia zur Siegerin, konnte ihren Exploit in Norditalien dann aber nicht bestätigen.
Und so ist die Walliserin die einzige Speedfahrerin in der aktuellen Top-15 (Abfahrt und Super-G). Natürlich ist dies zu einem Teil auch den Verletzungen von Gut-Behrami, Gisin und Suter geschuldet, die in vergangenen Jahren Punktegarantinnen waren. Dennoch ist schon länger augenscheinlich: Es geht um mehr als nur Verletzungen.
(Von wem) wird Gut-Behrami in Soldeu beerbt?
Dieses Wochenende nun also drei Speed-Rennen in Soldeu (And). In der Schweizer Bilanz stehen aus 14 Rennen sechs Podien zu Buche. Die letzten drei gingen aufs Konto der aktuell verletzten Gut-Behrami, die das erste Weltcup-Rennen nach Olympia nur von abseits der Piste aus verfolgen kann. Und dabei wohl darauf hofft, dass wieder einmal ein anderer Schweizer Name vom Podest aus grüsst.