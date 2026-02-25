Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Gesamtweltcup

Männer

Marco Odermatt (28) hat schon mehr als eine Hand an seiner fünften grossen Kristallkugel. Zehn Rennen vor Schluss beträgt der Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Lucas Pinheiro Braathen (25) komfortable 587 Punkte. Rein rechnerisch lässt sich das zwar noch aufholen. Da Braathen allerdings ausschliesslich Technik-Rennen bestreitet, hat er nur noch vier Einsätze in diesem Winter (maximal 400 Punkte). Und kann den Nidwaldner damit nicht mehr überflügeln. Gleiches gilt für Atle Lie McGrath (25). Loïc Meillard (29), der auf Rang 4 liegt, kommt voraussichtlich noch auf sieben Rennen. Sein Rückstand ist mit 702 Punkten zum Aufholen ebenfalls zu gross.

1. Marco Odermatt (Sz) 1385 Punkte

2. Lucas Braathen (Bra) 798 Punkte

3. Atle Lie McGrath (No) 694 Punkte

4. Loïc Meillard (Sz) 683 Punkte

Ausstehende Rennen: 3 Abfahrten, 2 Riesenslaloms, 2 Slaloms, 3 Super-Gs

Frauen

Bei den Frauen ist das Rennen um die grosse Kugel deutlich enger. Mikaela Shiffrin (30) liegt nur 170 Punkte vor Camille Rast (26). Ob die Schweizerin das noch aufholen kann? Für beide Technikerinnen stehen noch vier Rennen auf dem Programm. Rechnerisch ist damit noch alles offen. Falls nötig könnte Shiffrin auch noch in den Speed-Disziplinen an den Start gehen – das hat sie diesen Winter allerdings nur einmal gemacht. Und ist im Super-G ausgeschieden.

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1133 Punkte

2. Camille Rast (Sz) 963 Punkte

3. Emma Aicher (De) 684 Punkte

4. Paula Moltzan (USA) 614 Punkte

Ausstehende Rennen: 4 Abfahrten, 2 Riesenslaloms, 2 Slaloms, 4 Super-Gs

Abfahrt

Männer

In den letzten beiden Wintern war Marco Odermatt der beste Abfahrer. Die WM- und Olympia-Goldmedaille hat in dieser Disziplin allerdings Landsmann Franjo von Allmen (24) eingefahren. Er ist auch erster Verfolger, wenn es um die kleine Kugel geht. Drei Rennen vor Schluss hat der Berner 115 Punkte Rückstand. Odermatt zu knacken, dürfte schwierig werden, denn seine Abfahrtssaison ist bisher überragend: Drei Siege, zweimal Zweiter und einmal Vierter. Aber solange es rechnerisch möglich ist, dürfen sich die Schweizer Ski-Fans an diesem Zweikampf erfreuen.

1. Marco Odermatt (Sz) 510 Punkte

2. Franjo von Allmen (Sz) 395 Punkte

3. Dominik Paris (It) 296 Punkte

4. Giovanni Franzoni (It) 224 Punkte

Ausstehende Rennen: Garmisch-Partenkirchen (De, 28. Februar), Courchevel (Fr, 14. März), Lillehammer (No, 21. März)

Frauen

In allen fünf bisherigen Abfahrten ist Lindsey Vonn (41) aufs Podest gefahren, zweimal davon als Siegerin. Ob sie damit am Ende die kleine Kugel holt, hat sie nach ihrem fürchterlichen Sturz in der Olympia-Abfahrt nicht mehr in den eigenen Händen. Vier Rennen bleiben der Konkurrenz, um an der Amerikanerin vorbeizuziehen. Emma Aicher (22) ist dafür mit 144 Punkten Rückstand aktuell in der Pole-Position. Sicher ist: Mindestens bis nach dem Renn-Wochenende in Soldeu wird Vonn unabhängig vom Renn-Ausgang die Disziplinenführende bleiben.

1. Lindsey Vonn (USA) 400 Punkte

2. Emma Aicher (De) 256 Punkte

3. Kira Weidle-Winkelmann 232 Punkte

4. Laura Pirovano (It) 207 Punkte

Ausstehende Rennen: Soldeu (And, 27. Februar), Val di Fassa (It, 6. und 7. März), Lillehammer (No, 21. März)

Riesenslalom

Männer

Seit der Saison 2021/22 hat Marco Odermatt im Riesenslalom jedes Mal die kleine Kugel gewonnen. Aktuell ist er auf bestem Weg, dies erneut zu tun. Vor den letzten beiden Rennen liegt er 103 Punkte vor Lucas Braathen. Heisst: Klassiert sich Odermatt am 7. März vor dem Brasilianer, ist ihm die Kugel nicht mehr zu nehmen. Denn sein Vorsprung würde vor dem Saisonfinal über 100 Punkte – die gibt es für einen Sieg – betragen.

1. Marco Odermatt (Sz) 450 Punkte

2. Lucas Braathen (Bra) 347 Punkte

3. Loïc Meillard (Sz) 326 Punkte

4. Stefan Brennsteiner (Ö) 321 Punkte

Ausstehende Rennen: Kranjska Gora (Sln, 7. März), Lillehammer (No, 24. März)

Frauen

Julia Scheib (27) dominiert in diesem Winter den Riesenslalom. Viermal hat sie gewonnen, zweimal ist sie Zweite geworden. Wäre die Österreicherin daneben nicht auch zweimal ausgeschieden, wäre ihr die Kugel womöglich schon sicher. So aber liegt sie zwei Rennen vor Schluss 89 Punkte vor Camille Rast. Rechnerisch hat die Schweizerin also noch Chancen auf Platz 1. Dafür ist sie wohl aber auch auf weitere Patzer von Scheib angewiesen. Die muss den Olympia-Dämpfer verdauen, denn in Cortina ist sie ohne Medaille geblieben. Ob sich dadurch die Tür für Rast öffnet, wird sich zeigen.

1. Julia Scheib (Ö) 560 Punkte

2. Camille Rast (Sz) 471 Punkte

3. Sara Hector (Sd) 429 Punkte

4. Mikaela Shiffrin (USA) 353 Punkte

Ausstehende Rennen: Are (Sd, 14. März), Lillehammer (No, 25. März)

Slalom

Männer

Spannung pur verspricht die Slalom-Entscheidung bei den Männern. Nur einen Zähler trennen die beiden Spitzenreiter Atle Lie McGrath und Lucas Braathen, auch der Drittplatzierte Clément Noël (28) hat nur 17 Punkte Rückstand. Die Vorzeichen stehen darauf, dass die Kugel erst beim Weltcupfinal vergeben wird. Aus Schweizer Sicht geht das Warten auf die zweite Slalom-Kugel nach Dumeng Giovanoli (85) 1968 mindestens ein Jahr weiter. Loïc Meillard hat als aktuell Siebter der Wertung 140 Punkte Rückstand. Da müsste schon sehr viel für den Schweizer laufen, damit er noch an allen vor ihm liegenden Konkurrenten vorbeizieht.

1. Atle Lie McGrath (No) 452 Punkte

2. Lucas Braathen (Bra) 451 Punkte

3. Clément Noël (Fr) 435 Punkte

4. Timon Haugan (No) 399 Punkte

Ausstehende Rennen: Kranjska Gora (Sln, 8. März), Lillehammer (No, 25. März)

Frauen

Die einzige Disziplinenwertung, die schon vor Olympia entschieden wurde, ist diejenige im Slalom der Frauen. Sieben von acht Rennen hat Mikaela Shiffrin gewonnen, hinzu kommt ein zweiter Platz. Damit liegt sie ausser Reichweite von Camille Rast, die als einzige Fahrerin in diesem Winter den US-Superstar im Stangenwald schlagen konnte.

1. Mikaela Shiffrin (USA) 780 Punkte

2. Camille Rast (Sz) 492 Punkte

3. Wendy Holdener (Sz) 358 Punkte

4. Katharina Truppe (Ö) 341 Punkte

Ausstehende Rennen: Are (Sd, 15. März), Lillehammer (No, 25. März)

Super-G

Männer

158 Punkte liegt Marco Odermatt vor Vincent Kriechmayr (34). Drei Rennen bleiben dem Österreicher, um Odermatts vierte Super-G-Kugel in Serie zu verhindern. Ein schwieriges Unterfangen, ist der Schweizer in diesem Winter doch nie schlechter als Fünfter gewesen, während Kriechmayr zwar zweimal aufs Podest (Erster und Zweiter) gefahren ist, daneben aber nie besser als Siebter war. Dahinter liegen zwei weitere Österreicher in Lauerstellung, aber auch sie sind auf einen deutlichen Leistungsabfall des Schweizers angewiesen, um die beinahe 200 Punkte Rückstand in drei Rennen noch wettzumachen.

1. Marco Odermatt (Sz) 425 Punkte

2. Vincent Kriechmayr (Ö) 267 Punkte

3. Stefan Babinsky (Ö) 243 Punkte

4. Raphael Haaser (Ö) 241 Punkte

Ausstehende Rennen: Garmisch-Partenkirchen (De, 1. März), Courchevel (Fr, 15. März), Lillehammer (No, 22. März)

Frauen

Vier Super-Gs bestreiten die Frauen in diesem Winter noch. Der Kampf um die Kugel ist offen. Sofia Goggia (33) liegt 60 Punkte vor ihrer ersten Verfolgerin Alice Robinson (24), dahinter ist auch Romane Miradoli (31) noch in Schlagdistanz mit 99 Punkten Rückstand. Mit einem starken Saison-Schlussspurt kann es auch Malorie Blanc (22), die aktuell 153 Punkte auf dem Konto hat, noch aufs Disziplinen-Podest schaffen.

1. Sofia Goggia (It) 280 Punkte

2. Alice Robinson (Neus) 220 Punkte

3. Lindsey Vonn (USA) 190 Punkte

4. Romane Miradoli (Fr) 181 Punkte

Ausstehende Rennen: Soldeu (And, 28. Februar und 1. März), Val di Fassa (It, 8. März), Lillehammer (No, 22. März)

Nationencup

In der Nationenwertung gibt es keine Kristallkugel, trotzdem will jedes Land gerne die Nummer 1 sein. In den vergangenen drei Wintern triumphierte jeweils die Schweiz vor Österreich – letzte Saison mit über 3000 Punkten Vorsprung. Davon sind die Athletinnen und Athleten von Swiss-Ski dieses Mal weit entfernt. Vor den letzten 22 Rennen (zehn bei den Männern und zwölf bei den Frauen) hat die Schweiz gut 600 Punkte mehr auf dem Konto als unser Dauerrivale und erster Verfolger Österreich.

Total

1. Schweiz 6814 Punkte

2. Österreich 6185 Punkte

3. Italien 4367 Punkte

4. USA 4209 Punkte

Getrennt nach Geschlechtern bietet sich ein bisschen ein anderes Bild. Während bei den Männern auch da die Schweiz vor Österreich führt, liegt sie bei den Frauen nur auf Rang 3.

Männer

1. Schweiz 4398 Punkte

2. Österreich 3329 Punkte

3. Norwegen 2683 Punkte

4. Frankreich 2503 Punkte

Frauen

1. USA 3433 Punkte

2. Österreich 2856 Punkte

3. Schweiz 2416 Punkte

4. Italien 1972 Punkte