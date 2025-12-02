Geplant waren für Beaver Creek gleich vier Rennen, doch wegen Schneemangels wurde die Abfahrt vom Donnerstag gestrichen. Dennoch verbleibt für die Fahrer ein straffes Programm – und für die Zuschauer viel Action.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

In Beaver Creek findet der Nordamerika-Trip nach den Rennen in Copper Mountain von letzter Woche seine Fortsetzung, wobei zum ersten Mal in dieser noch jungen Weltcupsaison ausschliesslich die Männer im Skiort in Colorado im Starttor stehen werden. Die Frauen rasen dieses Wochenende im kanadischen Mont-Tremblant die Piste herunter.

Eine Abfahrt weniger und trotzdem gleich drei Rennen

Zusammen mit dem Weltcupfinale im norwegischen Lillehammer wäre Beaver Creek der einzige Austragungsort mit vier Männerrennen gewesen. Wäre, denn weil im unteren Teil der legendären Birds of Prey zu wenig beschneit werden konnte, wird auf die Abfahrt vom Donnerstag verzichtet.

Datum Kategorie Startzeit Dienstag, 2. Dezember 1. Training Abfahrt 19 Uhr Mittwoch, 3. Dezember 2. Training Abfahrt 19 Uhr Donnerstag, 4. Dezember 3. Training Abfahrt 19 Uhr Freitag, 5. Dezember Abfahrt 19 Uhr Samstag, 6. Dezember Super-G 18.30 Uhr Sonntag, 7. Dezember 1. Lauf Riesenslalom 18 Uhr Sonntag, 7. Dezember 2. Lauf Riesenslalom 21 Uhr

Jene vom Freitag geht nach aktuellem Stand zwar über die Bühne, allerdings in gekürzter Form. Gleiches gilt auch für den Super-G vom Samstag. Wie FIS-Direktor Markus Waldner am Montag zudem verlauten liess, könnte sich das Programm aufgrund der Wetterverhältnisse kurzfristig nochmals verändern.