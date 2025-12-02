DE
Trotz Absage viel los
Das komplette Programm in Beaver Creek mit allen Startzeiten

Geplant waren für Beaver Creek gleich vier Rennen, doch wegen Schneemangels wurde die Abfahrt vom Donnerstag gestrichen. Dennoch verbleibt für die Fahrer ein straffes Programm – und für die Zuschauer viel Action.
Publiziert: vor 33 Minuten
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Justin Murisier und andere Speedfahrer freuen sich auf die erste Abfahrt des Jahres.
Foto: U.S. Ski and Snowboard/Getty Images
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

In Beaver Creek findet der Nordamerika-Trip nach den Rennen in Copper Mountain von letzter Woche seine Fortsetzung, wobei zum ersten Mal in dieser noch jungen Weltcupsaison ausschliesslich die Männer im Skiort in Colorado im Starttor stehen werden. Die Frauen rasen dieses Wochenende im kanadischen Mont-Tremblant die Piste herunter.

Eine Abfahrt weniger und trotzdem gleich drei Rennen

Zusammen mit dem Weltcupfinale im norwegischen Lillehammer wäre Beaver Creek der einzige Austragungsort mit vier Männerrennen gewesen. Wäre, denn weil im unteren Teil der legendären Birds of Prey zu wenig beschneit werden konnte, wird auf die Abfahrt vom Donnerstag verzichtet.

DatumKategorieStartzeit
Dienstag, 2. Dezember1. Training Abfahrt19 Uhr
Mittwoch, 3. Dezember2. Training Abfahrt19 Uhr
Donnerstag, 4. Dezember3. Training Abfahrt19 Uhr
Freitag, 5. DezemberAbfahrt19 Uhr
Samstag, 6. DezemberSuper-G18.30 Uhr
Sonntag, 7. Dezember1. Lauf Riesenslalom18 Uhr
Sonntag, 7. Dezember2. Lauf Riesenslalom21 Uhr

Jene vom Freitag geht nach aktuellem Stand zwar über die Bühne, allerdings in gekürzter Form. Gleiches gilt auch für den Super-G vom Samstag. Wie FIS-Direktor Markus Waldner am Montag zudem verlauten liess, könnte sich das Programm aufgrund der Wetterverhältnisse kurzfristig nochmals verändern.

