Cédric Heeb Redaktor Sport

Drei Slaloms sind erst vorbei und schon muss man sich, einmal mehr, die Frage stellen: Wer soll diese Mikaela Shiffrin (30) schlagen? Auch in Copper Mountain ist der US-Superstar eine Klasse für sich, gewinnt ihren 67. Slalom und deklassiert dabei ihre Konkurrenz.

1,57 Sekunden Vorsprung auf die Deutsche Lena Dürr (34) steht auf der Anzeigetafel, als Shiffrin die Ziellinie überquert – eine Machtdemonstration. Es ist nicht ihre Erste. Beim Slalom-Auftakt in Levi (Fin) gewann die 30-Jährige gar mit 1,66 Sekunden Vorsprung vor Lara Colturi (19), eine Woche später in Gurgl (Ö) war sie 1,23 Sekunden schneller als die Albanerin. In drei Rennen hat sie den zweitschnellsten Athletinnen also fast viereinhalb Sekunden abgenommen!

Und weil Copper Mountain nur eine knappe halbe Stunde von ihrem Heimatort Vail entfernt liegt, ist dieser Sieg ein besonders süsser. Auf die Feierlichkeiten nach dem Erfolg angesprochen, sagt die fünffache Gesamtweltcupsiegerin: «Am schönsten wäre es, jetzt zu Hause mit meiner Familie einen Film zu gucken.» Ihr Verlobter Aleksander Aamodt Kilde (33) komme auch vorbei, fügt sie an. «Ich möchte einen heissen Tee trinken und Burger essen.»

Football und Burger am perfekten Sonntag

Gesagt, getan. Wenige Stunden später teilt Shiffrin ein Bild in einer Instagram-Story, wie sie vor dem TV sitzt, mit einem Burger in der Hand. Allerdings läuft kein Film, sondern das American-Football-Spiel der Denver Broncos, ihrer Lieblingsmannschaft in der NFL. Wer nun alles dabei ist, gibt sie aber nicht preis.

«Burger und die Broncos, um einen grossartigen Tag zu feiern», schreibt die erfolgreichste Skirennfahrerin aller Zeiten – neu steht sie bei 104 Weltcupsiegen – dazu. Und das NFL-Team beschert Shiffrin dann auch noch den perfekten Sonntag: Gegen die Washington Commanders gewinnt die Equipe aus Colorado in der Overtime 27:26.