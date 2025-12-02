FIS tüftelt am Programm für Beaver Creek

Die schwierigen Schneeverhältnisse und wenig erbaulichen Wetterprognosen zwingen die FIS bei den Alpin-Weltcuprennen in Beaver Creek zur Improvisation.

Wie FIS-Renndirektor Markus Waldner am Montag erklärte, werden die Abfahrt und der Super-G aufgrund des Schneemangels im unteren Bereich auf verkürzter Strecke durchgeführt. Zudem könnte gemäss dem Südtiroler die Abfahrt um einen Tag auf Donnerstag vorverlegt werden. Der Super-G ist für Samstag angesetzt.

Nach derzeitigem Stand dürften die äusseren Bedingungen im US-Bundesstaat Colorado für ein Rennen am Donnerstag am besten sein, für Freitag ist wieder eine Schlechtwetterfront angekündigt. Daher bleibe der Donnerstag eine Option für die Abfahrt, so Waldner im Interview mit dem österreichischen Radio Ö3. Der Entscheid fällt gemäss dem FIS-Renndirektor bis spätestens Mittwochmorgen Ortszeit (Mittwochnachmittag Schweizer Zeit).

Ursprünglich waren in Beaver Creek vier Wettbewerbe – Abfahrten am Donnerstag und Freitag, ein Super-G am Samstag und ein Riesenslalom am Sonntag – geplant gewesen. Wegen der unzureichenden Schneelage wurde in der Vorwoche die für Donnerstag angesetzte Abfahrt gestrichen.

Während der Zeitplan noch offen ist, herrscht zumindest über die Streckenführung Klarheit. Die Fahrer schwingen in den Speedrennen bereits kurz nach dem «Golden-Eagle» auf Höhe des «Harrier-Sprungs» ab, die Fahrzeit reduziert sich dadurch um etwa zehn Sekunden. (SDA)