Vonn überdenkt ihre Pläne für endgültigen Rücktritt

Schon als sie letzten Winter zurückgekehrt ist, hatte Lindsey Vonn (41) einen klaren Plan. Die Amerikanerin will noch einmal bei Olympia starten – und eine Medaille holen. Nach den Spielen in Mailand und Cortina (It) sollte dann endgültig Schluss sein. Sollte – denn nach dem erfolgreichen Speed-Auftakt in St. Moritz GR mit den Rängen 1 und 2 (Abfahrt) sowie 4 (Super-G) hat Vonn ihre Meinung geändert. «Ich glaube, dass ich bis zum Schluss fahren werde», sagt sie ins ORF-Mikrofon. Und fügt an: «Also ich hoffe es.» Grund für den Sinneswandel? «Ich hätte nicht gedacht, dass ich nach ein paar Runden schon in der Abfahrt das rote Trikot tragen werde», meint Vonn. Sie führt die Wertung mit 180 Punkten an.

Fährt sie nach Olympia die Saison tatsächlich noch zu Ende, würde Vonn ihre Karriere um maximal sechs Rennen verlängern. In Soldeu (And), Val di Fassa (It) und beim Weltcupfinal in Lillehammer (No) werden noch je ein Super-G und eine Abfahrt ausgetragen.