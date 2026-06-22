Beim zweiten Bergfest der Saison sorgt Romain Collaud für die grösste Überraschung. Für Michael Moser hat die Niederlage unangenehme Folgen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Romain Collaud gewinnt überraschend Haar-Wette gegen Michael Moser

Der Südwestschweizer bodigte den Berner im ersten Gang am Schwarzsee

Collaud darf Moser die Haare schneiden, muss sich gemäss Abmachung aber Mühe geben

Nicola Abt Reporter Sport

Diese Frage gefällt Eidgenosse Romain Collaud (24) besonders gut. Der Blick-Reporter will wissen, wie es um die Haar-Wette zwischen ihm und Michael Moser (20) steht. Schmunzelnd verweist er auf seinen Kollegen: «Da musst du Michu fragen.» Der Berner steht nur wenige Meter entfernt und hat mitgehört.

Kaum fällt das Stichwort Haar-Wette, startet er einen letzten Rettungsversuch. «Die ist noch nicht fertig», sagt Moser lachend. «Am Ende der Saison wird abgerechnet.» Collaud schaut amüsiert zu, wie Moser den drohenden Coiffeurtermin hinauszögern will.

Doch sein Verhandlungsversuch am Abend nach dem Schwarzsee-Schwinget scheitert. «Ich halte dann schon hin», meint er abschliessend. Schliesslich ging es bei der Wette darum, dass der Gewinner des nächsten Kranzfest-Duells dem Verlierer die Haare schneiden darf. Und dieses hat Collaud überraschend gewonnen.

Taktik ging perfekt auf

Entstanden ist die ungewöhnliche Abmachung im vorletzten Winter während der gemeinsamen Spitzensport-RS in Magglingen BE. Vor dem Handschlag wurden allerdings Regeln festgelegt. «Es darf keine Glatze geben», sagt Moser. «Und der Gewinner muss sich Mühe geben.» Schliesslich seien beide ziemlich eitel. Lange blieb die Wette folgenlos – bis zum letzten Sonntag.

Im ersten Gang sorgte der Westschweizer für die grösste Überraschung des Tages. Nach gut einer Minute lag Topfavorit Moser auf dem Rücken. «Ich wollte sofort angreifen, bevor er es tun kann», erzählt Collaud. «Es ist sehr speziell, wenn der kleine Welsche den starken Berner bezwingt.»

Moser bald mit Irokesenschnitt?

Bei aller Freude über den Sieg vergisst er aber nicht, seinem Freund ein dickes Lob auszusprechen. «Michu ist ein unglaublicher Schwinger. Was er in dieser Saison bereits erreicht hat, ist beeindruckend.» Moser nimmt die Niederlage sportlich. «Wettschulden sind Ehrenschulden», sagt er.

Bleibt nur noch eine Frage offen: Welche Frisur schwebt dem Sieger vor? Collaud muss nicht lange überlegen. «Eine Crête könnte ich mir vorstellen.» Für Moser ist das keine besonders beruhigende Nachricht.

Schliesslich handelt es sich dabei um einen Irokesenschnitt mit abrasierten Seiten. Immerhin bleibt ihm noch etwas Schonfrist. Einen Termin haben die beiden noch nicht vereinbart. Die spezielle Coiffeur-Aktion dürfte erst nach der Saison über die Bühne gehen.