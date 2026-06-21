DE
FR
Abonnieren

Parallelen zu mehreren Tieren
Was Schwingerkönig Orlik mit Geparden und Lemuren gemeinsam hat

Zwischen Giraffen, Elefanten und Erdmännchen im Kinderzoo Rapperswil wirkt Armon Orlik so entspannt wie schon lange nicht mehr. Mit einigen der Tiere hat der Schwingerkönig sogar mehr gemeinsam, als man auf den ersten Blick vermuten würde.
Publiziert: vor 30 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Kommentieren

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
RMS_Portrait_AUTOR_1051.JPG
Nicola AbtReporter Sport

So stark wie ein Elefant

Was für eine Power in Orlik steckt, demonstrierte er am ESAF. Im achten Gang packte er den 130 Kilogramm schweren Pirmin Reichmuth, hob ihn hoch und warf ihn auf den Rücken. Dieser Siegeswurf machte ihn zum König. Seine mächtigen Muskeln müssen auch während des Zoobesuchs versorgt werden. Deshalb zückt der König einen Proteinshake hervor. «Nur so kann ich mein Kampfgewicht halten. Früher habe ich noch viel mehr alles abgewogen. Mittlerweile weiss ich, was ich in etwa brauche», erklärt er. Seine körperliche Verfassung verdankt er Coach Robin Städler, der bereits den dreifachen König Jörg Abderhalden trainiert hat.

Schwergewichte unter sich: Orlik und die Elefanten.

Killerinstinkt wie ein Gepard

Winston ist das schnellste Tier im Zoo. Explosiv, präzise, kompromisslos im Angriff. Ein Raubtier durch und durch. Orlik ist beeindruckt. «Er ist ein brutaler Athlet», sagt er. Und dürfte einige Parallelen zu sich selbst entdecken. Auch Orlik ist blitzschnell. Ein falscher Schritt des Gegners, und der Kampf ist vorbei. Während der Gepard seine Beute zum Überleben braucht, ist für Orlik der Kampf im Sägemehl sein Lebenselixier. «Es gibt für mich kaum etwas Schöneres.» Der Unterschied zwischen den beiden liegt im Stil. Während sich das Raubtier lautlos anschleicht, läuft Orlik auf seinen Gegner zu, schaut ihm in die Augen und gibt ihm die Hand. So, wie es sich im Schwingen gehört. 

«Er ist ein brutaler Athlet» – der König ist beeindruckt von Gepard Winston.

Clever wie ein Erdmännchen

Orlik sitzt mit einer Handvoll Mehlwürmer auf dem Schoss im Erdmännchen-Gehege. Die Tiere stürzen sich aber auf die lebendige Mahlzeit vor seinen Füssen. Nur eines springt zu ihm hoch. Jackpot. Diese Art, etwas anders als alle anderen zu tun, imponiert Orlik. So ist der König auch vor dem ESAF vorgegangen. Er zog sein eigenes Ding durch und behielt das für sich. «Sorry, ich musste dich anlügen. Das war eine taktische Massnahme. Ich wollte meinen Gegnern nichts verraten», sagte er nach dem ESAF zu einem Journalisten. Seine tägliche Dosis Randen, welche die Regeneration unterstützt und die Ausdauer steigert, behielt er für sich.

Die Erdmännchen macht Orlik mit Mehlwürmern glücklich.
Mehr zum Schwingen
Das steckt hinter Schurtenberger-Drama auf dem Stoos
Diagnose ist da
Das steckt hinter Schurtenberger-Drama auf dem Stoos
Ex-Wenger-Coach Knutti fordert neues Einteilungs-Regime
Nach dem Wirbel auf dem Stoos
Ex-Wenger-Coach fordert neues Einteilungs-Regime
Stoos-Sieger Kramer machte sich beim Fischen zum Gespött
Mit Video
«Das war mir brutal peinlich»
Stoos-Sieger Kramer macht sich zum Fischer-Gespött
Eidgenosse Schneider ermöglicht Vater spezielles Erlebnis
Geschenk zum 60. Geburtstag
Eidgenosse Schneider ermöglicht Vater spezielles Erlebnis

Weitsichtig wie eine Giraffe

Sie sieht, was andere nicht sehen. Die Giraffe überblickt mit ihrem langen Hals die Savanne. Diese Weitsicht zeichnet auch Armon Orlik aus. Kein Spitzenschwinger wagte es vor der Saison, offen vom Königstitel zu sprechen – ausser der Bündner. Er weiss genau, wohin er will. «Ich trainiere nicht derart hart, um Zweiter zu werden.» Verlieren will er nie. Auch nicht im Zoo. Als es darum geht, bei wem die Giraffe zuerst abbeisst, hilft Orlik nach. Er steckt zwischen die Blätter ein Futterkügelchen. Der Trick funktioniert. «Man muss sich halt zu helfen wissen», sagt er lachend und zeigt dabei, dass in ihm nicht nur ein akribischer Planer steckt, sondern auch ein kleines Schlitzohr.

Die Gemeinsamkeit von Orlik und den Giraffen: ihre Weitsicht.

Sonnenliebhaber wie ein Lemur

Sie sind dafür bekannt, sich genüsslich in der Sonne zu räkeln. Strecken alle Viere von sich, schliessen die Augen und tanken Wärme – ein Bild, das erstaunlich gut zu Orlik passt. Auch der Bündner weiss, wie man abschaltet. «Nach einer langen Saison mag ich es etwas ruhiger», sagt der König. In den Ferien liegt er auch gerne einmal am Strand oder geniesst die Sonne auf dem Velo. Sein Lieblingstier ist der Jaguar. Um ihn in freier Wildbahn zu sehen, müsste Orlik nach Mittel- oder Südamerika reisen. «Das mache ich aber erst nach meiner Karriere.» Wenn er schon so weit fliegt, will er sich Zeit nehmen und die Reise gleich mit ein paar Tagen am Meer verbinden.

Orlik liebt die Sonne – die Lemuren auch.
In diesem Artikel erwähnt
Schwingen
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schwingen