1. Gang – Ergebnisse der Top-Duelle
Das erste Duell zweier Teilverbandskranzer: Der Schwyzer Patrick Betschart und der Luzerner Kilian Bühler kommen lange zu keinem Resultat. Dann holt sich Bühler wenige Sekunden vor Ablauf der fünf Minuten doch noch den Sieg.
In der ersten offizielle Spitzenpaarung des Tages – Ueli Rohrer gegen Joel Kessler – holt sich 1,98-Hüne Kessler den Sieg. Die beiden ersten Duelle der beiden (2022 und 2023) endeten gestellt.
Der erste Eidgenosse im Einsatz muss direkt eine Niederlage hinnehmen. Jonas Burch verliert innerhalb kurzer Zeit gegen Teilverbandskranzer Jonas Amrhyn. Der Festsieger vom Luzerner Kantonalen vom 25. Mai zeigt sich weiterhin in Topform.
Der zweite Eidgenosse lässt im Anschluss nichts anbrennen: Marco Reichmuth hat gegen Marco Heiniger keine Probleme. Sein Gegner hat sich im Kampf aber offensichtlich verletz. Es wird befürchtet, dass es das Knie ist.
Jonas Troxler fordert Eidgenosse Silvan Appert. Favorit Appert behält im ersten Karriere-Duell der beiden klar die Oberhand.
Lukas Bissig (23) startet durchwachsen in die Mission der zweiten Titelverteidigung. Gegen Roman Wanderer (24) kommt er auch im dritten Duell nicht zum Sieg. Beim letzten Duell war Bissig aber gerade einmal 17-jährig. Für den Gestellten bekommen beide für einen aktiven Kampf jedoch 9 statt der standardmässigen 8,75 Punkte.
Eidgenosse Marcel Bieri und Samuel Schwyzer auf der andern Seite bekommen für einen weniger animierten Gang nur die üblichen 8,75.
Es geht los
Die Youngsters Marco Eberli (15) und Tim Emmenegger (16) eröffnen das Fest. Letzterer holt sich den Sieg und damit 10 Punkte.
Die Spitzenpaarungen haben noch nicht begonnen. Das wird aber in Kürze der Fall sein.
Die Spitzenpaarungen
Fünf Eidgenossen treten am Samstag beim Urner Kantonalen in Flüelen an, im 1. Gang treffen sie aber nicht aufeinander. Lukas Bissig (23), der Sieger der letzten beiden Jahre, greift auf der Mission zu seinem Hattrick zuerst mit seinem Innerschweizer Kollegen Roman Wandeler (23) zusammen. Marcel Bieri (31) trifft derweil auf Samuel Schwyzer (24), Marco Reichmuth (28), der Bruder des zurückgetretenen Pirmin Reichmuth (30), bekommt Marco Heiniger (30) als Auftakthürde.
Lukas Bissig*** – Roman Wandeler**
Marcel Bieri*** – Samuel Schwyzer**
Silvan Appert*** – Jonas Troxler**
Jonas Burch*** – Jonas Amrhyn**
Marco Reichmuth*** – Marco Heiniger**
Ueli Rohrer** – Joel Kessler**
Willkommen im Ticker
Um 7.30. Uhr gehts in Flüelen los mit dem Urner Kantonalschwingfest. Hier im Ticker bist du Gang für Gang live mit dabei.