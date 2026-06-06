1. Gang – Ergebnisse der Top-Duelle

Das erste Duell zweier Teilverbandskranzer: Der Schwyzer Patrick Betschart und der Luzerner Kilian Bühler kommen lange zu keinem Resultat. Dann holt sich Bühler wenige Sekunden vor Ablauf der fünf Minuten doch noch den Sieg.

In der ersten offizielle Spitzenpaarung des Tages – Ueli Rohrer gegen Joel Kessler – holt sich 1,98-Hüne Kessler den Sieg. Die beiden ersten Duelle der beiden (2022 und 2023) endeten gestellt.

Der erste Eidgenosse im Einsatz muss direkt eine Niederlage hinnehmen. Jonas Burch verliert innerhalb kurzer Zeit gegen Teilverbandskranzer Jonas Amrhyn. Der Festsieger vom Luzerner Kantonalen vom 25. Mai zeigt sich weiterhin in Topform.

Der zweite Eidgenosse lässt im Anschluss nichts anbrennen: Marco Reichmuth hat gegen Marco Heiniger keine Probleme. Sein Gegner hat sich im Kampf aber offensichtlich verletz. Es wird befürchtet, dass es das Knie ist.

Jonas Troxler fordert Eidgenosse Silvan Appert. Favorit Appert behält im ersten Karriere-Duell der beiden klar die Oberhand.

Lukas Bissig (23) startet durchwachsen in die Mission der zweiten Titelverteidigung. Gegen Roman Wanderer (24) kommt er auch im dritten Duell nicht zum Sieg. Beim letzten Duell war Bissig aber gerade einmal 17-jährig. Für den Gestellten bekommen beide für einen aktiven Kampf jedoch 9 statt der standardmässigen 8,75 Punkte.

Eidgenosse Marcel Bieri und Samuel Schwyzer auf der andern Seite bekommen für einen weniger animierten Gang nur die üblichen 8,75.