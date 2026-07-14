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Nicola Abt Reporter Sport

Der Weissenstein bebt. Tausende Zuschauer skandieren den Namen von Domenic «Dodo» Schneider (32). Der Thurgauer hat es geschafft. Nach etwas mehr als einer Minute legt er Dominik Schwegler auf den Rücken. Der 100. Kranz ist Tatsache.

Sein Jubelschrei hallt über den Weissenstein. Kurz darauf fliegen die Zwilchhosen durch die Luft. Bruder Mario ist der Erste, der ihn umarmt. Wenig später fällt ihm auch Vater Andreas um den Hals. Die Augen des Jubilars werden feucht.

1:02 Zum 100. Kranz-Gewinn: Hier schmeisst Schneider die Zwilchhose in die Luft

Nicht nur weil er soeben als erst 35. Schwinger der Geschichte den Klub der 100-Kränzer erreicht hat, sondern auch weil in diesem Moment eine riesige Last von ihm abfällt. «In den letzten zwei Wochen wurde mein Traum eher zu einem Albtraum. Ich war sehr nervös», erzählt der Landwirt im Anschluss.

Ein Höhepunkt kurz vor dem Schlussgang

Die Anspannung war ihm anzumerken. Der Tag verlief alles andere als wunschgemäss. Gleich zu Beginn verlor Schneider überraschend gegen Lukas Döbeli. Im vierten Gang musste er sich mit einem Gestellten zufriedengeben. Der Jubiläumskranz drohte ihm zu entgleiten.

Entsprechend gross war der Druck vor dem letzten Kampf. Zwar kam ihm die Einteilung mit der Gegnerauswahl entgegen, doch die Ansetzung liess die Anspannung weiter steigen. «Ich sah, dass mein Kampf als letzter vor dem Schlussgang aufgelistet war. Eigentlich wollte ich das gar nicht.»

Über die Lautsprecher wurde die Bedeutung dieses Kampfs nochmals hervorgehoben. Schneider hielt dem Druck stand. Einen zweiten Hühnerhautmoment gibt es dann wenig später im Festzelt.

Wo ist die Familie?

Schneider wird unter tosendem Applaus als Letzter nach vorne gerufen. Als er Richtung Bühne läuft, sucht er seine Familie. Vergeblich. «Ich dachte, sie sitzen vielleicht auf den Stühlen. Aber da war niemand.» Er blickt noch einmal nach rechts und links. «Ich realisierte, dass sie überhaupt nicht da sind. Das war sehr komisch.»

Nur wenige Sekunden später löst sich das Rätsel. Von hinten laufen zwei seiner drei Kinder ins Festzelt, gefolgt von Partnerin Olivia mit dem Jüngsten auf dem Arm. Für diesen besonderen Moment tragen die beiden Mädchen die Thurgauer Tracht. In ihren Händen halten sie den goldenen Jubiläumskranz.

Auf der Bühne angekommen, setzen sie ihn ihrem Vater auf den Kopf. Das Strahlen weicht nicht mehr aus Schneiders Gesicht. «Meine Kinder müssen auf vieles verzichten, weil ich oft weg bin. Dass sie mir den Kranz überreichten, war ein unglaublich schöner Moment.»

Achtung vor der diebischen Elster

Seit Wochen hätten die Kinder immer wieder davon gesprochen. Sie wollten ihrem Vater den 100. Kranz unbedingt selbst aufsetzen. Dass dieser auch noch golden ist, freut die Kleinen ganz besonders. «Meine Tochter meinte unter der Woche sogar, ich müsse aufpassen, dass ihn mir nicht plötzlich eine Elster klaue, weil er so glänzt», erzählt Schneider lachend.

Diesen besonderen Erfolg mit der ganzen Familie feiern zu können, bedeutet ihm viel. «Sie sind das Wichtigste für mich», betont er mehrfach. Der 100. Kranz macht Schneider zu einem der erfolgreichsten Schwinger. Unvergesslich macht diesen Tag aber der Moment mit seinen Kindern.