Auch in der brütenden Hitze wird munter im Sägemehl gekämpft. Und wie in den Arenen liefern sich die besten Schwinger auch in der Hitliste ein Tauziehen um den Sieg. Kurz vor Saisonende liegen gleich neun Schwinger zusammen an der Spitze.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Neun Schwinger teilen sich Führung in Hitliste 2026

Innerschweizer bleiben in Kranz-Ranking Nummer 1

SWSV steht mit 89 Kränzen auf dem hintersten Rang



Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Bislang hatten die besten Schwinger des Landes an 36 Kranzfesten eine Chance auf das begehrte Eichenlaub. Und dieses wurde bereits an 352 Athleten vergeben. Neun davon zeigten sich in besonders guter Form und jubelten achtmal über einen Kranz.

8 Kränze

Marcel Bieri ISV

Romain Collaud SWSV

Marius Frank NWSV

Michael Gwerder ISV

Michael Moser BKSV

Damian Ott NOSV

Domenic Schneider NOSV

Fabian Staudenmann BKSV

Lars Voggensperger NWSV

7 Kränze

Nick Alpiger NWSV

Lukas Bissig ISV

Matthieu Burger BKSV

Lario Kramer SWSV

Sinisha Lüscher NWSV

Armon Orlik NOSV

Martin Roth NOSV

Die meisten Kränze bedeutet nicht automatisch die meisten Punkte in der Jahreswertung. Dafür kommt ein Notenschlüssel zum Zug, der die Grösse und Wichtigkeit unterschiedlicher Kranzfeste sowie die dabei besiegten Schwinger berücksichtigt.

Innerschweizer Kollektiv bleibt deutlich stärkstes

Obwohl mit Marcel Bieri und Michael Gwerder nur zwei Innerschweizer unter den Spitzenreitern der Hitliste vertreten sind, bleibt der Verband der erfolgreichste in dieser Saison. Mit 242 Kränzen knackte man nicht nur als erster die 200er-Marke, sondern liegt auch komfortabel vor der Konkurrenz.

Denn der erste Verfolger sind die Berner mit 217 Kränzen. Der NOSV vereint momentan 199 Auszeichnungen unter ihrem Dach. Auf den hintersten beiden Rängen liegen aktuell die Nordwest- und Südwestschweizer, die mit 95 respektive 89 Mal Eichenlaub deutlich weniger zu jubeln hatten als die anderen Verbände.