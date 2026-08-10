Fabian Staudenmann setzt seinen Siegeszug fort. Seit seinem Heimfest sorgt eine Packliste dafür, dass er auch neben dem Sägemehl alles im Griff hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fabian Staudenmann gewinnt viertes Kranzfest in Folge

Seit dem Mittelländischen Schwingfest nutzt er eine Packliste

Staudenmann war bereits nach fünf Gängen Festsieger

Nicola Abt Reporter Sport

Da ist einer bereit für das Kräftemessen auf der Schwägalp. Fabian Staudenmann (26) feiert am Bern-Jurassischen seinen vierten Kranzfestsieg in Folge. Der Student ist aktuell der formstärkste Schwinger des Landes. «Ich konnte einige Dinge ausprobieren. Es war ein tolles und erfolgreiches Schwingfest», bilanziert der Festsieger.

Im Sägemehl läuft bei Staudenmann derzeit also fast alles nach Plan. Rund um die Schwingfeste war das in der Vergangenheit nicht immer der Fall – denn der Berner ist ziemlich vergesslich.

Das Problem mit dem Packen

Immer wieder blieb etwas Wichtiges zu Hause liegen. Im vergangenen Jahr reiste Staudenmann sogar ohne Schwingschuhe auf den Weissenstein. «Ein Familienmitglied konnte sie mir zum Glück noch bringen.» Auch den Mutz für die Kranzübergabe vergass er schon.

Als nach dem Mittelländischen erneut ein Schwinghemd fehlte, zog Staudenmann Konsequenzen. «Seither habe ich eine Packliste», verrät er lachend. Vor jedem Schwingfest arbeitet er Punkt für Punkt ab. Mit Erfolg. «Es hat sich bewährt. Ich habe seither nie mehr etwas vergessen. Zudem bin ich im Vergleich zu Anfang Saison doppelt so schnell beim Packen.» Alles eine Frage der Routine.

Leckerbissen auf der Schwägalp

So fokussiert wie er mittlerweile beim Packen vorgeht, agiert Staudenmann auch im Sägemehl. Beim Bern-Jurassischen stand er nach fünf Gängen bereits als Sieger fest. Entsprechend locker konnte Staudenmann in den Schlussgang gehen.

Dort traf er auf seinen Freund und Klubkollegen Michael Ledermann. Nach wenigen Augenblicken war auch dieses Duell zugunsten von Staudenmann entschieden. Grund zur Freude hatte er danach nicht nur wegen seines eigenen Erfolgs. «Es macht mich glücklich, dass so viele aus unserem Klub den Kranz gewonnen haben.»

Mit diesem weiteren Festsieg unterstreicht Staudenmann, dass der Fahrplan in Richtung Saisonhighlight stimmt. Der letzte Härtetest vor dem Kilchberger Schwinget folgt am kommenden Wochenende. Auf der Schwägalp warten Werner Schlegel, Armon Orlik und Co auf ihn und seine Berner Kollegen. Bevor es jedoch so richtig losgeht, wird Staudenmann einmal mehr seine Packliste ganz genau studieren.