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Dank Kranz am Basellandschaftlichen
Voggensperger schnappt sich Führung in Schwing-Jahreswertung

Mit dem Zürcher Kantonalen, Basellandschaftlichen und Schwyzer Kantonalen fanden letztes Wochenende drei Kranzfeste statt. Im Rennen um Punkte für die Jahreswertung geht Lars Voggensperger als Sieger hervor.
Publiziert: 10:30 Uhr
|
Aktualisiert: 11:28 Uhr
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Lars Voggensperger ist neuer Leader in der Jahreswertung.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kilchberger Schwinget am 5. September als Saisonhöhepunkt
  • Punkte für Jahreswertung abhängig von Festtyp und Gegnerklasse
  • Meiste Zähler für Sieg an eidgenössischen Anlässen wie Kilchberger oder ESAF
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Bis zum Saisonhighlight vom 5. September, das dieses Jahr der Kilchberger Schwinget ist, dauerts noch mehrere Monate. Bis dahin stehen Woche für Woche Berg-, Teilverbands- und Kantonalfeste an, an denen nebst Kränzen auch Punkte für die «Schlussgang»-Wertung, offizielle Jahrespunkteliste des Schwingerverbandes, verteilt werden. Nach den jüngsten Festen übernimmt Lars Voggensperger die Führung.

Die aktuelle Jahreswertung 2026 mit den besten 50 Schwingern

  1. Voggensperger Lars: 89 Punkte
  2. Alpiger Nick: 84 Punkte
  3. Lüscher Sinisha: 83 Punkte
  4. Odermatt Adrian: 79 Punkte
  5. Walther Adrian: 77 Punkte
  6. Gwerder Michael: 74 Punkte
  7. Bieri Marcel: 73 Punkte
  8. Frank Marius: 72 Punkte
  9. Roth Tim: 72 Punkte
  10. Heinzer Lukas: 62 Punkte
  11. Lang Sven: 62 Punkte
  12. Reichmuth Roland: 60 Punkte
  13. Thöni Reto: 60 Punkte
  14. Scherz Valentin: 59 Punkte
  15. Steffen Gustav: 56 Punkte
  16. Bruhin Fredi: 55 Punkte
  17. Giger Samuel: 55 Punkte
  18. Ott Damian: 55 Punkte
  19. Bissig Lukas: 54 Punkte
  20. Staudenmann Fabian: 53 Punkte
  21. Hügli Kaj: 49 Punkte
  22. Burger Matthieu: 48 Punkte
  23. Moser Michael: 48 Punkte
  24. Schwegler Dominik: 48 Punkte
  25. Lustenberger Marc: 47 Punkte
  26. Roth Martin: 47 Punkte
  27. Rutsch Remo: 45 Punkte
  28. Schmutz Simon: 45 Punkte
  29. Schurtenberger Sven: 45 Punkte
  30. Staub Severin: 45 Punkte
  31. Bucher Thomas: 44 Punkte
  32. Kämpf Bernhard: 44 Punkte
  33. Schwander Severin: 44 Punkte
  34. Orlik Curdin: 43 Punkte
  35. Klossner Adrian: 42 Punkte
  36. Russo Giulio: 42 Punkte
  37. Burger Etienne: 41 Punkte
  38. Galli Sandro: 41 Punkte
  39. Gasser Dominik: 41 Punkte
  40. Hiltbrunner Fabio: 41 Punkte
  41. Müller Luca: 41 Punkte
  42. Thöni Ivan: 41 Punkte
  43. Walther Reto: 41 Punkte
  44. Zemp Christian: 41 Punkte
  45. Wüthrich Thomas (2): 40 Punkte
  46. Wüthrich Jonas (1): 40 Punkte
  47. Zimmermann Nicolas: 40 Punkte
  48. Aeschbacher Matthias: 39 Punkte
  49. Schönbächler Martin: 39 Punkte
  50. Bachmann Janos: 38 Punkte
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Eidgenössische Anlässe als Punkteschlager, doch auch Berg- und Teilverbandsfeste lohnen sich besonders

Wie beim Tennis fliessen nicht alle Turniere beziehungsweise Kranzfeste in die Wertung ein, sondern nur eine bestimmte Anzahl. Normalerweise sind es die besten sieben, 2026 aufgrund des Kilchbergers jedoch acht. Die meisten Punkte (42) gibts denn auch wenig überraschend bei einem Sieg am Kilchberger oder anderen eidgenössischen Anlässen (ESAF, Unspunnen, Kilchberger, Jubiläum usw.). Wem es «nur» zum Kranzgewinn reicht oder sich bei eidgenössischen Anlässen innerhalb der fiktiven Kranzquote befindet, erhält immerhin noch 27 Punkte.

Davon abgesehen lohnen sich auch Berg- und Teilverbandsfeste, deren Sieg ebenfalls mit 27 Zählern vergütet wird. Für einen Kranz gibts 18, gleich viel wie für einen Sieg an einem Kantonal-/Gauverbandsfest. Mit zwölf Punkten wird dabei ein Kranz honoriert.

Zusätzliche Punkte gibts je nachdem, auf welche «Gegnerklasse» ein Schwinger trifft. Dies wird über die Anzahl Sterne auf dem Notenblatt gekennzeichnet. Pro Stern neben dem Namen des Gegners erhält man einen Punkt, wobei ein Stern einen Kranzgewinner eines Kantonalen markiert. Zwei Sterne erhält, wer einen Kranz bei einem Teilverbands- oder Bergkranzfest gewinnen konnte. Die höchste Anzahl Sterne beträgt drei und wird nur an eidgenössische Kranzgewinner vergeben.

Sollten am Ende einer Saison zwei oder mehr Schwinger dieselbe Anzahl Punkte aufweisen, kommt ein simpler Schlüssel zum Zug. In ungeraden Jahren wird alphabetisch von Z bis A bevorzugt, in geraden Jahren von A bis Z.

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