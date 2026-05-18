Mit dem Zürcher Kantonalen, Basellandschaftlichen und Schwyzer Kantonalen fanden letztes Wochenende drei Kranzfeste statt. Im Rennen um Punkte für die Jahreswertung geht Lars Voggensperger als Sieger hervor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kilchberger Schwinget am 5. September als Saisonhöhepunkt

Punkte für Jahreswertung abhängig von Festtyp und Gegnerklasse

Meiste Zähler für Sieg an eidgenössischen Anlässen wie Kilchberger oder ESAF

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Bis zum Saisonhighlight vom 5. September, das dieses Jahr der Kilchberger Schwinget ist, dauerts noch mehrere Monate. Bis dahin stehen Woche für Woche Berg-, Teilverbands- und Kantonalfeste an, an denen nebst Kränzen auch Punkte für die «Schlussgang»-Wertung, offizielle Jahrespunkteliste des Schwingerverbandes, verteilt werden. Nach den jüngsten Festen übernimmt Lars Voggensperger die Führung.

Die aktuelle Jahreswertung 2026 mit den besten 50 Schwingern

Voggensperger Lars: 89 Punkte Alpiger Nick: 84 Punkte Lüscher Sinisha: 83 Punkte Odermatt Adrian: 79 Punkte Walther Adrian: 77 Punkte Gwerder Michael: 74 Punkte Bieri Marcel: 73 Punkte Frank Marius: 72 Punkte Roth Tim: 72 Punkte Heinzer Lukas: 62 Punkte Lang Sven: 62 Punkte Reichmuth Roland: 60 Punkte Thöni Reto: 60 Punkte Scherz Valentin: 59 Punkte Steffen Gustav: 56 Punkte Bruhin Fredi: 55 Punkte Giger Samuel: 55 Punkte Ott Damian: 55 Punkte Bissig Lukas: 54 Punkte Staudenmann Fabian: 53 Punkte Hügli Kaj: 49 Punkte Burger Matthieu: 48 Punkte Moser Michael: 48 Punkte Schwegler Dominik: 48 Punkte Lustenberger Marc: 47 Punkte Roth Martin: 47 Punkte Rutsch Remo: 45 Punkte Schmutz Simon: 45 Punkte Schurtenberger Sven: 45 Punkte Staub Severin: 45 Punkte Bucher Thomas: 44 Punkte Kämpf Bernhard: 44 Punkte Schwander Severin: 44 Punkte Orlik Curdin: 43 Punkte Klossner Adrian: 42 Punkte Russo Giulio: 42 Punkte Burger Etienne: 41 Punkte Galli Sandro: 41 Punkte Gasser Dominik: 41 Punkte Hiltbrunner Fabio: 41 Punkte Müller Luca: 41 Punkte Thöni Ivan: 41 Punkte Walther Reto: 41 Punkte Zemp Christian: 41 Punkte Wüthrich Thomas (2): 40 Punkte Wüthrich Jonas (1): 40 Punkte Zimmermann Nicolas: 40 Punkte Aeschbacher Matthias: 39 Punkte Schönbächler Martin: 39 Punkte Bachmann Janos: 38 Punkte

Eidgenössische Anlässe als Punkteschlager, doch auch Berg- und Teilverbandsfeste lohnen sich besonders

Wie beim Tennis fliessen nicht alle Turniere beziehungsweise Kranzfeste in die Wertung ein, sondern nur eine bestimmte Anzahl. Normalerweise sind es die besten sieben, 2026 aufgrund des Kilchbergers jedoch acht. Die meisten Punkte (42) gibts denn auch wenig überraschend bei einem Sieg am Kilchberger oder anderen eidgenössischen Anlässen (ESAF, Unspunnen, Kilchberger, Jubiläum usw.). Wem es «nur» zum Kranzgewinn reicht oder sich bei eidgenössischen Anlässen innerhalb der fiktiven Kranzquote befindet, erhält immerhin noch 27 Punkte.

Davon abgesehen lohnen sich auch Berg- und Teilverbandsfeste, deren Sieg ebenfalls mit 27 Zählern vergütet wird. Für einen Kranz gibts 18, gleich viel wie für einen Sieg an einem Kantonal-/Gauverbandsfest. Mit zwölf Punkten wird dabei ein Kranz honoriert.

Zusätzliche Punkte gibts je nachdem, auf welche «Gegnerklasse» ein Schwinger trifft. Dies wird über die Anzahl Sterne auf dem Notenblatt gekennzeichnet. Pro Stern neben dem Namen des Gegners erhält man einen Punkt, wobei ein Stern einen Kranzgewinner eines Kantonalen markiert. Zwei Sterne erhält, wer einen Kranz bei einem Teilverbands- oder Bergkranzfest gewinnen konnte. Die höchste Anzahl Sterne beträgt drei und wird nur an eidgenössische Kranzgewinner vergeben.

Sollten am Ende einer Saison zwei oder mehr Schwinger dieselbe Anzahl Punkte aufweisen, kommt ein simpler Schlüssel zum Zug. In ungeraden Jahren wird alphabetisch von Z bis A bevorzugt, in geraden Jahren von A bis Z.