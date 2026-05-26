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Kratzt an 100-Punkte-Marke
Gwerder kehrt auf Thron der Schwing-Jahreswertung zurück

Über Pfingsten wurde an drei Kantonalen und einem Gaufest geschwungen und fleissig Punkte für die Jahreswertung gesammelt. In diesem Sinne grösster Sieger ist Michael Gwerder, der sich seinen Platz ganz oben im Klassement zurückholt.
Publiziert: 11:15 Uhr
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Aktualisiert: vor 59 Minuten
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Grüsst wieder von ganz oben: Michael Gwerder führt die Jahreswertung mit 99 Punkten an.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kilchberger Schwinget am 5. September als Saisonhöhepunkt
  • Punkte für Jahreswertung abhängig von Festtyp und Gegnerklasse
  • Meiste Zähler für Sieg an eidgenössischen Anlässen wie Kilchberger oder ESAF
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Bis zum Saisonhighlight vom 5. September, das dieses Jahr der Kilchberger Schwinget ist, dauerts noch mehrere Monate. Bis dahin stehen Woche für Woche Berg-, Teilverbands- und Kantonalfeste an, an denen nebst Kränzen auch Punkte für die «Schlussgang»-Wertung, offizielle Jahrespunkteliste des Schwingerverbandes, verteilt werden. Nach den jüngsten Festen übernimmt Michael Gwerder die Führung.

Die aktuelle Jahreswertung 2026 mit den besten 50 Schwingern

  1. Gwerder Michael: 99 Punkte
  2. Frank Marius: 95 Punkte
  3. Voggensperger Lars: 89 Punkte
  4. Alpiger Nick: 84 Punkte
  5. Lang Sven: 84 Punkte
  6. Lüscher Sinisha: 83 Punkte
  7. Moser Michael: 80 Punkte
  8. Reichmuth Roland: 80 Punkte
  9. Odermatt Adrian: 79 Punkte
  10. Giger Samuel: 78 Punkte
  11. Thöni Reto: 78 Punkte
  12. Walther Adrian: 77 Punkte
  13. Ott Damian: 76 Punkte
  14. Bruhin Fredi: 75 Punkte
  15. Steffen Gustav: 74 Punkte
  16. Bieri Marcel: 73 Punkte
  17. Roth Tim: 72 Punkte
  18. Kämpf Bernhard: 68 Punkte
  19. Schurtenberger Sven: 68 Punkte
  20. Lustenberger Marc: 67 Punkte
  21. Staub Severin: 66 Punkte
  22. Orlik Curdin: 65 Punkte
  23. Heinzer Benno: 64 Punkte
  24. Gasser Dominik: 63 Punkte
  25. Hiltbrunner Fabio: 63 Punkte
  26. Heinzer Lukas: 62 Punkte
  27. Thöni Ivan: 60 Punkte
  28. Aeschbacher Matthias: 59 Punkte
  29. Doppmann Urs: 59 Punkte
  30. Scherrer Fabian: 59 Punkte
  31. Scherz Valentin: 59 Punkte
  32. Schönbächler Martin: 56 Punkte
  33. Nägeli Leandro: 55 Punkte
  34. Schneider Domenic: 55 Punkte
  35. Bissig Lukas: 54 Punkte
  36. Habegger Andrin: 53 Punkte
  37. Schwander Severin: 53 Punkte
  38. Staudenmann Fabian: 53 Punkte
  39. Appert Silvan: 52 Punkte
  40. Orlik Armon: 52 Punkte
  41. Glutz Jonas: 50 Punkte
  42. Hügli Kaj: 49 Punkte
  43. Betschart Patrick: 48 Punkte
  44. Burger Matthieu: 48 Punkte
  45. Schwegler Dominik: 48 Punkte
  46. Roth Martin: 47 Punkte
  47. Amrhyn Jonas: 46 Punkte
  48. Wüthrich Jonas (1): 46 Punkte
  49. Rutsch Remo: 45 Punkte
  50. Schenk Patrick: 45 Punkte
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Eidgenössische Anlässe als Punkteschlager, doch auch Berg- und Teilverbandsfeste lohnen sich besonders

Wie beim Tennis fliessen nicht alle Turniere beziehungsweise Kranzfeste in die Wertung ein, sondern nur eine bestimmte Anzahl. Normalerweise sind es die besten sieben, 2026 aufgrund des Kilchbergers jedoch acht. Die meisten Punkte (42) gibts denn auch wenig überraschend bei einem Sieg am Kilchberger oder anderen eidgenössischen Anlässen (ESAF, Unspunnen, Kilchberger, Jubiläum usw.). Wem es «nur» zum Kranzgewinn reicht oder sich bei eidgenössischen Anlässen innerhalb der fiktiven Kranzquote befindet, erhält immerhin noch 27 Punkte.

Davon abgesehen lohnen sich auch Berg- und Teilverbandsfeste, deren Sieg ebenfalls mit 27 Zählern vergütet wird. Für einen Kranz gibts 18, gleich viel wie für einen Sieg an einem Kantonal-/Gauverbandsfest. Mit zwölf Punkten wird dabei ein Kranz honoriert.

Zusätzliche Punkte gibts je nachdem, auf welche «Gegnerklasse» ein Schwinger trifft. Dies wird über die Anzahl Sterne auf dem Notenblatt gekennzeichnet. Pro Stern neben dem Namen des Gegners erhält man einen Punkt, wobei ein Stern einen Kranzgewinner eines Kantonalen markiert. Zwei Sterne erhält, wer einen Kranz bei einem Teilverbands- oder Bergkranzfest gewinnen konnte. Die höchste Anzahl Sterne beträgt drei und wird nur an eidgenössische Kranzgewinner vergeben.

Sollten am Ende einer Saison zwei oder mehr Schwinger dieselbe Anzahl Punkte aufweisen, kommt ein simpler Schlüssel zum Zug. In ungeraden Jahren wird alphabetisch von Z bis A bevorzugt, in geraden Jahren von A bis Z.

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