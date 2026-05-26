Über Pfingsten wurde an drei Kantonalen und einem Gaufest geschwungen und fleissig Punkte für die Jahreswertung gesammelt. In diesem Sinne grösster Sieger ist Michael Gwerder, der sich seinen Platz ganz oben im Klassement zurückholt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kilchberger Schwinget am 5. September als Saisonhöhepunkt

Punkte für Jahreswertung abhängig von Festtyp und Gegnerklasse

Meiste Zähler für Sieg an eidgenössischen Anlässen wie Kilchberger oder ESAF

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Bis zum Saisonhighlight vom 5. September, das dieses Jahr der Kilchberger Schwinget ist, dauerts noch mehrere Monate. Bis dahin stehen Woche für Woche Berg-, Teilverbands- und Kantonalfeste an, an denen nebst Kränzen auch Punkte für die «Schlussgang»-Wertung, offizielle Jahrespunkteliste des Schwingerverbandes, verteilt werden. Nach den jüngsten Festen übernimmt Michael Gwerder die Führung.

Die aktuelle Jahreswertung 2026 mit den besten 50 Schwingern

Gwerder Michael: 99 Punkte Frank Marius: 95 Punkte Voggensperger Lars: 89 Punkte Alpiger Nick: 84 Punkte Lang Sven: 84 Punkte Lüscher Sinisha: 83 Punkte Moser Michael: 80 Punkte Reichmuth Roland: 80 Punkte Odermatt Adrian: 79 Punkte Giger Samuel: 78 Punkte Thöni Reto: 78 Punkte Walther Adrian: 77 Punkte Ott Damian: 76 Punkte Bruhin Fredi: 75 Punkte Steffen Gustav: 74 Punkte Bieri Marcel: 73 Punkte Roth Tim: 72 Punkte Kämpf Bernhard: 68 Punkte Schurtenberger Sven: 68 Punkte Lustenberger Marc: 67 Punkte Staub Severin: 66 Punkte Orlik Curdin: 65 Punkte Heinzer Benno: 64 Punkte Gasser Dominik: 63 Punkte Hiltbrunner Fabio: 63 Punkte Heinzer Lukas: 62 Punkte Thöni Ivan: 60 Punkte Aeschbacher Matthias: 59 Punkte Doppmann Urs: 59 Punkte Scherrer Fabian: 59 Punkte Scherz Valentin: 59 Punkte Schönbächler Martin: 56 Punkte Nägeli Leandro: 55 Punkte Schneider Domenic: 55 Punkte Bissig Lukas: 54 Punkte Habegger Andrin: 53 Punkte Schwander Severin: 53 Punkte Staudenmann Fabian: 53 Punkte Appert Silvan: 52 Punkte Orlik Armon: 52 Punkte Glutz Jonas: 50 Punkte Hügli Kaj: 49 Punkte Betschart Patrick: 48 Punkte Burger Matthieu: 48 Punkte Schwegler Dominik: 48 Punkte Roth Martin: 47 Punkte Amrhyn Jonas: 46 Punkte Wüthrich Jonas (1): 46 Punkte Rutsch Remo: 45 Punkte Schenk Patrick: 45 Punkte

Eidgenössische Anlässe als Punkteschlager, doch auch Berg- und Teilverbandsfeste lohnen sich besonders

Wie beim Tennis fliessen nicht alle Turniere beziehungsweise Kranzfeste in die Wertung ein, sondern nur eine bestimmte Anzahl. Normalerweise sind es die besten sieben, 2026 aufgrund des Kilchbergers jedoch acht. Die meisten Punkte (42) gibts denn auch wenig überraschend bei einem Sieg am Kilchberger oder anderen eidgenössischen Anlässen (ESAF, Unspunnen, Kilchberger, Jubiläum usw.). Wem es «nur» zum Kranzgewinn reicht oder sich bei eidgenössischen Anlässen innerhalb der fiktiven Kranzquote befindet, erhält immerhin noch 27 Punkte.

Davon abgesehen lohnen sich auch Berg- und Teilverbandsfeste, deren Sieg ebenfalls mit 27 Zählern vergütet wird. Für einen Kranz gibts 18, gleich viel wie für einen Sieg an einem Kantonal-/Gauverbandsfest. Mit zwölf Punkten wird dabei ein Kranz honoriert.

Zusätzliche Punkte gibts je nachdem, auf welche «Gegnerklasse» ein Schwinger trifft. Dies wird über die Anzahl Sterne auf dem Notenblatt gekennzeichnet. Pro Stern neben dem Namen des Gegners erhält man einen Punkt, wobei ein Stern einen Kranzgewinner eines Kantonalen markiert. Zwei Sterne erhält, wer einen Kranz bei einem Teilverbands- oder Bergkranzfest gewinnen konnte. Die höchste Anzahl Sterne beträgt drei und wird nur an eidgenössische Kranzgewinner vergeben.

Sollten am Ende einer Saison zwei oder mehr Schwinger dieselbe Anzahl Punkte aufweisen, kommt ein simpler Schlüssel zum Zug. In ungeraden Jahren wird alphabetisch von Z bis A bevorzugt, in geraden Jahren von A bis Z.