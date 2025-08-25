DE
FR
Abonnieren
ESAF baut die grösste mobile Arena der Welt
2:30
«Ganzer Kanton passt rein»:ESAF baut die grösste mobile Arena der Welt

Lost Place wird aufgerüstet, das geht in die Millionen
Dieser Geisterbahnhof wird fürs ESAF zum Hotspot

Das gibts nur für das Eidgenössische in Mollis GL. Ein verlassener Bahnhof wird am ESAF-Wochenende zur wohl frequentiertesten Bahnstation der Schweiz. Vom Lost Place zum Hotspot.
Publiziert: vor 8 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/8
Betonbau ausser Betrieb: Am Bahnhof Weesen stoppt schon seit Jahren kein Zug mehr.
Foto: Sven Thomann

Darum gehts

  • Stillgelegter Bahnhof Weesen wird für ESAF-Wochenende reaktiviert
  • Geisterstation wird zum Knotenpunkt für Zehntausende Schwing-Fans
  • 300 Meter lange Extrazüge stoppen an 320 Meter langen temporären Perrons
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1046.JPG
Matthias DubachLeiter Reporter-Pool Blick Sport

Es gibt eine S-Bahn-Linie der SBB aus Zürich, die bis ins Glarnerland fährt, jeder Schnellzug vom HB in Richtung Bündnerland rast durch die Walenseeregion. Dazu gibt es die SOB, die in der Region mehrere Linien betreibt. Aber am Bahnhof Weesen, mitten in der Linthebene gelegen? Da herrscht tote Hose. 

Der Bahnhof Weesen ist seit Jahren stillgelegt. Kein Zug stoppt mehr hier im Niemandsland, so weit ausserhalb der Gemeinde und ennet der Linth, dass der Bahnhof auf Glarner Boden liegt, Weesen selber aber zum Kanton St. Gallen gehört. 

Der Betonbau wird langsam aber sicher zum Lost Place, also einem Areal, das nicht mehr für den ursprünglichen Zweck genutzt wird und sich selber überlassen wurde. Die Unterführung ist ein Paradies für Sprayer, das Unkraut wächst. 

Die Perrons mussten extra gebaut und verlängert werden

Doch jetzt kehrt an der Geisterstation für ein einziges Wochenende plötzlich wieder Leben zurück. Und wie: Da, wo seit Jahren kein Zug mehr hält, werden Zehntausende Schwing-Fans ein- und aussteigen und dann mit Extrabussen aufs Festgelände gebracht. Extra fürs ESAF wird der Bahnhof reaktiviert. An den drei Tagen stoppen 300 Meter lange Extrazüge in Weesen. Dafür werden aus Holz temporäre, 320 Meter lange Perrons gebaut. 

Gabentempel birgt Geschenke im Wert von einer Million Franken
0:38
Whirlpool wird transportiert:Gabentempel hat einen Wert von einer 1 Mio Franken

Reicht das, um einen verlassenen Bahnhof wiederzubeleben? Ein SBB-Sprecher: «Weitere bauliche Massnahmen wie der Einbau von Weichen oder die Installation zusätzlicher Signalanlagen sind nicht erforderlich.» Das liegt daran, dass zwar die Station ausser Betrieb ist, nicht aber die Linie. Es fahren weiterhin reguläre Züge auf den Weesner Gleisen, aber sie stoppen einfach nicht mehr.

Mehr zum Schwingen
Vreni Schneider nahm die Werte vom Schwingen in den Skirennsport mit
Mit der Skilegende im Sägemehl
Schneider nahm die Werte vom Schwingen in den Winter mit
Tonnenweise Sägemehl, literweise Schnaps und Tausende Helfer
Mit Video
Gigantische Zahlen zum ESAF
Tonnenweise Sägemehl, literweise Schnaps und Tausende Helfer
Steht die Schwingerkönigin schon vor dem Schlussgang fest?
Ausgangslage bei den Frauen
Steht die Schwingerkönigin schon vor dem Schlussgang fest?
Böller-Täter des Schwägalp-Schwinget hat sich gestellt
Mit Video
Welche Strafe kriegt er?
Böller-Täter des Schwägalp-Schwinget hat sich gestellt
Was steckt hinter Staudenmanns mysteriösem Band?
Mit Video
Macht Gegner nervös
Was steckt hinter Staudenmanns mysteriösem Band?
Königin Sonia Kälin erklärt die Dos and Don'ts am Schwingfest
Mit Video
Stögis, Edelweiss und Sägemehl
Königin Sonia Kälin erklärt Dos and Don'ts am Schwingfest

Mit Ausnahme der drei ESAF-Tage. Weil auch die Station von Näfels-Mollis für längere Züge temporär hochgerüstet wird, geht das ins Geld. Rund 2,8 Millionen Franken kostet der Infrastrukturausbau, die Organisatoren des Eidgenössischen bezahlen ihn. 

Zieht nun sogar wieder ein Bahnhofsvorstand in die Bruchbude ein? Nein. Die SBB installieren aber wie in Näfels-Mollis auch in Weesen eine mobile Einsatzleitzentrale, um den Bahnbetrieb direkt vor Ort koordinieren zu können. 

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
ESAF 2025
ESAF 2025
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        ESAF 2025
        ESAF 2025