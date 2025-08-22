Der Schwing-Zuschauer, der am Sonntag auf der Schwägalp einen Böller gezündet hat, hat sich beim OK gemeldet. Ob und wie er bestraft wird, ist noch unklar.

Böller-Täter des Schwägalp-Schwinget hat sich gestellt

1/4 Die friedliche Stimmung auf der Schwägalp wurde von einem Böller gestört. Foto: Sven Thomann

Christian Müller Redaktor Sport

Es ist der grosse Aufreger beim Bergklassiker auf der Schwägalp: Mitten in der friedlichen Schwingfest-Stimmung zündet ein Zuschauer einen Böller. «Das habe ich noch nie erlebt», sagt Stefan Strebel, der Technische Leiter des Verbandes, am Tag danach.

Nun hat sich der Täter gestellt, wie OK-Präsidentin Andrea Abderhalden-Hämmerli gegenüber dem St. Galler Tagblatt sagt: «Der Täter hat sich inzwischen beim OK gemeldet und sich für sein Verhalten entschuldigt.»

Genauere Angaben zum Täter macht die Frau von Schwingerkönig Jörg Abderhalden nicht. Offen ist gemäss Abderhalden-Hämmerli noch, ob und wie er bestraft wird: «Das Organisationskomitee prüft nun sorgfältig, ob und welche Massnahmen eingeleitet werden müssen.»