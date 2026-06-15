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Leaderthron verteidigt
Frank behauptet sich in Schwing-Jahreswertung

Mit dem Stoos-Schwinget wurde vergangenes Wochenende auch die Bergfest-Saison eingeläutet. Zusammen mit drei anderen Kranzfesten wurden dabei nebst Kränzen Punkte für die Jahreswertung gesammelt. Erstmals in dieser Saison verteidigt der Leader seine Stellung.
Publiziert: 11:10 Uhr
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Aktualisiert: 11:15 Uhr
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Marius Frank verteidigt mit seinem Kranz auf dem Stoos die Führung in der Jahreswertung 2026.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kilchberger Schwinget am 5. September als Saisonhöhepunkt
  • Punkte für Jahreswertung abhängig von Festtyp und Gegnerklasse
  • Meiste Zähler für Sieg an eidgenössischen Anlässen wie Kilchberger oder ESAF
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Bis zum Saisonhighlight vom 5. September, das dieses Jahr der Kilchberger Schwinget ist, dauerts noch mehrere Monate. Bis dahin stehen Woche für Woche Berg-, Teilverbands- und Kantonalfeste an, an denen nebst Kränzen auch Punkte für die «Schlussgang»-Wertung, offizielle Jahrespunkteliste des Schwingerverbandes, verteilt werden. So auch am vergangenen Wochenende, an dem Marius Frank mit Blick auf die Rangliste der grosse Sieger war.

Die aktuelle Jahreswertung 2026 mit den besten 50 Schwingern

  1. Frank Marius: 149 Punkte
  2. Alpiger Nick: 145 Punkte
  3. Lüscher Sinisha: 136 Punkte
  4. Ott Damian: 132 Punkte
  5. Gwerder Michael: 129 Punkte
  6. Voggensperger Lars: 122 Punkte
  7. Bieri Marcel: 121 Punkte
  8. Moser Michael: 110 Punkte
  9. Odermatt Adrian: 109 Punkte
  10. Orlik Armon: 106 Punkte
  11. Collaud Romain: 105 Punkte
  12. Kramer Lario: 105 Punkte
  13. Roth Tim: 105 Punkte
  14. Heinzer Lukas: 100 Punkte
  15. Schneider Domenic: 95 Punkte
  16. Heinzer Benno: 94 Punkte
  17. Doppmann Urs: 93 Punkte
  18. Schönbächler Martin: 91 Punkte
  19. Reichmuth Roland: 90 Punkte
  20. Schlegel Werner: 90 Punkte
  21. Bruhin Fredi: 89 Punkte
  22. Kämpf Bernhard: 88 Punkte
  23. Scherz Valentin: 88 Punkte
  24. Appert Silvan: 85 Punkte
  25. Orlik Curdin: 85 Punkte
  26. Bissig Lukas: 84 Punkte
  27. Lang Sven: 84 Punkte
  28. Walther Adrian: 83 Punkte
  29. Thöni Reto: 82 Punkte
  30. Habegger Andrin: 81 Punkte
  31. Amrhyn Jonas: 79 Punkte
  32. Schneider Mario: 79 Punkte
  33. Giger Samuel: 78 Punkte
  34. Hügli Kaj: 78 Punkte
  35. Borcard Johann: 76 Punkte
  36. Staudenmann Fabian: 76 Punkte
  37. Bachmann Janos: 75 Punkte
  38. Schurtenberger Sven: 75 Punkte
  39. Schwegler Dominik: 75 Punkte
  40. Baeriswyl Christoph: 74 Punkte
  41. Bissig Luc: 74 Punkte
  42. Glutz Jonas: 74 Punkte
  43. Signer Andy: 74 Punkte
  44. Steffen Gustav: 74 Punkte
  45. Wandeler Roman: 74 Punkte
  46. Gasser Dominik: 73 Punkte
  47. Lüscher Elias: 73 Punkte
  48. Schmutz Simon: 73 Punkte
  49. Tornare Laurent: 73 Punkte
  50. Zemp Christian: 72 Punkte
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Eidgenössische Anlässe als Punkteschlager, doch auch Berg- und Teilverbandsfeste lohnen sich besonders

Wie beim Tennis fliessen nicht alle Turniere beziehungsweise Kranzfeste in die Wertung ein, sondern nur eine bestimmte Anzahl. Normalerweise sind es die besten sieben, 2026 aufgrund des Kilchbergers jedoch acht. Die meisten Punkte (42) gibts denn auch wenig überraschend bei einem Sieg am Kilchberger oder anderen eidgenössischen Anlässen (ESAF, Unspunnen, Kilchberger, Jubiläum usw.). Wem es «nur» zum Kranzgewinn reicht oder sich bei eidgenössischen Anlässen innerhalb der fiktiven Kranzquote befindet, erhält immerhin noch 27 Punkte.

Davon abgesehen lohnen sich auch Berg- und Teilverbandsfeste, deren Sieg ebenfalls mit 27 Zählern vergütet wird. Für einen Kranz gibts 18, gleich viel wie für einen Sieg an einem Kantonal-/Gauverbandsfest. Mit zwölf Punkten wird dabei ein Kranz honoriert.

Zusätzliche Punkte gibts je nachdem, auf welche «Gegnerklasse» ein Schwinger trifft. Dies wird über die Anzahl Sterne auf dem Notenblatt gekennzeichnet. Pro Stern neben dem Namen des Gegners erhält man einen Punkt, wobei ein Stern einen Kranzgewinner eines Kantonalen markiert. Zwei Sterne erhält, wer einen Kranz bei einem Teilverbands- oder Bergkranzfest gewinnen konnte. Die höchste Anzahl Sterne beträgt drei und wird nur an eidgenössische Kranzgewinner vergeben.

Sollten am Ende einer Saison zwei oder mehr Schwinger dieselbe Anzahl Punkte aufweisen, kommt ein simpler Schlüssel zum Zug. In ungeraden Jahren wird alphabetisch von Z bis A bevorzugt, in geraden Jahren von A bis Z.

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