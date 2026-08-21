DE
FR
Abonnieren

«Ich hoffte, sie würden meinen Enkel mitnehmen»
Schwinglegende Schläfli leidet wegen Kilchberger-Out

Hugo Schläfli scheitert knapp an der Qualifikation für den Kilchberger Schwinget. Sein bekannter Grossvater beurteilt diese Entscheidung mit bemerkenswerter Objektivität.
Publiziert: vor 27 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
Kommentieren
1/5
Ernest Schläfli bejubelte am Schwarzsee den ersten Bergkranz seines Enkels Hugo.
Foto: Nicola Abt

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Hugo Schläfli verpasst Kilchberger Schwinget trotz vier Kränzen
  • Sein Grossvater ist enttäuscht, kann den Entscheid aber verstehen
  • Ernest Schläfli bleibt dennoch optimistisch für Hugos Zukunft
RMS_Portrait_AUTOR_1051.JPG
Nicola AbtReporter Sport

Christian Kolly musste nach der Schwägalp noch eine Nacht darüber schlafen, bevor er seine Entscheidung traf. Erst am Montagmorgen legte sich der technische Leiter der Südwestschweizer Schwinger fest. Romain Collaud, Lario Kramer, Johann Borcard sowie die Brüder Laurent und Paul Tornare dürfen beim Saisonhöhepunkt, dem Kilchberger, dabei sein.

Hugo Schläfli (23) geht leer aus. Der Enkel der Schwinglegende Ernest Schläfli (80) gewann in dieser Saison vier Kränze, darunter den begehrten Bergkranz am Schwarzsee. Damit hatte er den Tornare-Brüdern etwas voraus. Trotzdem reicht es nur für einen Ersatzplatz – bitter. 

Mit ihm leidet sein Grossvater. «Ihm fehlte etwas das Glück. Es ist sehr schade», sagt Schläfli. Der Unspunnen-Sieger hätte seinen Enkel nur zu gerne am Kilchberger gesehen. Trotzdem sucht die Schwinglegende die Schuld nicht bei den Verantwortlichen. «Die Selektion ist korrekt. Ich hoffte, dass sie Hugo mitnehmen würden. Aber ich verstehe den Entscheid.»

Mehrere Chancen verpasst

Schläfli weiss auch, wo sein Enkel das Ticket verspielt hat. Am Südwestschweizer Teilverbandsfest fehlte Hugo gerade einmal ein Viertelpunkt zum Kranz. Im letzten Gang hätte er dafür mit der Maximalnote gewinnen müssen. Auch auf der Schwägalp bot sich ihm nochmals die Möglichkeit, weitere Argumente zu sammeln. «Er hat diese Chancen leider nicht gepackt. Sonst wäre er jetzt dabei.»

Mehr zum Schwingen
Staudenmann kontert Kritik an seiner Elite-Trainingsgruppe
Erfolge sprechen für ihn
Staudenmann kontert Kritik an seiner Elite-Trainingsgruppe
Schwingklub Zürich sorgt für Diskussionen
Eidgenosse profitiert
Zürcher treffen umstrittene Kilchberger-Wahl
Darum lieben Traditionalisten Metzgermeister Zaugg
Rasanter Aufstieg des Berners
Darum lieben Traditionalisten Metzgermeister Zaugg
Zeit-Zoff auf der Schwägalp – SRF nimmt Stellung
Geklaute Minute im 5. Gang?
Zeit-Zoff auf der Schwägalp – SRF nimmt Stellung

Woran sein Enkel in Zukunft arbeiten sollte, glaubt sein Grossvater zu wissen. «Hugo muss noch mehr angreifen.» Dann stellt der siebenfache Schwarzsee-Sieger klar: «Ich schaue das neutral an und mache keinen Unterschied, ob er mein Enkel ist oder nicht.»

Wie der Grossvater, so der Enkel?

Die Selektion der Tornare-Brüder stellt Schläfli nicht infrage. «Sie schwingen gut und haben sich das verdient.» 

Für seinen Enkel hat Schläfli abschliessend eine aufmunternde Botschaft. «In seinem Alter war ich auch noch nicht am Kilchberger. Ich durfte später noch gehen.» Deshalb ist er überzeugt: «Das wird auch Hugo schaffen, wenn er hart weiterarbeitet.»

«Das macht den Schwingsport lächerlich»
14:28
Zweiter Stern geschenkt?«Das macht den Schwingsport lächerlich»
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
In diesem Artikel erwähnt
Schwingen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schwingen