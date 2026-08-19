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Erfolge sprechen für ihn
Staudenmann kontert Kritik an seiner Elite-Trainingsgruppe

Nur wer im Training auf höchstem Niveau schwingt, hat an den Festen beste Chancen auf den Sieg. Deswegen gründete Fabian Staudenmann eine Trainingsgruppe, die sich nicht nur auf Berner beschränkt. Kritische Stimmen liessen nicht lange auf sich warten.
Publiziert: vor 36 Minuten
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Aktualisiert: 18.08.2026 um 12:58 Uhr
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Fabian Staudenmann betont die Vorteile seiner umstrittenen Trainingsgruppe.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Staudenmann gründet Elite-Gruppe wegen verletzter Gegner im Klubtraining
  • Projekt sorgt für Kritik aus Bern und aus der Nordwestschweiz
  • Historischer Sieg auf der Schwägalp und Topfavorit beim Kilchberger
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Nicola AbtReporter Sport

Nach dem verpassten ESAF-Königstitel zog Fabian Staudenmann Konsequenzen: «Nur im Sägemehl zu stehen und zu schwingen, macht dich noch nicht viel besser.» Weil im Klubtraining immer wieder starke Gegner wegen Verletzungen fehlten, gründete der Berner eine eigene Elite-Gruppe. Mit Verbandskollegen, aber eben auch mit Athleten anderer Teilverbände.

Kritik von mehreren Seiten lassen Staudenmann kalt

Genau deshalb sorgt das unkonventionelle Projekt für gewaltigen Zündstoff. Aus Bern und auch aus der Nordwestschweiz gibts unterschiedliche Kritik, die Staudenmann jedoch nicht gelten lässt. Vielmehr sieht er in seiner Trainingsgruppe einen Vorteil. Und ist damit nicht allein. «Ich finde das eine Supersache. Es sind brutal harte Gänge, man muss teilweise auch unten durch. Aber genau so wird man stärker», heissts von einem Athleten.

Für den Initiator selbst scheint sich die Idee ebenfalls zu lohnen. Auf der Schwägalp feierte er einen historischen Sieg und geht als Topfavorit an den Kilchberger Schwinget. Was der Berner alles zu den Vorwürfen sagt, welche Schwingerkönige wertvolle Inputs liefern und wie die Zukunft des Projekts aussieht, liest du im exklusiven B+-Artikel.

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