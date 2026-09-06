Michael Ledermann prägte den Kilchberger Schwinget mit. Dem Berner droht nun aber eine monatelange Pause.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michael Ledermann verletzt sich beim Kilchberger Schwinget im sechsten Gang

Nach Sieg gegen Festsieger Samuel Giger droht ihm eine lange Pause

Verletzung am Oberschenkel könnte Start der nächsten Saison gefährden

Nicola Abt Reporter Sport

Lange gehörte Michael Ledermann (25) zu den grossen Gewinnern am Kilchberger. Der Berner konnte als Einziger Festsieger Samuel Giger bezwingen. Feiern konnte er seinen starken Auftritt aber nicht. Die Krücken in seiner Hand verraten, was Ledermann kurz darauf selbst bestätigt: «Es sieht nicht gut aus», erklärt er.

Im sechsten Gang verletzt sich Ledermann. Sofort wird klar, dass etwas nicht stimmt. Seine Teamkollegen müssen ihn gestützt aus dem Sägemehl begleiten. Anschliessend tragen sie ihn sogar bis zur Garderobe. Ledermann versuchte zunächst noch, weiterzuschwingen, merkt aber schnell, dass das nicht mehr möglich ist.

Wo genau das Problem liegt, sollen nun Untersuchungen zeigen. «Ich spüre etwas am hinteren Oberschenkel. Bevor wir wissen, was genau kaputt ist, braucht es aber weitere Abklärungen.» Besonders bitter ist die Verletzung wegen des Tages, der hinter ihm liegt. «Ich konnte ein richtig gutes Schwingfest zeigen. Dass es ausgerechnet so endet, tut weh.»

Gefahr von einer langen Pause

Ledermann hatte zuvor nicht nur mit seinem Sieg gegen Giger für Aufsehen gesorgt. Im fünften Gang legte er auch Nick Alpiger auf den Rücken. Doch statt den vermeintlichen Sieg zu feiern, ging er zum Kampfrichtertisch und erklärte, dass er während des entscheidenden Angriffs kurzzeitig keinen Griff hatte. Das Duell wurde fortgesetzt und endete gestellt.

Selbst Kampfrichter-Boss Peter Ackermann staunt über diese Ehrlichkeit. «So etwas habe ich noch nie erlebt. Das war eine unglaublich tolle Aktion.» Wie lange Ledermann nun ausfällt, ist offen.

Sollten sich die Befürchtungen einer schwereren Verletzung am hinteren Oberschenkel bestätigen, könnte dem Berner eine monatelange Pause drohen. Im schlimmsten Fall wäre sogar der Start in die kommende Saison gefährdet.

Trotzdem richtet Ledermann den Blick bereits wieder nach vorn. «Ich liebe diesen Sport viel zu sehr, um mich von diesem Rückschlag unterkriegen zu lassen. Ich werde mich auch davon wieder erholen.»