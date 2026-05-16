Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fabian Staudenmann gewinnt erstmals das Seeländische

Jonas Wüthrich überrascht mit starker Leistung

Die Burger-Brüder vermiesen sich den Schlussgang

Nicola Abt Reporter Sport

Am Seeländischen stellten sich Fabian Staudenmann (26) für einmal nicht nur sechs Schwinger in den Weg. Als er am frühen Morgen vom Parkplatz in Richtung Arena läuft, senkt sich vor ihm die Bahnschranke. Der Kilchberger-Sieger und einige Kollegen werden über eine Minute aufgehalten. Staudenmann nimmt das mit einem Lächeln zur Kenntnis.

Läuft alles normal, dürfte die Bahnschranke die einzige Hürde gewesen sein, die ihn an diesem Tag zumindest kurzzeitig stoppen konnte. Staudenmann trat als Topfavorit an. Doch am Seeländischen lief für ihn schon einige Male nicht alles wie geplant. Noch nie konnte der Berner dieses Fest gewinnen. Auch in diesem Jahr kam Staudenmann kurzzeitig ins Straucheln.

Burger-Brüder vergeben Schlussgang

Schuld daran war Jan Wittwer. Im zweiten Gang rang er dem Topfavoriten einen Gestellten ab. «Ich konnte während des Kampfes schlecht umstellen. Daran gilt es zu arbeiten», erklärt Staudenmann.

Nach diesem kleinen Betriebsunfall meldete sich Staudenmann mit einem Sieg gegen Eidgenosse Matthieu Burger zurück. Burger wiederum war an der grössten Überraschung des Tages beteiligt. Im Kampf um den Schlussgang unterlag der Seeländer Jonas Wüthrich (24).

Damit vermieste er seinem jüngeren Bruder Etienne die Schlussgang-Teilnahme. Droht nun ein Familienzwist? «Nein, ich bin ihm überhaupt nicht böse. Matthieu war für einen Moment unkonzentriert, das hat Jonas hervorragend ausgenutzt», sagt Etienne.

Matthieu seinerseits war trotz Sieg im sechsten Gang angefressen. «Es reicht wohl nicht einmal für den Kranz», meint er zum Blick-Reporter. Dann läuft er frustriert davon. Kurz darauf stellte sich heraus, dass sich Matthieu getäuscht hatte. Der Kranz dürfte ihn zumindest etwas besänftigen.

Staudenmann spricht grosses Lob aus

Sogar einen Lebendpreis darf Sensationsmann Jonas Wüthrich mit nach Hause nehmen. «Das ist einmalig», jubelt er nach seinem Exploit. Weil der fünffache Kranzgewinner vor dem Mittag bereits den Eidgenossen Adrian Klossner bezwungen hatte, stahl er zwischenzeitlich sogar Superstar Staudenmann die Show.

Das Schwing-Märchen des Dachdeckers und Landwirts fand erst im Schlussgang gegen den Topfavoriten sein Ende. Danach erhielt Wüthrich Lob von höchster Stelle. «Er hat das unglaublich stark gemacht. Ich war gewarnt», sagte Staudenmann nach seinem Premieren-Sieg.

Ein Plausch-Titel im Hockey

Die schönste Geschichte schrieb aber Wüthrich. Dass er dereinst an einem Kranzfest im Schlussgang stehen würde, hielt niemand für möglich. «Ich gewann bei den Jungschwingern nur zwei Zweige und galt nicht als grosses Talent.» Dazu kam, dass er stets zu den Kleinsten gehörte. Noch heute misst Wüthrich nicht einmal 1,80 Meter.

Auf der Eisfläche ist er dafür ein ganz Grosser – zumindest fast. Im Winter spielt Wüthrich Hockey und darf sich sogar emmentalischer Meister nennen. «Das machen wir nur zum Plausch», sagt er lachend. Und verrät dann seine Partypläne. «Wir gehen nach Hause und dort ‹z Bode›!» Was übersetzt heisst, dass noch reichlich Alkohol fliessen wird.