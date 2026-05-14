Die Spitzenpaarungen

Sinisha Lüscher ​(Solothurner Kantonales)​ und Marcel Bieri ​(Zuger Kantonales)​ haben dieses Jahr beide schon ein Kranzfest gewonnen. Nun nehmen sie an Auffahrt am Baselstädtischen Schwingertag teil – und treffen im 1. Gang aufeinander.

Insgesamt steigen 14 Eidgenossen in die Zwilchhosen, die Einteilung hat sich für sechs Direktduelle entschieden. Das sind die Spitzenpaarungen:

Sinisha Lüscher*** – Marcel Bieri***

Nick Alpiger*** – Adrian Klossner***

Adrian Odermatt*** – Severin Schwander***

Marius Frank*** – Sven Lang***

Lars Voggensperger*** – Marco Good***

Sascha Streich*** – Martin Roth***

Tim Roth*** – Severin Staub**

Lukas Döbeli*** – Patrick Betschart**