Die Spitzenpaarungen
Sinisha Lüscher (Solothurner Kantonales) und Marcel Bieri (Zuger Kantonales) haben dieses Jahr beide schon ein Kranzfest gewonnen. Nun nehmen sie an Auffahrt am Baselstädtischen Schwingertag teil – und treffen im 1. Gang aufeinander.
Insgesamt steigen 14 Eidgenossen in die Zwilchhosen, die Einteilung hat sich für sechs Direktduelle entschieden. Das sind die Spitzenpaarungen:
Sinisha Lüscher*** – Marcel Bieri***
Nick Alpiger*** – Adrian Klossner***
Adrian Odermatt*** – Severin Schwander***
Marius Frank*** – Sven Lang***
Lars Voggensperger*** – Marco Good***
Sascha Streich*** – Martin Roth***
Tim Roth*** – Severin Staub**
Lukas Döbeli*** – Patrick Betschart**
Die Gäste
Zusätzlich zum heimischen Nordwestschweizer Schwingerverband (NWSV) sind drei Gastverbände vertreten: der Berner Kantonale (BKSV), der Innerschweizer (ISV) und der Nordostschweizer Schwingerverband (NOSV). In Basel dabei sind:
Adrian Klossner, BKSV
Severin Schwander, BKSV
Severin Staub, BKSV
Sven Lang, ISV
Marcel Bieri, ISV
Patrick Betschart, ISV
Marco Good, NOSV
Martin Roth, NOSV
Andy Signer, NOSV
Willkommen im Ticker
Ab 8.15 Uhr gehts los mit dem Baselstädtischen Schwingfest. Hier im Ticker bist du Gang für Gang live mit dabei.