Werner Schlegel muss einen kleinen Rückschlag verdauen. Der Toggenburger verpasst sicher zwei Kranzfeste.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft ESAF- Schlussgänger Werner Schlegel hat sich verletzt

Er zog sich eine Muskelverletzung zu, fällt mehrere Wochen aus

Ziel: Comeback am St. Galler Kantonalen am 31. Mai

Nicola Abt Reporter Sport

Die Verletzungshexe hat wieder zugeschlagen. Und erneut trifft es die Nordostschweizer. Ihr Opfer diesmal: ESAF-Schlussgänger Werner Schlegel (23). Der Toggenburger hat sich eine kleine Muskelverletzung im Rippenbereich zugezogen, wie Blick erfahren und er mittlerweile selbst auf Instagram mitgeteilt hat. Diese zwingt ihn zu einer mehrwöchigen Pause.

Deshalb fehlte sein Name bei den Spitzenpaarungen am Zürcher Kantonalen, das am Sonntag in Mettmenstetten ZH stattfindet. Wie aus seinem Umfeld zu hören ist, geht Schlegel mit dem kleineren Rückschlag gelassen um. Für die Nordostschweizer ist es aber die nächste Hiobsbotschaft.

Comeback in seiner Heimat?

Immerhin ist der Eidgenosse bald wieder zurück – anders als einige seiner Teamkollegen. Schwägalp-Sieger Marcel Räbsamen beispielsweise verpasst die ganze Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses. Ebenso ergeht es Eidgenosse Jeremy Vollenweider. Auch Fabian Kindlimann wird mehrere Monate ausfallen. Er verletzte sich am Thurgauer Kantonalen am Knie.

Wann Schlegel wieder wettkampfmässig ins Sägemehl steigt, ist noch nicht klar. Sicher ist, dass er neben dem Zürcher Kantonalen auch das Glarner-Bündner am Pfingstmontag verpassen wird. Schlegel hätte sich zu gerne an diesen beiden Festen für seinen bescheidenen Saisonstart rehabilitiert.

Am Thurgauer Kantonalen verlor er im ersten Gang gegen Unspunnen-Sieger Samuel Giger. Vor dem Mittag warf ihn ein Gestellter gegen Andrin Habegger aus dem Schlussgangrennen. Nun also der kleine Rückschlag. Man darf aber optimistisch sein, dass er bis zum St. Galler Kantonalen wieder einsatzbereit sein wird. Sein Heimfest findet am 31. Mai statt.