Darum gehts
- Fünf Schwinger mit je sieben Kränzen gleichauf in Hitliste 2026
- Innerschweizer bleiben in Kranz-Ranking vor NOSV und BKSV
- SWSV mit 79 Kränzen knapp hinter NWSV Schlusslicht
Bislang hatten die besten Schwinger des Landes an 31 Kranzfesten eine Chance auf das begehrte Eichenlaub. Und dieses wurde bereits an 342 Athleten vergeben. Fünf davon liegen nach dem letzten Wochenende gleichauf ganz vorne im Klassement.
So siehst du unsere wichtigsten News, Hintergründe und Geschichten häufiger direkt in deinen Suchergebnissen.
So siehst du unsere wichtigsten News, Hintergründe und Geschichten häufiger direkt in deinen Suchergebnissen.
7 Kränze
- Romain Collaud SWSV
- Marius Frank NWSV
- Damian Ott NOSV
- Domenic Schneider NOSV
- Lars Voggensperger NWSV
Die meisten Kränze bedeutet nicht automatisch die meisten Punkte in der Jahreswertung. Dafür kommt ein Notenschlüssel zum Zug, der die Grösse und Wichtigkeit unterschiedlicher Kranzfeste sowie die dabei besiegten Schwinger berücksichtigt.
Innerschweizer Kollektiv bleibt deutlich stärkstes
Obwohl man unter den Spitzenreitern der Hitliste vergebens nach einem Innerschweizer sucht, bleibt der Verband der erfolgreichste in dieser Saison. Mit 229 Kränzen knackte man bislang nicht nur als einziger die 200er-Marke, sondern liegt auch komfortabel vor der Konkurrenz.
Am nächsten kommen derzeit die Nordostschweizer, die 177 Kränze unter ihrem Dach vereinen. Knapp dahinter folgt der BKSV mit 173. Auf den hintersten beiden Rängen liegen aktuell die Nordwest- und Südwestschweizer, die mit 88 respektive 79 Mal Eichenlaub deutlich weniger zu jubeln hatten als die anderen Verbände.