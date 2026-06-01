Am letzten Mai-Wochenende fanden in Neuenburg und St. Gallen zwei weitere Kantonale Schwingfeste statt. Besonders freuen darf sich Damian Ott, der am St. Galler nicht nur einen Kranz, sondern auch 22 Punkte für die Jahreswertung holte und damit die Führung übernimmt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kilchberger Schwinget am 5. September als Saisonhöhepunkt

Punkte für Jahreswertung abhängig von Festtyp und Gegnerklasse

Meiste Zähler für Sieg an eidgenössischen Anlässen wie Kilchberger oder ESAF

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Bis zum Saisonhighlight vom 5. September, das dieses Jahr der Kilchberger Schwinget ist, dauerts noch mehrere Monate. Bis dahin stehen Woche für Woche Berg-, Teilverbands- und Kantonalfeste an, an denen nebst Kränzen auch Punkte für die «Schlussgang»-Wertung, offizielle Jahrespunkteliste des Schwingerverbandes, verteilt werden. Nach den jüngsten Festen übernimmt Damian Ott die Führung.

Die aktuelle Jahreswertung 2026 mit den besten 50 Schwingern

Ott Damian: 101 Punkte Gwerder Michael: 99 Punkte Frank Marius: 95 Punkte Voggensperger Lars: 89 Punkte Alpiger Nick: 84 Punkte Lang Sven: 84 Punkte Lüscher Sinisha: 83 Punkte Moser Michael: 80 Punkte Reichmuth Roland: 80 Punkte Odermatt Adrian: 79 Punkte Giger Samuel: 78 Punkte Schönbächler Martin: 78 Punkte Thöni Reto: 78 Punkte Walther Adrian: 77 Punkte Bruhin Fredi: 75 Punkte Orlik Armon: 75 Punkte Schneider Domenic: 75 Punkte Habegger Andrin: 74 Punkte Steffen Gustav: 74 Punkte Bieri Marcel: 73 Punkte Roth Tim: 72 Punkte Kämpf Bernhard: 68 Punkte Schurtenberger Sven: 68 Punkte Lustenberger Marc: 67 Punkte Staub Severin: 66 Punkte Orlik Curdin: 65 Punkte Heinzer Benno: 64 Punkte Gasser Dominik: 63 Punkte Hiltbrunner Fabio: 63 Punkte Heinzer Lukas: 62 Punkte Thöni Ivan: 60 Punkte Aeschbacher Matthias: 59 Punkte Doppmann Urs: 59 Punkte Scherrer Fabian: 59 Punkte Scherz Valentin: 59 Punkte Schneider Mario: 58 Punkte Bachmann Janos: 57 Punkte Forrer David: 57 Punkte Odermatt Gian Maria: 57 Punkte Roth Martin: 57 Punkte Tschudi Sales: 57 Punkte Kolb This: 56 Punkte Kurmann Patrick: 56 Punkte Nägeli Leandro: 55 Punkte Bissig Lukas: 54 Punkte Collaud Romain: 54 Punkte Bösch Mario: 53 Punkte Schwander Severin: 53 Punkte Signer Andy: 53 Punkte Staudenmann Fabian: 53 Punkte

Eidgenössische Anlässe als Punkteschlager, doch auch Berg- und Teilverbandsfeste lohnen sich besonders

Wie beim Tennis fliessen nicht alle Turniere beziehungsweise Kranzfeste in die Wertung ein, sondern nur eine bestimmte Anzahl. Normalerweise sind es die besten sieben, 2026 aufgrund des Kilchbergers jedoch acht. Die meisten Punkte (42) gibts denn auch wenig überraschend bei einem Sieg am Kilchberger oder anderen eidgenössischen Anlässen (ESAF, Unspunnen, Kilchberger, Jubiläum usw.). Wem es «nur» zum Kranzgewinn reicht oder sich bei eidgenössischen Anlässen innerhalb der fiktiven Kranzquote befindet, erhält immerhin noch 27 Punkte.

Davon abgesehen lohnen sich auch Berg- und Teilverbandsfeste, deren Sieg ebenfalls mit 27 Zählern vergütet wird. Für einen Kranz gibts 18, gleich viel wie für einen Sieg an einem Kantonal-/Gauverbandsfest. Mit zwölf Punkten wird dabei ein Kranz honoriert.

Zusätzliche Punkte gibts je nachdem, auf welche «Gegnerklasse» ein Schwinger trifft. Dies wird über die Anzahl Sterne auf dem Notenblatt gekennzeichnet. Pro Stern neben dem Namen des Gegners erhält man einen Punkt, wobei ein Stern einen Kranzgewinner eines Kantonalen markiert. Zwei Sterne erhält, wer einen Kranz bei einem Teilverbands- oder Bergkranzfest gewinnen konnte. Die höchste Anzahl Sterne beträgt drei und wird nur an eidgenössische Kranzgewinner vergeben.

Sollten am Ende einer Saison zwei oder mehr Schwinger dieselbe Anzahl Punkte aufweisen, kommt ein simpler Schlüssel zum Zug. In ungeraden Jahren wird alphabetisch von Z bis A bevorzugt, in geraden Jahren von A bis Z.