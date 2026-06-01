DE
FR
Abonnieren

Erster mit über 100 Punkten
Ott schiebt sich in Schwing-Jahreswertung an die Spitze

Am letzten Mai-Wochenende fanden in Neuenburg und St. Gallen zwei weitere Kantonale Schwingfeste statt. Besonders freuen darf sich Damian Ott, der am St. Galler nicht nur einen Kranz, sondern auch 22 Punkte für die Jahreswertung holte und damit die Führung übernimmt.
Publiziert: vor 45 Minuten
|
Aktualisiert: vor 44 Minuten
Kommentieren
1/4
Sammelte als Erster in dieser Saison mehr als 100 Punkte: Damian Ott.
Foto: Benjamin Soland

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kilchberger Schwinget am 5. September als Saisonhöhepunkt
  • Punkte für Jahreswertung abhängig von Festtyp und Gegnerklasse
  • Meiste Zähler für Sieg an eidgenössischen Anlässen wie Kilchberger oder ESAF
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Bis zum Saisonhighlight vom 5. September, das dieses Jahr der Kilchberger Schwinget ist, dauerts noch mehrere Monate. Bis dahin stehen Woche für Woche Berg-, Teilverbands- und Kantonalfeste an, an denen nebst Kränzen auch Punkte für die «Schlussgang»-Wertung, offizielle Jahrespunkteliste des Schwingerverbandes, verteilt werden. Nach den jüngsten Festen übernimmt Damian Ott die Führung.

Die aktuelle Jahreswertung 2026 mit den besten 50 Schwingern

  1. Ott Damian: 101 Punkte
  2. Gwerder Michael: 99 Punkte
  3. Frank Marius: 95 Punkte
  4. Voggensperger Lars: 89 Punkte
  5. Alpiger Nick: 84 Punkte
  6. Lang Sven: 84 Punkte
  7. Lüscher Sinisha: 83 Punkte
  8. Moser Michael: 80 Punkte
  9. Reichmuth Roland: 80 Punkte
  10. Odermatt Adrian: 79 Punkte
  11. Giger Samuel: 78 Punkte
  12. Schönbächler Martin: 78 Punkte
  13. Thöni Reto: 78 Punkte
  14. Walther Adrian: 77 Punkte
  15. Bruhin Fredi: 75 Punkte
  16. Orlik Armon: 75 Punkte
  17. Schneider Domenic: 75 Punkte
  18. Habegger Andrin: 74 Punkte
  19. Steffen Gustav: 74 Punkte
  20. Bieri Marcel: 73 Punkte
  21. Roth Tim: 72 Punkte
  22. Kämpf Bernhard: 68 Punkte
  23. Schurtenberger Sven: 68 Punkte
  24. Lustenberger Marc: 67 Punkte
  25. Staub Severin: 66 Punkte
  26. Orlik Curdin: 65 Punkte
  27. Heinzer Benno: 64 Punkte
  28. Gasser Dominik: 63 Punkte
  29. Hiltbrunner Fabio: 63 Punkte
  30. Heinzer Lukas: 62 Punkte
  31. Thöni Ivan: 60 Punkte
  32. Aeschbacher Matthias: 59 Punkte
  33. Doppmann Urs: 59 Punkte
  34. Scherrer Fabian: 59 Punkte
  35. Scherz Valentin: 59 Punkte
  36. Schneider Mario: 58 Punkte
  37. Bachmann Janos: 57 Punkte
  38. Forrer David: 57 Punkte
  39. Odermatt Gian Maria: 57 Punkte
  40. Roth Martin: 57 Punkte
  41. Tschudi Sales: 57 Punkte
  42. Kolb This: 56 Punkte
  43. Kurmann Patrick: 56 Punkte
  44. Nägeli Leandro: 55 Punkte
  45. Bissig Lukas: 54 Punkte
  46. Collaud Romain: 54 Punkte
  47. Bösch Mario: 53 Punkte
  48. Schwander Severin: 53 Punkte
  49. Signer Andy: 53 Punkte
  50. Staudenmann Fabian: 53 Punkte
Mehr Schwingen
Supertalent führt das grosse Schwing-Ranking an
Ein Name enttäuscht
Supertalent führt das grosse Schwing-Ranking an
Schlegel gibt Comeback – und trifft auf den König
Schwing-News
Spitzenpaarungen von 2 Festen
Schlegel gibt Comeback – und trifft auf den König
König Orlik entgeht einer Blamage nur knapp
Mit Video
Rätselhafter Auftritt
König Orlik entgeht einer Blamage nur knapp
Schlegel krönt sein Comeback mit besonderer Premiere
Mit Video
«Ein unglaubliches Gefühl»
Schlegel krönt sein Comeback mit besonderer Premiere

Eidgenössische Anlässe als Punkteschlager, doch auch Berg- und Teilverbandsfeste lohnen sich besonders

Wie beim Tennis fliessen nicht alle Turniere beziehungsweise Kranzfeste in die Wertung ein, sondern nur eine bestimmte Anzahl. Normalerweise sind es die besten sieben, 2026 aufgrund des Kilchbergers jedoch acht. Die meisten Punkte (42) gibts denn auch wenig überraschend bei einem Sieg am Kilchberger oder anderen eidgenössischen Anlässen (ESAF, Unspunnen, Kilchberger, Jubiläum usw.). Wem es «nur» zum Kranzgewinn reicht oder sich bei eidgenössischen Anlässen innerhalb der fiktiven Kranzquote befindet, erhält immerhin noch 27 Punkte.

Davon abgesehen lohnen sich auch Berg- und Teilverbandsfeste, deren Sieg ebenfalls mit 27 Zählern vergütet wird. Für einen Kranz gibts 18, gleich viel wie für einen Sieg an einem Kantonal-/Gauverbandsfest. Mit zwölf Punkten wird dabei ein Kranz honoriert.

Zusätzliche Punkte gibts je nachdem, auf welche «Gegnerklasse» ein Schwinger trifft. Dies wird über die Anzahl Sterne auf dem Notenblatt gekennzeichnet. Pro Stern neben dem Namen des Gegners erhält man einen Punkt, wobei ein Stern einen Kranzgewinner eines Kantonalen markiert. Zwei Sterne erhält, wer einen Kranz bei einem Teilverbands- oder Bergkranzfest gewinnen konnte. Die höchste Anzahl Sterne beträgt drei und wird nur an eidgenössische Kranzgewinner vergeben.

Sollten am Ende einer Saison zwei oder mehr Schwinger dieselbe Anzahl Punkte aufweisen, kommt ein simpler Schlüssel zum Zug. In ungeraden Jahren wird alphabetisch von Z bis A bevorzugt, in geraden Jahren von A bis Z.

Was sagst du dazu?
Alte Kommentare, neues System.
Da wir unser Kommentartool gewechselt haben, kannst du unter diesem Artikel nichts mehr posten. Bei allen neuen Storys kannst du aber wie gewohnt mitdiskutieren.
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen