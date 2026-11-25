Über 30 Schwinger profitieren in diesem Winter von einem Spitzensport-WK. Künftig dürften es weniger sein. Die Armee verschärft nämlich die Zulassungskriterien.

Darum gehts Die Armee verschärft ab dem Winter 2027/28 die Zulassung zum Spitzensport-WK für Schwinger

Neu müssen Schwinger in drei Saisons drei Punkte sammeln, ein Kranzfestsieg gibt einen Punkt

Diesen Winter absolvieren 33 Schwinger einen Spitzensport-WK, fünf weitere einen Küchen-WK

Nicola Abt Reporter Sport

Für viele Schwinger sind die Wiederholungskurse in Magglingen BE ein wichtiger Bestandteil ihrer Saisonvorbereitung. Dort können sie sich mehrere Wochen lang voll auf den Sport konzentrieren. Doch künftig wird es schwieriger, einen der begehrten Plätze zu erhalten.

Die Anforderungen werden verschärft, wie die Armee auf Blick-Anfrage bestätigt. «Der Pool an Schwingern in der Spitzensportförderung der Armee ist im Vergleich zu anderen Sportarten gross», erklärt Karin Rosser vom Kompetenzzentrum Sport der Armee. Deshalb gelten ab dem Winter 2027/28 strengere Regeln.

Schwinger müssen mehr Punkte sammeln

Wie diese genau aussehen, weiss Schwingerkönig Matthias Glarner (40). Er ist in Magglingen seit mehreren Jahren gemeinsam mit Michel Dousse (34) für die Schwinger verantwortlich. Bislang genügte es, innerhalb von drei Saisons eines der Leistungskriterien zu erfüllen. Neu müssen die Schwinger in diesem Zeitraum drei Punkte sammeln.

Einen Zähler gibt es beispielsweise für einen Kranzfestsieg. Auch zwei Bergkränze in einer Saison, ein eidgenössischer Kranz, ein fiktiver Kranz an einem eidgenössischen Anlass oder ein Platz unter den besten 25 der Jahresrangliste werden mit je einem Punkt belohnt. Wer also in drei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils ein Kranzfest gewinnt, hat die erforderlichen drei Punkte zusammen.

Staudenmann und Co. sind nicht betroffen

Nach jeder Saison fällt das älteste der drei berücksichtigten Jahre aus der Berechnung. Glarner begrüsst die Verschärfung. «Dadurch zählt die Leistung, nicht der Status eines Athleten. Alle müssen sich immer wieder beweisen», so der Berner. Zudem bleibe das System durchlässig.

In diesem Winter absolvieren 33 Schwinger einen Spitzensport-WK, fünf weitere leisten einen Küchen-WK. Wie viele künftig die strengeren Anforderungen erfüllen werden, wird sich zeigen. Die absolute Spitze muss sich jedenfalls keine Sorgen machen. Fabian Staudenmann (26), Michael Moser (21) und Co. erfüllen die neuen Kriterien weiterhin problemlos.