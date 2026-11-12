Valentin Scherz zählte zu den grössten Entdeckungen der letzten Schwingsaison. Jetzt wird ihm aber bewusst, dass der Zeitpunkt seines Durchbruchs denkbar ungünstig ist.

Nicola Abt Reporter Sport

Für viele Schwinger stellt der erste Kranz den Beginn einer Durststrecke dar. Sie erhalten stärkere Gegner zugeteilt, woran sie sich zuerst gewöhnen müssen. Nicht so Valentin Scherz (19). Der Solothurner startete ohne Kranz in die vergangene Saison. Am Ende hatte er fünf.

Mit Adrian Odermatt und Sven Lang bezwang er zudem zwei Eidgenossen. Scherz gehört zu den grössten Aufsteigern der letzten Saison. Doch ausgerechnet seine Erfolge bringen ihn nun in eine verzwickte Lage.

Das Problem mit der Ernährung

Scherz möchte im Winter noch härter trainieren, um im nächsten Jahr seinen ersten Bergkranz zu gewinnen. Nach seinen starken Leistungen scheint plötzlich auch die Spitzensport-RS eine realistische Option. Doch der Zeitpunkt seines Durchbruchs ist denkbar ungünstig. Die nächste Spitzensport-RS findet voraussichtlich erst 2028 statt. Scherz hingegen muss bereits Anfang 2027 in die reguläre Rekrutenschule einrücken.

«Es ist alles andere als optimal», sagt er. Als Scherz vor einem Jahr zur Aushebung antrat, war sein sportlicher Durchbruch noch nicht absehbar. Besonders die Ernährung bereitet dem zukünftigen Panzergrenadier Kopfzerbrechen. «Am meisten nervt mich jetzt schon das Essen. Dieses Dosenzeug ist sicher nicht optimal, vor allem weil mir dann die Proteine fehlen werden.» Auch das Thema Erholung beschäftigt ihn: «Gerade bei längeren Übungen mit wenig Schlaf wird mein Körper das ziemlich zu spüren bekommen.»

Krasser Gewichtsverlust

Dass sich der Militärdienst nur schwer mit dem Schwingsport vereinbaren lässt, erlebte Jonas Odermatt im vergangenen Sommer. Der Baselbieter verlor während seiner regulären RS 15 Kilo. Gewicht, das ihm anschliessend im Sägemehl fehlte.

Eine ähnliche Erfahrung möchte Scherz vermeiden. Zumal seine RS bis in die Kranzfestsaison hinein dauert. Deshalb wird im Hintergrund verzweifelt nach einer Möglichkeit gesucht, seinen Militärdienst zu verschieben.

Militär bietet Trainingsmöglichkeiten an

Das wäre möglich, würde aber das Problem von Scherz nicht lösen. Eine RS lässt sich grundsätzlich zweimal verschieben, schreibt die Armee auf Blick-Anfrage. Die nächsten Schwinger rücken aber voraussichtlich erst in drei Jahren in die Spitzensport-RS ein. So lange kann Scherz seinen Militärdienst laut Armee nicht hinausschieben.

Immerhin hat ihn die Armee als qualifizierten Sportler anerkannt. Damit kann er auch in der regulären RS bis zu dreimal pro Woche je vier Stunden trainieren. Wie viel Trainingszeit er tatsächlich erhält, hängt unter anderem vom Wochenprogramm ab.

Gegen Ende der RS könnten die Verschiebung oder mehrtägige Übungen das Training zusätzlich einschränken. «Es nervt mich gewaltig, dass ich mich nun nicht optimal auf die Saison vorbereiten kann. Aber da muss ich jetzt durch», gibt sich Scherz kämpferisch.