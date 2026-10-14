Nach dem Brand im Elternhaus von Adrian Odermatt ist die Solidarität gross. Bereits 124'800 Franken sind für die Familie des zweifachen Eidgenossen zusammengekommen. Auch der Schwinger selbst bedankt sich für die Unterstützung.

Darum gehts Ein Feuer zerstörte das Elternhaus von Adrian Odermatt

Ein Spendenaufruf brachte in drei Tagen 124'800 Franken

Odermatt dankt aus Kanada

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Während Adrian Odermatt (25) in Kanada mit seiner Partnerin seine schwingfreie Zeit geniessen möchte, erlebt seine Familie zu Hause einen Schock: Das Elternhaus der Odermatts stand in Flammen. Das Feuer zerstörte das Zuhause der Familie und hinterliess einen schmerzhaften Verlust.

Nun läuft bereits seit drei Tagen ein Spendenaufruf unter dem Namen «Zusammenstehen für Familie Odermatt». Die Solidarität ist gross: Bereits 984 Spenden sind eingegangen. Insgesamt kamen so schon 124'800 Franken zusammen. Damit sind 84 Prozent des Spendenziels erreicht. Die Solidarität ist so gross, dass das Spendenziel auf der Plattform mehrfach nach oben angepasst wurde (Stand: 14. Oktober, 12 Uhr).

Zu den grössten Spendern gehört auch der Kantonalverband von Odermatt. Der Basellandschaftliche Kantonal-Schwingerverband beteiligt sich mit 1500 Franken an der Aktion. Auch einzelne Schwingklubs wie jene aus Pratteln BL oder Zofingen AG unterstützen die Familie mit kleineren Beträgen. Dazu kommen zahlreiche Einzelpersonen und Kleinunternehmen, die ebenfalls ihren Beitrag leisten.

Odermatt zeigt sich dankbar

Die Andenken, Kindheitserinnerungen und Schwingpreise aus dem Gabentempel lassen sich natürlich nicht ersetzen. Viele dieser Gegenstände haben einen unschätzbaren persönlichen Wert und sind für immer verloren. Dennoch kann die Unterstützung von aussen Trost spenden. «Es sind oft die kleinen Dinge, die Trost schenken und ein Stück Normalität zurückbringen», schreiben Cornelia und Tanja, die Organisatorinnen des Spendenaufrufs.

Der Eidgenosse hat in Kanada auch von der Spendenaktion erfahren und bedankt sich öffentlich auf Instagram. «Vielen Dank für die grosse Anteilnahme und die Unterstützung nach dem schrecklichen Brand in meinem Elternhaus», schreibt der zweifache Eidgenosse in seiner Story.