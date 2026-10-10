Sandstrand und Yogamatte statt Sägemehl: Christian Stucki begibt sich auf neues Terrain – und macht damit auch viele junge Sportbegeisterte glücklich. Und nicht nur er.

Darum gehts Christian Stucki und weitere Sportgrössen nahmen an Sportwoche teil

Laureus-Botschafter brachte Kids das Schwingen bei

Eine neue Sportart brachte ihn zum Lachen

Marco Pescio Reporter Sport

Ob das eine oder andere Sporttalent Feuer fürs Schwingen gefangen hat? Zahlreiche Kinder sind an der spanischen Costa Brava zu einer ganz besonderen Zwilchhosen-Lektion gekommen. Nicht wie üblich im Sägemehl, sondern für einmal im Sand. Und der Lehrer? Ist kein Geringerer als Schwingerkönig Christian Stucki (41).

Der Berner nimmt in seiner Rolle als Laureus-Botschafter anlässlich des 120-Jahre-Jubiläums von Reisepionier Kuoni bei einer Plauschwoche in Giverola teil. Genauso wie andere Schweizer Sportgrössen wie Triathlon-Olympiasiegerin Nicola Spirig (44) oder die frühere Eiskunstlauf-Europameisterin Sarah van Berkel (42). Letztere hat sogar ihre eigenen Kinder und Eltern dabei und geniesst es, «Neues auszuprobieren».

«Wenn man sich nicht ganz so ernst nimmt …»

15 Sportarten werden im Verlaufe dieser Woche angeboten. Von Tennis über Fussball bis Beachvolleyball, Yoga oder eben Schwingen. Und auch Stucki hat sich in neue Gefilde gewagt, wie er sagt. Er habe beim Bodytoning, einem Ganzkörperkraft- und Koordinationstraining zu Musik, teilgenommen: «Ich habe es noch nie gemacht, aber es war eine super Erfahrung, die ich auch lustig, herausfordernd und cool fand. Und wenn man sich nicht ganz so ernst nimmt, dann wird’s noch besser.»

Der Spass der Teilnehmenden und der prominenten Coaches zahlt sich auch in anderer Form aus: Bei jeder Buchung gingen 200 Franken direkt an einen guten Zweck – an Laureus Sport for Good Switzerland.