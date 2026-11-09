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Wer auf zwei Ski die Streif in Kitzbühel (Ö) mit einer Top-Zeit bezwingt, bekommt eine eigene Hahnenkamm-Gondel. Seit dem Neubau der Bahn 1996 besteht diese Tradition und löst dadurch bei so manchem Ski-Fan herrliche Erinnerungen aus. So zum Beispiel an die Schweizer Triumphe von Didier Cuche, Beat Feuz, Daniel Yule oder zuletzt Marco Odermatt.

Was im Skisport bereits Ikonen-Status hat, soll nun auch im Schwingen zur Tradition werden, zumindest bei einem Bergfest. Denn nun gilt auch auf dem Weissenstein: Wer am Ende obenauf schwingt, bekommt eine eigene Gondel am 1395 Meter hohen Hausberg von Solothurn.

Ein «einmaliges Privileg» für Alpiger

Den Auftakt darf Nick Alpiger machen. Nach seinem Festsieg im Juli durfte der 29-Jährige am Freitag seine ganz persönliche Sieger-Gondel der Seilbahn Weissenstein in Empfang nehmen. Die Gondel Nummer 22 trägt nun seinen Namen sowie das Triumphjahr 2026 und macht seinen Erfolg am Bergklassiker dauerhaft für alle Fahrgäste sichtbar.

Bereits zum 75-jährigen Jubiläum im vergangenen Juli wurden sämtliche Sieger (seit 2000) auf diese Weise gewürdigt – nun zog das OK mit dem Nordwestschweizer nach.

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Vor den Augen seiner Familie, seines Fanklubs und der Sponsoren überreichte OK-Präsident Samuel Emch die fahrende Trophäe. Der Aargauer ist nach Bruno Gisler (43) und Christoph Bieri (40) erst der dritte Schwinger aus der Nordwestschweiz überhaupt, der das renommierte Bergkranzfest für sich entscheiden konnte.

Alpiger selbst spricht nach der Einweihung der Gondel auf seinem Instagram-Profil von einer grossen Ehre und einem «einmaligen Privileg». Die Auszeichnung setzt das i-Tüpfelchen auf ein herausragendes Jahr des Schwingers: 2026 holte Alpiger insgesamt fünf Kranzfestsiege – auf dem Weissenstein feierte er dabei seinen allerersten Bergfestsieg.

Der nächste Weissenstein-Schwinget findet am 17. Juli 2027 statt. Die nächste Gondel wartet bereits auf ihren neuen Namen.