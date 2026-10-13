Samuel Giger will nach seinem Kilchberg-Sieg und einer verletzungsgeprägten Saison wieder angreifen. Bevor er im November in den Schwingkeller zurückkehrt, misst er sich am 30. Oktober am Super10Kampf der Sporthilfe.

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Eigentlich sind für Samuel Giger (28) die Erinnerungen an den grandiosen Triumph am Kilchberger Schwinget noch frisch. Aber der Thurgauer Hüne legt nun nach seinen erholsamen Ferien im Tessin schon wieder mit dem Training los. Das Ziel: In der kommenden Saison wieder genauso stark aufzutreten wie beim Saisonhöhepunkt. Natürlich am liebsten mit etwas weniger Verletzungspech: Giger verpasste die Hälfte der Saison 2026 wegen seiner Schulter und kehrte erst direkt auf Kilchberg zurück.

«Ab Oktober bin ich wieder im Athletiktraining und im November gehts dann wieder zurück ins Sägemehl», schildert Giger nun. Kurz vor der Rückkehr in den Schwingkeller wartet aber noch ein öffentlicher Auftritt ohne Zwilchhosen. Der Thurgauer ist einer der grossen Namen am traditionellen Super10Kampf der Stiftung Sporthilfe, der am 30. Oktober im Hallenstadion (letzte Tickets gibt es hier) zelebriert wird.

Super10Kampf: Die Teilnehmerliste Gladiators: Fabian Bösch, Ski Freestyle

Yanick Brecher, Fussball

Lukas Britschgi, Eiskunstlauf

Gregor Deschwanden, Skispringen

Nadine Fähndrich, Langlauf

Aron Fahrni, Para-Snowboard

Marianne Fatton, Skibergsteigen

Alex Fiva, Skicross

Isabelle Gerig, Unihockey

Samuel Giger, Schwingen

Mathilde Gremaud, Ski Freestyle

Melanie Hasler, Bob

Nicolas Huber, Snowboardcross

Nicole Koller, Mountainbike

Salomé Kara, Leichtathletik/Bob

Elena Kratter, Para-Leichtathletik

Lisa Lötscher, Rudern

Alena Marx, Kanu

Angelica Moser, Leichtathletik

Ryan Reges, Skicross

Noé Roth, Ski Aerials

Silvana Tirinzoni, Curling

Michael Vogt, Bob

Livio Wenger, Eisschnelllauf Coaches: Dario Cologna, Langlauf

Didier Cuche, Ski

Selina Gasparin, Biathlon

Tanja Frieden, Snowboardcross

Beat Hefti, Bob

Sarah van Berkel, Eiskunstlauf Gladiators: Fabian Bösch, Ski Freestyle

Yanick Brecher, Fussball

Lukas Britschgi, Eiskunstlauf

Gregor Deschwanden, Skispringen

Nadine Fähndrich, Langlauf

Aron Fahrni, Para-Snowboard

Marianne Fatton, Skibergsteigen

Alex Fiva, Skicross

Isabelle Gerig, Unihockey

Samuel Giger, Schwingen

Mathilde Gremaud, Ski Freestyle

Melanie Hasler, Bob

Nicolas Huber, Snowboardcross

Nicole Koller, Mountainbike

Salomé Kara, Leichtathletik/Bob

Elena Kratter, Para-Leichtathletik

Lisa Lötscher, Rudern

Alena Marx, Kanu

Angelica Moser, Leichtathletik

Ryan Reges, Skicross

Noé Roth, Ski Aerials

Silvana Tirinzoni, Curling

Michael Vogt, Bob

Livio Wenger, Eisschnelllauf Coaches: Dario Cologna, Langlauf

Didier Cuche, Ski

Selina Gasparin, Biathlon

Tanja Frieden, Snowboardcross

Beat Hefti, Bob

Sarah van Berkel, Eiskunstlauf Mehr

Letztes Jahr stand Giger bei der grossen Sportshow besonders im Mittelpunkt. Moderatorin Tina Weirather setzte dem Schwinger den goldenen Helm auf. Was das bedeutet? Giger wurde zum Publikumsliebling und damit zum «Gladiator 2025» gekürt.

«Schon als Kind immer geschaut»

«Ich habe auch keine genaue Erklärung, warum mich das Publikum in so grosser Zahl wählte», sagt Giger. Seine Vermutung: «Natürlich waren bei mir auch 2025 ein paar sportliche Erfolge dabei, zudem bewegt Schwingen allgemein die Menschen in der Schweiz.»

Giger wurde als Athlet einer nicht olympischen Sportart nie von der Sporthilfe unterstützt. Dennoch ist für ihn klar, dass er etwas zurückgeben möchte. «Wenn ich mit meiner Teilnahme dem Schweizer Sport helfen kann, mache ich das sehr gerne», schildert der Kilchberg-Sieger.

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Er nimmt bereits zum dritten Mal am Super10Kampf teil. «Ich habe den Anlass schon als Kind immer im Fernsehen geschaut, mir hat die Mischung aus Spass und Wettkampf damals schon gefallen.»

Nur aus dem Fernsehen kennt der Schwinger die meisten der Super10Kampf-Kolleginnen und -Kollegen. «Man lernt sich persönlich kennen, das ist sehr spannend. Ich interessiere mich sehr für den Alltag in anderen Sportarten», versichert Giger. Aber auch er wird mit Fragen gelöchert: Wie läuft das im Schwingen genau? Was macht ihr eigentlich zwischen den Gängen? Wie weich ist das Sägemehl?

Wie in Kilchberg kann Giger auch im Hallenstadion auf seine Liebsten zählen. Seine Frau Michelle wurde am Zürichsee immer wieder im TV-Bild gezeigt, weil sie so sehr mitlitt und mitjubelte. «Diesmal wird der Abend auch für sie entspannt», sagt Giger schmunzelnd, «sie wird mit meiner Familie und Kollegen mit dabei sein.»

Doch wann gilts für den 28-Jährigen wieder ernst? Ende März oder Anfang April dürfte Giger ein erstes Mal wieder bei einem Fest auflaufen. «Die Planung ist noch nicht gemacht, jetzt hat das Training Priorität.» Es ist auch die Jahreszeit, in der für Giger auch mal ein Ausflug ins Skigebiet, an ein Eishockeyspiel oder an ein Skirennen drinliegt.