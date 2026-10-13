Eigentlich sind für Samuel Giger (28) die Erinnerungen an den grandiosen Triumph am Kilchberger Schwinget noch frisch. Aber der Thurgauer Hüne legt nun nach seinen erholsamen Ferien im Tessin schon wieder mit dem Training los. Das Ziel: In der kommenden Saison wieder genauso stark aufzutreten wie beim Saisonhöhepunkt. Natürlich am liebsten mit etwas weniger Verletzungspech: Giger verpasste die Hälfte der Saison 2026 wegen seiner Schulter und kehrte erst direkt auf Kilchberg zurück.
«Ab Oktober bin ich wieder im Athletiktraining und im November gehts dann wieder zurück ins Sägemehl», schildert Giger nun. Kurz vor der Rückkehr in den Schwingkeller wartet aber noch ein öffentlicher Auftritt ohne Zwilchhosen. Der Thurgauer ist einer der grossen Namen am traditionellen Super10Kampf der Stiftung Sporthilfe, der am 30. Oktober im Hallenstadion (letzte Tickets gibt es hier) zelebriert wird.
Gladiators:
Fabian Bösch, Ski Freestyle
Yanick Brecher, Fussball
Lukas Britschgi, Eiskunstlauf
Gregor Deschwanden, Skispringen
Nadine Fähndrich, Langlauf
Aron Fahrni, Para-Snowboard
Marianne Fatton, Skibergsteigen
Alex Fiva, Skicross
Isabelle Gerig, Unihockey
Samuel Giger, Schwingen
Mathilde Gremaud, Ski Freestyle
Melanie Hasler, Bob
Nicolas Huber, Snowboardcross
Nicole Koller, Mountainbike
Salomé Kara, Leichtathletik/Bob
Elena Kratter, Para-Leichtathletik
Lisa Lötscher, Rudern
Alena Marx, Kanu
Angelica Moser, Leichtathletik
Ryan Reges, Skicross
Noé Roth, Ski Aerials
Silvana Tirinzoni, Curling
Michael Vogt, Bob
Livio Wenger, Eisschnelllauf
Coaches:
Dario Cologna, Langlauf
Didier Cuche, Ski
Selina Gasparin, Biathlon
Tanja Frieden, Snowboardcross
Beat Hefti, Bob
Sarah van Berkel, Eiskunstlauf
Gladiators:
Fabian Bösch, Ski Freestyle
Yanick Brecher, Fussball
Lukas Britschgi, Eiskunstlauf
Gregor Deschwanden, Skispringen
Nadine Fähndrich, Langlauf
Aron Fahrni, Para-Snowboard
Marianne Fatton, Skibergsteigen
Alex Fiva, Skicross
Isabelle Gerig, Unihockey
Samuel Giger, Schwingen
Mathilde Gremaud, Ski Freestyle
Melanie Hasler, Bob
Nicolas Huber, Snowboardcross
Nicole Koller, Mountainbike
Salomé Kara, Leichtathletik/Bob
Elena Kratter, Para-Leichtathletik
Lisa Lötscher, Rudern
Alena Marx, Kanu
Angelica Moser, Leichtathletik
Ryan Reges, Skicross
Noé Roth, Ski Aerials
Silvana Tirinzoni, Curling
Michael Vogt, Bob
Livio Wenger, Eisschnelllauf
Coaches:
Dario Cologna, Langlauf
Didier Cuche, Ski
Selina Gasparin, Biathlon
Tanja Frieden, Snowboardcross
Beat Hefti, Bob
Sarah van Berkel, Eiskunstlauf
Letztes Jahr stand Giger bei der grossen Sportshow besonders im Mittelpunkt. Moderatorin Tina Weirather setzte dem Schwinger den goldenen Helm auf. Was das bedeutet? Giger wurde zum Publikumsliebling und damit zum «Gladiator 2025» gekürt.
«Schon als Kind immer geschaut»
«Ich habe auch keine genaue Erklärung, warum mich das Publikum in so grosser Zahl wählte», sagt Giger. Seine Vermutung: «Natürlich waren bei mir auch 2025 ein paar sportliche Erfolge dabei, zudem bewegt Schwingen allgemein die Menschen in der Schweiz.»
Giger wurde als Athlet einer nicht olympischen Sportart nie von der Sporthilfe unterstützt. Dennoch ist für ihn klar, dass er etwas zurückgeben möchte. «Wenn ich mit meiner Teilnahme dem Schweizer Sport helfen kann, mache ich das sehr gerne», schildert der Kilchberg-Sieger.
Dein Herz schlägt für Schweizer Sporterfolge? Mit deiner finanziellen Unterstützung schreibst du nicht nur Erfolgsgeschichten, sondern entfesselst auch das Potenzial von über 1200 Athletinnen und Athleten in mehr als 80 Sportarten auf ihrem Weg an die Spitze. Supporte jetzt Schweizer Sporttalente von heute und morgen: sporthilfe.ch
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Er nimmt bereits zum dritten Mal am Super10Kampf teil. «Ich habe den Anlass schon als Kind immer im Fernsehen geschaut, mir hat die Mischung aus Spass und Wettkampf damals schon gefallen.»
Nur aus dem Fernsehen kennt der Schwinger die meisten der Super10Kampf-Kolleginnen und -Kollegen. «Man lernt sich persönlich kennen, das ist sehr spannend. Ich interessiere mich sehr für den Alltag in anderen Sportarten», versichert Giger. Aber auch er wird mit Fragen gelöchert: Wie läuft das im Schwingen genau? Was macht ihr eigentlich zwischen den Gängen? Wie weich ist das Sägemehl?
Wie in Kilchberg kann Giger auch im Hallenstadion auf seine Liebsten zählen. Seine Frau Michelle wurde am Zürichsee immer wieder im TV-Bild gezeigt, weil sie so sehr mitlitt und mitjubelte. «Diesmal wird der Abend auch für sie entspannt», sagt Giger schmunzelnd, «sie wird mit meiner Familie und Kollegen mit dabei sein.»
Doch wann gilts für den 28-Jährigen wieder ernst? Ende März oder Anfang April dürfte Giger ein erstes Mal wieder bei einem Fest auflaufen. «Die Planung ist noch nicht gemacht, jetzt hat das Training Priorität.» Es ist auch die Jahreszeit, in der für Giger auch mal ein Ausflug ins Skigebiet, an ein Eishockeyspiel oder an ein Skirennen drinliegt.