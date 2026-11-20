Er ist Eidgenosse, Bruder von König Orlik und der erste Schwinger, der sich öffentlich zu seiner Homosexualität bekannte. Nach einer Schulter-OP kämpft sich Curdin Orlik zurück. Was möchtest du von ihm wissen?

Blick-Redaktion In eigener Sache

Im «G&G Deeptalk» erzählen Prominente und Persönlichkeiten von prägenden Wendepunkten und persönlichen Schicksalsschlägen. In der nächsten Folge ist Curdin Orlik zu Gast.

Der 33-Jährige hat Siege gefeiert, Rückschläge erlebt und mutige Entscheidungen getroffen: Ende Juni kugelte sich der Bündner am Schwarzsee-Schwinget die Schulter aus und verletzte sich dabei so schwer, dass er operiert werden musste. Die Saison 2026 war für ihn abrupt zu Ende. Ein Zeichen setzte er 2020. Damals machte Orlik als erster Schwinger öffentlich, dass er homosexuell ist. Im «G&G Deeptalk» erzählt er, wie es ihm nach der Verletzung geht und wie es ist, wenn der eigene Bruder Schwingerkönig ist.

Stell deine Frage hier!

Was interessiert dich an Curdin Orliks Weg, an seinem Comeback und an seinem Leben zwischen Sägemehl und Rampenlicht? Die besten Community-Fragen stellen wir ihm im «G&G Deeptalk» direkt.

Schick uns deine Frage gleich unten via Formular bis zum 25. November 2026! Die Folge wird am 5. Dezember 2026 ausgestrahlt.

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