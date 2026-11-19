Sven Schurtenberger dachte nach seinem schlimmen Unfall auf dem Stoos über den Rücktritt nach. Doch statt aufzugeben, hat der Spitzenschwinger sein Leben umgekrempelt. Nun will er es seinen Kritikern noch einmal zeigen.

Darum gehts Sven Schurtenberger kämpft sich nach Unfall auf dem Stoos zurück

Eidgenosse hat zehn Kilo abgenommen und Ernährung radikal umgestellt

Schurtenberger fühlt sich so gut «wie schon lange nicht mehr»

Nicola Abt Reporter Sport

Diese Ankündigung hatte es in sich. Vor zweieinhalb Jahren erklärte Schwinger Sven Schurtenberger dem Blick-Reporter bei einem gemeinsamen Abendessen: «Ich werde meine Karriere wohl mit 35 Jahren beenden.» Am 10. November feierte der Luzerner seinen 35. Geburtstag. Wenige Tage später empfängt er Blick zum Gespräch. Ist nun der Moment gekommen, seinen Rücktritt zu verkünden?

Nach dem schweren Unfall auf dem Stoos und der anschliessenden Häme hatte der Luzerner tatsächlich laut darüber nachgedacht. «Es war eine ganz schwierige Zeit, die mir vor allem psychisch sehr zugesetzt hat», gesteht Schurtenberger. Dann fügt er lächelnd hinzu: «Aber eine Verletzung bestimmt sicher nicht, wann mein Kapitel im Schwingsport endet.»

0:26 Sanitäter-Einsatz im 4. Gang: Schurtenberger wird mit der Trage aus dem Ring gebracht

Grosse Erfolge trotz überflüssiger Kilos

Einfach ins Sägemehl zurückzukehren, reicht Schurtenberger aber nicht. Der vierfache Eidgenosse hat grosse Ziele: «Ich will gesund werden und wieder um Festsiege kämpfen. Ich komme nicht zurück, um als Lachnummer aufzutreten.» Dafür hat er sein Leben radikal umgekrempelt.

Auslöser war der Unfall auf dem Stoos, bei dem er sich einen Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule zugezogen hat. Sein Gewicht hat laut Schurtenberger nichts mit dem unglücklichen Sturz zu tun gehabt. Dennoch gesteht er: «Ich war zu schwer. Punkt. Das musste ich einsehen. Die Verletzung hat mir die Augen geöffnet.»

Dass diese unangenehme Erkenntnis so lange auf sich warten liess, lag auch an seinen sportlichen Erfolgen. Trotz der überflüssigen Kilos erzielte Schurtenberger in den letzten Jahren regelmässig Spitzenresultate. Doch nun ging es in erster Linie darum, dass sich der Familienvater in seinem Körper wieder wohlfühlt.

Fertig mit Süssem vor dem Fernseher

Mit Unterstützung von Ärzten hat Schurtenberger seine Ernährung komplett umgestellt. Gut zehn Kilo hat der 85-fache Kranzgewinner bereits verloren. Besonders bei der Anzahl und Grösse der Portionen brauchte es eine Anpassung. «Am Anfang hatte ich nach dem Essen oft noch Hunger. Ich musste meinem Körper beibringen, dass es nicht mehr gibt.»

Früher gehörten Chips oder Guetzli vor dem Fernseher für Schurtenberger dazu. Heute verzichtet er darauf. «Das war am Anfang richtig hart», gesteht er. «Nun fühle ich mich so gut wie schon lange nicht mehr.»

Noch fehlt ein gutes Stück zur Topform

Die Fortschritte zeigen sich auch im Athletiktraining. «Seine Ausdauer ist deutlich besser geworden», sagt Coach Kevin Ziswiler, mit dem Schurtenberger seit über einem Jahr zusammenarbeitet. Nach dem Unfall musste der vierfache Eidgenosse beim Bankdrücken wieder mit 40 Kilo beginnen. «Da bin ich fast durchgedreht», sagt Schurtenberger.

Mittlerweile stemmt er wieder gut 120 Kilo. Körperlich hat Schurtenberger keine Beschwerden mehr. Ziswiler ist zufrieden: «Wir sind bei den Trainingsgewichten noch etwa 30 bis 35 Prozent unter dem Niveau vor dem Unfall. Sven entwickelt sich sehr gut.» Dass Schurtenberger wieder derart motiviert ist, verdankt er auch Ziswiler.

Bald wieder im Sägemehl

«Durch ihn habe ich wieder die Freude am Athletiktraining gefunden. Er geht auf mich als Mensch ein. Wir sprechen auch über private Dinge. Das tut mir gut.» Manchmal könne sein Coach aber auch ganz schön mühsam sein. Etwa dann, wenn er darauf besteht, dass keine einzige Wiederholung ausgelassen wird.

Mittlerweile hat Schurtenberger auch die psychischen Folgen des Unfalls verarbeitet. Geholfen haben ihm dabei zahlreiche Gespräche mit seinem Mentaltrainer. Im Januar will der Luzerner wieder ins Sägemehltraining einsteigen.

Doch einen überstürzten Comeback-Versuch wird es nicht geben. «Wenn mein Körper mehr Zeit braucht, bekommt er diese auch.» Schliesslich will Schurtenberger bei seiner Rückkehr wieder ganz vorne mitmischen und seine Kritiker zum Schweigen bringen. Dafür schiebt er seine Schwing-Pension gerne noch ein paar Jahre hinaus.