Vittoria und Mauro Ponti unterstützen ihren Sohn wie fast bei jedem Grossanlass auch an der WM in Asien live vor Ort. Während Noè sich in Singapur auf seinen Start über 100 Meter Delfin vorbereitet, gönnten sich seine Eltern auf der Insel Bintan, südöstlich von Singapur, eine kurze Pause vom Wettkampfrummel. Blick erwischte Papa Mauro am Mittwoch am Handy.

Blick: Wie ist die Stimmung bei der Familie Ponti nach dem Gewinn der Silbermedaille?

Mauro Ponti: Sehr entspannt, es geht uns allen gut. Wir haben uns zwei Tage zurückgezogen, um uns ein bisschen zu erholen, sind aber mit Noè in Kontakt.

Was haben Sie während des Rennens von Noè gedacht, als er und Maxime Grousset kurz vor dem Ziel waren?

Als er an uns vorbeigeschwommen war, etwa zehn Meter vor dem Ziel, da sah ich, dass Noè vorne lag. Aber beim Delfin weisst du nie. Mit dem letzten Schlag, dem letzten Zug kann sich so viel ändern, mehr als in anderen Disziplinen. Also war ich zurückhaltend, aber angespannt. Ich wusste, dass es gut läuft, dass er auf Medaillenkurs liegt.

Pontis WM-Starts in Singapur 1. August, 4.00

100 Meter Delfin Vorlauf 1. August, ab 13.00 (falls qualifiziert)

100 Meter Delfin Halbfinal 2. August, ab 13.00 (falls qualifiziert)

100 Meter Delfin Final Noè Ponti wird in Singapur voraussichtlich nur über 50 Meter und 100 Meter Delfin an den Start gehen, ob er zusätzlich Staffel schwimmen wird, wird situativ vor Ort entschieden. keystone-sda.ch 1. August, 4.00

100 Meter Delfin Vorlauf 1. August, ab 13.00 (falls qualifiziert)

100 Meter Delfin Halbfinal 2. August, ab 13.00 (falls qualifiziert)

100 Meter Delfin Final Mehr

Als Sie danach auf die Anzeigetafel schauten und realisierten, dass Noè Silber hat, wie war Ihre Reaktion?

Ich sah die drei Hundertstel Rückstand, dachte zuerst, wie knapp das war, aber dann kam schon die Freude über die Medaille. Vittoria, meine Frau, hat da schon geweint vor Glück, und auch bei mir kullerten die Tränen. Wir sind beide sehr emotional.

Am Tag darauf gab es Diskussionen. Die Analyse des Anschlags zeigte wohl, dass Noè mit den Fingern früher an der Wand war als Grousset, aber mit weniger Druck anschlug und so die Zeit etwas später stoppte. Kann das sein?

Ja, das hat es im Delfinschwimmen auch schon gegeben. Beispielsweise bei Olympia in Peking, wo Phelps mit einem Hundertstel vor Cavic siegte. Es braucht einen bestimmten Druck, um die Zeitmaschine anzuhalten. Damals gab es diese Diskussionen auch schon, aber hier haben wir nichts davon mitbekommen, und es ist auch egal. Es ist gut so, wie es ist. Noè war nahe dran, aber er hat noch viele Jahre vor sich.

Wie lange mussten Sie nach dem Rennen warten, bis Sie Noè in die Arme nehmen konnten?

Es dauerte über eine Stunde. Da war die Siegerehrung, die Dopingkontrolle, da waren noch Medientermine, und dann ist er endlich gekommen. Während des Rennens war es aufregend und spannend, aber dieser Moment der Umarmung danach, der war der schönste – die ultimative Emotion.

Noè ist ein Weltstar in einer Weltsportart: Was ist das für ein Gefühl für Sie als Eltern? Realisieren Sie das?

Das ist nicht so einfach. Damit rechnet man natürlich nicht am Anfang, doch dann wächst diese Erkenntnis mit den Erfolgen, und irgendwann kapiert man, dass es so ist. Wir haben gesehen, wie Noè von vielen Menschen hier vor Ort bejubelt wird, nicht nur von den Schweizern, ich glaube, wir haben es jetzt endgültig verstanden.

Alle WM Zeiten von Ponti über 50 m Delfin WM Budapest 2022* 23,04 Vorlauf

23,29 Halbfinal

als 13. der Halbfinals nicht für den Final qualifiziert

* WM wegen Covid von 2021 auf 2022 verschoben WM Fukuoka 2023 23,13 Vorlauf

23,26 Halbfinal

als 13. der Halbfinals nicht für den Final qualifiziert WM Singapur 2025 22,74 Vorlauf WM Singapur 2025

22,72 Halbfinal WM Singapur 2025

22,51 Final WM Singapur 2025

Silbermedaille mit Schweizer Rekord Weltrekord:

Wie hat sich das Leben für Sie als Eltern verändert, seit der Sohn so einen unglaublichen Erfolg hat?

Nicht allzu sehr. Wir haben ihn ja schon immer unterstützt, mit allem, was wir aufbringen können. Aber klar, wir merken schon, dass seine Verpflichtungen mehr und mehr werden, mit den Medien, den Sponsoren, dem Weltverband.

Noè baut gerade einen Stock auf Ihr Haus im Tessin. Das heisst, er macht sich zwar selbständiger, bleibt aber doch zu Hause. Eine gute Lösung?

Es war seine Entscheidung. Er hat gesagt, dass er etwas aufbauen möchte, auch wenn er vielleicht nicht immer hier sein wird. Noè fühlt sich im vertrauten Umfeld wohl, hier hat er seine Wurzeln. Und für uns Eltern ist diese Lösung perfekt, sie macht uns glücklich.

Wie geht es Noè aktuell?

Es war gut, dass wir uns kurz auf die Insel zurückgezogen haben. Es ist ein Moment der Ruhe. Dass er nun endlich eine WM-Medaille auf der Langbahn gewonnen hat, nimmt viel Druck von ihm. Ich glaube, ihm ist eine Last von den Schultern gefallen. Er ist sehr ausgeglichen und gut gelaunt.

Denken Sie ab und zu noch an die schwierigen Momente zurück, beispielsweise an die WM 2023 in Fukuoka, wo Noè Trost brauchte?

Ich bin mir sicher, dass Noè aus dieser Erfahrung und anderen schwierigen Momenten wertvolle Lehren gezogen hat. Aber es ist auch wichtig, damit abzuschliessen, also denken wir nicht mehr oft daran. Wir schauen lieber nach vorne.

Dann machen wir das: Was passiert am Samstag im 100-Meter-Delfinrennen?

Die Pause zwischen den beiden Rennen ist etwas lang. Darum ist es schwierig, vorauszusagen, was passieren wird. Läuft es ihm gut, wie im Fünfziger, dann wird er wieder um die Medaillen schwimmen. Aber es gibt keine Erwartungen, diese hat er alle schon erfüllt. Wenn er auch im Hunderter eine Medaille holt, dann sind wir alle glücklich.

Welchen Rat geben Sie Ihrem Sohn mit ins Rennen?

So kurz vor dem Rennen ist nicht mehr der Zeitpunkt, um Ratschläge zu geben. Wir sagen ihm, dass er Ruhe bewahren soll und dass er unsere volle Unterstützung hat, was immer kommen mag.

Ihre ultimative Prognose für den Rennausgang?

Es ist schwierig, eine Prognose abzugeben, und ich mache das nicht gerne. Es gibt mehrere Schwimmer, die das Podium erreichen könnten: Dazu gehören neben Noè und Grousset auch die beiden Kanadier Liendo und Kharun, aber sie sind nicht die Einzigen.