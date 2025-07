1/6 Andrii Govorov hält seit 2018 den Weltrekord über 50 Meter Delfin auf der Langbahn. Foto: AFP

Wenn Schwimm-Ass Noè Ponti am 27. Juli zur Goldjagd an der Langbahn-WM in Singapur bläst, hat er auch einen Weltrekord im Visier: den über 50 Meter Delfin. Momentan hält diesen noch der Ukrainer Andrii Govorov. 2018 schwamm der inzwischen 33-Jährige in Rom sagenhafte 22,27, was 64 Hundertstel schneller ist als die aktuelle Bestzeit des Schweizers.